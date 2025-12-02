Dacia Bigster Hybrid 155 (2025) - Op de rollenbank

Schommelende grafieken

De Dacia Bigster maakt gestaag zijn kilometers en wordt er alleen maar zuiniger op. Niet zo vreemd, want we hebben hem bij de start meteen flinke stukken door Europa gejaagd. Maar in Nederland zijn de snelheden lager en dat werpt zijn vruchten af. Krap 1:18,5 voor een auto van dit formaat gemiddeld is echt een prestatie. Bij rustig rijden en zomers weer haalden we al meer dan 1:21. Het merk mag dan budget zijn, dat je in de schappen van grote broer mag grabbelen is duidelijk een voordeel. De hybride aandrijflijn is wellicht niet de fijnste in de omgang, zuinig is hij wel.

Wel zijn we benieuwd hoe de bijzondere constructie van motor, versnellingsbak en meerdere automaten uitpakt als we naar het vermogen kijken. De auto mag dan op papier 155 pk hebben, hoe is de praktijk? Sowieso heb je dat vermogen niet op lage snelheid omdat je dan enkel op elektriciteit rijdt, en die motor heeft maar 50 pk. Pas bij 60 tot 70 km/h krijg je meer kracht. Hoe ziet dat eruit als we een vermogenskromme maken?

Cryptocoin

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven sjort de auto vast en gaat aan de bak. Uiteraard is het even rommelen met alle systemen, want de Dacia raakt flink in paniek van open deuren en een stellage vlak voor de neus. Uiteindelijk kan toch het gas erop. De auto schudt behoorlijk, de automaten en het toerental zijn immers op geen enkele manier door de bestuurder te controleren. Het rommelige resultaat is terug te zien op de grafiek die een enorme dip in vermogen laat zien net boven de 125 km/h. “Het rare is dat je daar achter het stuur niets van merkt”, aldus Ghisbert. “Er is duidelijk van alles aan de gang onder de motorkap met schakelmomenten en weet ik wat, maar wat je meet, krijg je als bestuurder niet allemaal mee.”

Dat een vermogenskromme oogt als de koers van een cryptocoin heeft hij nog nooit eerder gezien, ondanks de grote hoeveelheid auto’s die bij hem langskomen. Het goede nieuws is wel dat het opgegeven vermogen spot-on is. We meten 155,5 pk, dus Dacia spreekt netjes de waarheid. Natuurlijk is een en ander elektronisch afgeregeld, want de Renault Symbioz heeft met dezelfde aandrijflijn 160 pk. En dat is geen kwestie van technische voorsprong, maar van rangorde in de groep.

De Bigster maakt verder vrienden op de redactie door zijn brede inzetbaarheid: de hoeveelheid ruimte voor je geld is onbenaderbaar. Wel opvallend: meerdere mensen hebben opgemerkt dat het soms lastig is om recht te parkeren. Meer dan eens staat de auto scheef nadat we uitstappen, terwijl we dachten recht te staan. Iets met zicht in de spiegels of schuinlopende lijnen op de motorkap? De reden is onduidelijk.