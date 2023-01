De Cupra Formentor en Leon zijn zeer nauw verwant. Of eigenlijk: het zijn min of meer dezelfde auto’s. De een is wat hoger, de ander is wat lager. Maar zijn ze daarmee nou hetzelfde of juist heel verschillend? De duurtest-Formentor krijgt zijn broer Cupra Leon op visite.

De Leon bevindt zich in de unieke positie dat hij wordt verkocht onder twee merknamen: in brave versies als Seat en voor de meer gepeperde varianten als Cupra. Dat brengt ons onmiddellijk op de olifant in de kamer, want hoezeer Cupra ook zijn best doet om alle associaties met Seat uit te wissen, voor het publiek is die link er nog altijd en dat begrijpen we volkomen, getuige de modelpolitiek. Voordat Cupra (samentrekking van ‘cup’ en ‘racing’) een zelfstandig merk werd, droegen de sportieve modelvarianten van de Seat Ibiza en Leon die naam. Nu zijn alle verwijzingen naar het verleden zo ongeveer uitgewist en is de Leon gewoon bij twee merken verkrijgbaar.

En dan het verhaal van de Formentor. Die is zoals gezegd nauw verwant aan de Leon. Het is in feite een cross-over op basis van de Leon; de twee verhouden zich op dezelfde manier tot elkaar als de Volkswagen Golf tot de T-Roc. De Formentor hadden we onlangs nog in een vergelijkende test en daarmee kunnen we de aandrijflijn vlot op hoofdlijnen bespreken. Die is in beide auto’s identiek: het is een plug-in hybride die een 1,4-liter TSI-motor met 150 pk combineert met een elektromotor van 115 pk, samen goed voor een systeemvermogen van 245 pk. Wie een trailer of caravan zou willen trekken, moet even opletten. De Leon mag géén aanhanger trekken, terwijl achter de Formentor een kar van maximaal 1.500 kilo mag.

Leon de betere keus als het je echt om sportiviteit gaat

Sportiviteit is nog steeds een merkwaarde bij Cupra, maar echte topsporters zijn het niet meer. Tenminste, niet in Nederland. In ons land vind je alleen maar elektrische of stekker-hybride aandrijflijnen bij Cupra. De Formentor VZ5, met die geweldige vijfcilinder uit de Audi RS3, is in Nederland niet leverbaar en juist dat model heeft nog die ouderwetse Cupra-gestoordheid in zich. Maar niet getreurd, ook in deze minder potente Spanjaarden komen de kwaliteiten van een goede onderstelafstemming naar boven. Als het je om sportiviteit te doen is, is de Leon beslist de betere keuze van de twee. Het zwaartepunt is net wat lager, je zit dichter met je kont op de weg en de auto voelt daardoor net wat scherper aan. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de banden. De sportieve Bridgestones Potenza bij de Leon hebben een lagere en stijvere wang dan de meer op comfort gerichte Bridgestones Turanza van de Formentor. Hoewel de wielen een ander ontwerp hebben, zijn ze even groot, maar de banden hebben afwijkende maten: 235/35R19 voor de Leon en 245/40R19 voor de Formentor. Die verschillen in bandenmaat en -type voel je direct terug in de besturing, die in de Leon erg alert is. Het maakt de Leon veel speelser; hij maakt van een rotonde al een feestje.

Niet dat de Formentor het tegendeel zou zijn, want ook dat is een vermakelijke auto, zoals we al in eerdere tests beschreven. Zeker omdat de 245-pk versies standaard adaptieve schokdempers hebben. Dat is geen placebo-instelling, zoals je in sommige gevallen wel eens vermoedt, want de verschillen zijn echt heel groot. In de comfortstand gaat het er wat rustiger aan toe, maar in de Cupra-stand voelt hij veel steviger aan en stuurt hij nog wat directer. Via de luidsprekers hoor je dan een soort vijfcilinderroffel, al is dat wat ons betreft iets te veel van het goede.

Voor zowel de Leon als de Formentor geldt dat je door deze instelmogelijkheden er serieus hard mee kunt. Ze zijn stabiel en geven via de besturing een zeker gevoel, ook op slechte wegen. De Leon is daardoor vrijwel zeker de leukste auto om te rijden in deze klasse.

Hoogte Formentor benadrukt door schermranden

Misschien is het leuk om nog even een rondje langs de auto’s te maken om de ontwerpverschillen te zien. De hoogte is al even genoemd – het scheelt een centimeter of vijf. Maar zelfs de dingen die op het eerste gezicht hetzelfde lijken, blijken ineens anders. Het logo in de achterklep kan bij de Leon kantelen, om daarmee de klep te openen. Bij de Formentor zit het logo vast en zit er wat lager een drukknop. De lay-out van de achterkant is verder bijna hetzelfde, hoewel de Formentor meer ‘blik’ heeft. Aan de voorkant lijkt in eerste instantie helemaal niets anders, tot je oog valt op de ronde mistlampen in de bumper van de Formentor. Het breekt visueel mooi de extra hoogte. Die hoogte wordt in het zijaanzicht ook visueel benadrukt. Aan de onderkant door de schermranden en profielen aan de onderkant van de portieren in contrastkleur en aan de bovenkant door een setje dakrails. Beide modellen hebben koperkleurige uitlaatsierstukken, maar die zijn bij de Leon net zo nep en potdicht als bij de Formentor, want de uitlaat eindigt in werkelijkheid een stukje eerder onder de auto. Binnenin beperkt het verschil zich tot de bagageruimte. De Formentor heeft iets meer kofferruimte dan de Leon, die op zijn beurt ook verkrijgbaar is als stationwagon, voor wie prijs stelt op extra ruimte.

Het dashboard is in beide modellen exact hetzelfde, maar je ziet hier wel het kleine verschil in luxeniveau. De geteste Leon is een VZ Adrenaline en de Formentor een VZ Performance. Die laatste staat iets hoger op de ladder en heeft gedeeltelijk leer op de stoelen en de twee ronde knoppen op het stuur: startknop en rijmodusschakelaar.

Een Leon is €3.500 minder duur

De hamvraag: zijn ze nou verschillend of eigenlijk hetzelfde? De prijs beïnvloedt sterk het antwoord op die vraag. In gelijke uitvoering is het prijsverschil € 3.500 in het voordeel van de Leon. Als je het ons vraagt is dat niet misselijk, voor iets meer bodemvrijheid en een wat afwijkende carrosserie. Wie meer waarde hecht aan sportief rijden, moet helemaal niet twijfelen en altijd voor de Leon kiezen. Maar zoek je meer een allrounder, dan is de Formentor met zijn hogere instap en iets meer ruimte achterin een goede keuze. Bovendien heb je een behoorlijk unieke auto; hij is er immers niet als Seat, maar uitsluitend als Cupra. Maar eerlijk is eerlijk, de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.