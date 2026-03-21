Bij ons heeft een Cupra (bijna) altijd een stekker en daardoor gaat er best heel veel lekkers aan onze neus voorbij. De Cupra Formentor VZ5 bijvoorbeeld, met de brute vijfcilinder van de Audi RS3 die in een nieuwe gedaante terugkeerde . Maar niet in Nederland, want daar was de eerste ook nooit leverbaar. Nog zo een: de Cupra Leon VZ 325, oftewel de Golf GTI Edition 50 vertaald naar de Cupra Leon, want hij heeft de opgefokte motor van de Golf GTI Clubsport met 325 pk. Wat wij eraan missen lees je in deze test.

Welke Cupra Leon-varianten die niet in de Nederlandse prijslijst staan, kun je nog meer krijgen in Duitsland?

Naast de e-Hybrids, de plug-in hybrides in de Cupra-configurator van de Nederlandse importeur, is er een 1.5 TSI met 150 pk, en er bestaat ook een dikke VZ met de 300 pk sterke 2.0 TSI, met een identieke setup als de Volkswagen Golf GTI Clubsport. Overigens is er een nog krachtiger Leon dan de nieuwe VZ 325: de Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI 4Drive (333 pk). Jawel, de Spaanse neef van de Volkswagen Golf R Variant, maar hij heeft vierwielaandrijving en is er alleen als stationwagon. Een hot hatch kun je die mini Audi RS6 dus niet noemen.

Dus is de VZ 325 de krachtigste voorwielaangedreven Leon ooit?

Ja, want met een vermogen van 325 pk en 420 Nm koppel overtreft hij alle standaard af fabriek geleverde Leons tot nu toe. Of dat nu onder de eerdere merknaam Seat was of met het Cupra-logo op de neus. Zelfs krachtiger nog dan de ooit speciaal voor Nederland geleverde Seat Leon Cupra 310.

Is de Leon VZ 325 net als de Formentor VZ5 gelimiteerd qua oplage ?

Ja, hij komt zelfs nog in een kleinere oplage dan het vijfcilinder cross-over kanon: er worden er wereldwijd slechts 1.500 gebouwd. Dat zijn er 2.500 minder dan van de snelle Formentor. Hij zal ook nog wel exclusiever blijven dan de Golf GTI Edition 50.

Hebben ze de Leon VZ alleen motorisch aangepakt?

Nee, de ingenieurs hebben meer gedaan dan alleen de turbodruk opschroeven. Om al dat geweld in goede banen te leiden, is een elektronisch sperdifferentieel op de vooras gemonteerd. Dit systeem gebruikt gegevens over onder meer stuurhoek en wielsnelheid om de tractie en koersvastheid te optimaliseren, zodat je al die 325 pk lekker op de voorwielen kunt loslaten. Fijn ook dat de remmen met zes zuigers aan de voorzijde de vaart er heel goed uithalen.

Is hij ook echt snel?

Zonder meer. De sprint van 0 naar 100 km/h neemt slechts 5,4 seconden in beslag. Dat gebeurt zonder veel wielspin, waarna de Leon onvermoeibaar doorhaalt naar een begrensde topsnelheid van maar liefst 270 km/h. De zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling ramt als een bezetene door de versnellingen heen.

Biedt de VZ325 verder nog wat sensatie?

Absoluut. Net als de GTI Edition 50 is de besturing heerlijk nauwkeurig, wel zitten de schakelflippers achter het stuur voor het mooie net wat te ver weg. Binnenin klinkt een donker, rauw motorgeluid dat de sportieve ambities onderstreept. Dankzij de adaptieve onderstelregeling (DCC) blijft er bovendien zelfs bij een zeer sportieve rijstijl behoorlijk wat comfort aanwezig.

Zie je het eraan af?

Het uiterlijk is agressief en scherp gesneden, zeker in de matte lakkleur. Mat, daar houden Cupra-kopers kennelijk van, want ook de in Nederland geleverde stekker-Cupra’s zie je vaak zo rijden. Typisch Cupra zijn de koperkleurige uitlaatpijpen en het verlichte Cupra-logo achter.

Wat kost de Leon VZ325?

Dat is op dit moment nog niet bekend, maar goedkoop zal deze exclusieve krachtpatser zeker niet worden. Voor wie het overigens nóg extremer wil: er komt ook een Leon VZ TCR in een oplage van 499 stuks, compleet met vierpuntsgordels en een verwijderde achterbank.

Dus missen we iets?

Ja, want de Leon VZ325 is een indrukwekkend eerbetoon aan de verbrandingsmotor in een tijd van elektrificatie. Het is een 'hot hatch' in de puurste zin van het woord: veel vermogen, goede tractie en een uitgesproken karakter. Maar wil je zoiets kopen, dan zul je moeten uitwijken naar de Golf GTI Edition 50, en die kost heel veel geld.