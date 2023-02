Dacia weet sinds jaar en dag het motto veel voor weinig als geen ander te verkopen. Maar het merk moet mee in de CO2-race en komt daarom voor het eerst met een hybride, in de Dacia Jogger. Dat is lekker zuinig, maar wel duur.

De Dacia Jogger was er toch al?

Ja dat klopt, Dacia heeft hem een jaar geleden geïntroduceerd, en met succes. Mede geholpen door relatief korte levertijden heeft het merk er heel wat van verkocht. Maar er is nu een nieuwe motorvariant. Een hybride aandrijflijn met een 1.6 benzinemotor en twee elektromotoren, samen goed voor 140 pk.

Dat klinkt erg bekend…

Dat klopt. Deze aandrijflijn is al een aantal jaar leverbaar in de Renault Clio en de Captur, bovendien is hij sinds kort ook ter krijgen in de Nissan Juke en de Mitsubishi ASX. Al dan niet met stekker, waarbij het geheel net wat meer vermogen heeft. De Jogger krijgt die stekker overigens niet, een PHEV past niet bij de eenvoud die Dacia’s wil hebben, vertelt men aan AutoWeek.

Maar hoe rijdt het?

De 140 pk is een stoot meer vermogen dan in de andere Joggers en dat heeft resultaat. Het geheel rijdt uitermate soepel, mede omdat je in basis altijd elektrisch wegrijdt. De benzinemotor springt bij op hogere snelheid om eventueel extra vermogen direct naar de wielen te sturen. Maar meestal loopt hij alleen om stroom op te wekken voor de grote elektromotor, zodat dit op een constant en dus efficiënt toerental gebeurt. Via een tweetraps én een viertrapsautomaat worden alle krachten soepel verdeeld, je hebt hier zelf geen invloed op. Dit gaat ook merkbaar beter dan bij de Clio in 2019, iets wat ons eerder opviel in de Nissan Juke Hybrid. Het geheel is merkbaar verbeterd sinds de start, iets waar laatkomer Dacia van profiteert.

In de Dacia is het geheel natuurlijk vrij goedkoop.

Nou: ja en nee. De Jogger is in basis een onverslaanbaar goede aanbieding als je kijkt naar de hoeveelheid ruimte voor je geld. Echte concurrenten heeft hij eigenlijk niet, zeker als je zeven zitplaatsen wil. Maar de hybride is er in Nederland niet als vijfzitter dus je moet altijd voor de 1.000 euro duurdere zevenzitter gaan. Vervolgens is hij ook nog zo’n 3.600 euro duurder dan een vergelijkbare 1.0 TCe met 110 pk. De vanafprijs ligt daarmee net boven de 29.000 euro en dat is ver weg van de prachtige bedragen die ooit in de Dacia-prijslijst stonden. Let wel, je vindt geen andere auto voor dit geld, maar het supergoedkope wat we ooit kenden van de Logan is er wel een beetje af. Niet raar, wat álle nieuwe auto’s worden en zijn gewoon heel erg duur. En ook Dacia moet in deze tijden van inflatie en dure grondstoffen. Hybride-techniek is daarbij ook duur.

Een aanrader of niet?

De nieuwe aandrijflijf is de beste en fijnste die je in de Jogger kunt krijgen. Maar de 110 pk was in principe ook genoeg en dit is nu net een merk dat het zonder extra’s het beste doet. Bij een Volkswagen is een paar duizend euro meer of minder niet heel raar, maar het procentuele prijsverschil van de hybride is, hoe logisch ook, toch wel fors. Maar goed, de optie van de 1.0 blijft gewoon staan natuurlijk. En als je een automaat wil valt er nu in ieder geval iets te kiezen.

Verder nog dingen die we moeten weten over de Dacia Jogger Hybride?

Hij rijdt verder gelijk aan de andere Jogger. Een relatief stevig onderstel dat overhellen voorkomt met een no nonsens rijgedrag. Reken niet op enige dynamiek, maar de balans is goed in orde en er is meer verfijning dan in de MCW of Lodgy. Evengoed is het veel meer basic dan in een Skoda of Hyundai, je vindt weinig moderne techniek. Mede daardoor was de NCAP score erg laag. Iets wat ook iets zegt over hoe nieuwe auto;s worden beoordeeld, maar toch goed om te weten. De auto is al te bestellen en staat in april bij de dealers.