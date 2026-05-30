Compacte elektrische Kia kan niet op tegen retro-Renault

Kia boekt veel succes met de EV6 en de EV3. Nu gaan de Koreanen een stap kleiner met de op het oog vergelijkbare EV2. Tegen een retro-Renault 4 mag de futuristische Kia laten zien wat hij waard is.

Kia is al geruime tijd zeer succesvol met zijn elektrische auto’s. De Kia e-Niro ontsteeg bij zijn komst in 2018 de toen zeer beperkte concurrentie met speels gemak. Met de EV6 legden de Koreanen de lat nog eens flink hoger met techniek die in het hogere marktsegment nog niet de standaard was. De EV3 deed er nog een schepje bovenop. Kia veroverde vorig jaar met het model in ons land een tweede plek in de verkoopstatistieken en zelfs de eerste plek bij de merken.

De EV2 is de volgende stap. Hij opereert een segment lager dan de EV3, in de klasse waar de Volkswagen Group dit jaar marktaandeel wil heroveren met de Volkswagen ID Cross en de Skoda Epiq. Kia loopt opnieuw voor de troepen uit. In Wolfsburg zijn er inmiddels enige zorgen over de EV2 gezien het succes van Kia met zijn andere elektrische auto’s. Bovendien is de concurrentie moordend. Het Stellantis-concern heeft een hele reeks modellen in deze klasse zoals de Peugeot e-2008, de Opel Mokka en de Jeep Avenger. Volvo heeft zijn snelle EX30 en Ford de goed rijdende Puma Gen-E. Verder heb je nog Renault, dat voor zijn compacte elektrische auto’s de retro-kaart speelt. Met de uiterst geslaagde Renault 5 leidde dat tot groot succes, terwijl de iets grotere 4 nog niet echt is aangeslagen bij het grote publiek. Vandaag gaan we kijken waarom dat zo is. We vergelijken hem met de jongste Kia-spruit.

Zijn de Kia EV2 en Renault 4 goed te vergelijken?

De Kia EV2 is verkrijgbaar met twee accu’s: 42 kWh en 61 kWh. Die laatste wordt pas wat later leverbaar in Nederland en dus heeft onze testauto de kleinere accu van de twee. Daarmee heeft hij wat minder in huis dan de Renault, die op de instapper na altijd een batterij met 52 kWh heeft. De aanschafprijs van de Kia ligt dan ook wat lager, maar schijn bedriegt want de Koreaan mist een warmtepomp die je ongeacht de uitvoering tegen bijbetaling kunt aanschaffen als onderdeel van een EV Tech Pack. Dat kost je twee mille extra.

De Renault 4 heeft standaard een warmtepomp, ongeacht de uitvoering. Qua vermogen zitten onze testauto’s met 147 en 150 pk vrijwel op gelijk niveau, hetgeen zich uit in een vrijwel identieke sprinttijd. Ook het formaat is minder verschillend dan het lijkt op de foto’s. Althans, als je de auto’s separaat van elkaar bekijkt. Omdat Kia zijn nogal herkenbare strakke designlijn doortrekt van de EV5 en EV3 naar deze EV2, valt pas in het echt op hoe compact hij werkelijk is. Alsof je de EV3 iets te heet hebt gewassen. De EV2 is dan ook 25 centimeter korter dan de EV3, waardoor het ineens een compact vierkant autootje is.

De verhoudingen kloppen wel. Juist omdat de Kia EV2 wat doosvormig is, oogt hij minder gekunsteld dan sommige concurrenten die door het accupakket onnatuurlijk hoog op de poten staan. Wat blijft is het futuristische design van Kia, dat veel meer dan bij de benzinemodellen het risico loopt snel uit de mode te raken. Van berijders van een Kia Ceed of Sportage horen we meer dan eens dat het uitgesproken design van de elektrische Kia’s een reden is niet tot aanschaf over te gaan. Zelf vinden we het uiterlijk van bijvoorbeeld de EV2 best geslaagd, maar we begrijpen dat het niet ieders kopje thee is.

Hoeveel ruimte hebben de Kia EV2 en Renault 4?

Bij het formaat van de Renault werkt het precies andersom. Mede door zijn retrodesign en technische gelijkwaardigheid aan de Renault 5, verwacht je een relatief compacte auto, maar in de praktijk is het een behoorlijk fors ding. Hij is zelfs een stuk langer dan de Kia. Het verschil met de oer-4 van de Fransen is dan ook gigantisch, hetgeen eveneens opgaat voor de nieuwe 5 en Twingo. Die extra ruimte ten opzichte van de Kia komt vooral ten goede aan de bagageruimte.

Achterin zijn beide testauto’s niet overdreven ruim, wat afbreuk doet aan hun praktische inzetbaarheid als gezinsauto. Ook voor kinderen is de ruimte op de achterbank niet meer dan voldoende en tieners komen al snel ruimte te kort komen als de inziitenden voorin niet een beetje bereid zijn te schipperen. Wel is de kwaliteit van de Renault-achterbank veel beter als we kijken naar zitcomfort en afwerking.

De kofferruimten zijn nogal verschillend. Zo heeft de Kia een lage tildrempel, maar het laadruim lijkt eerder een pakketkluis dan een fatsoenlijke bagageruimte. De dubbele bodem doet daar niets aan af. De 4 heeft op zijn beurt gewoon een prima kofferruimte. De Renault mist voorin helaas een frunk, wat we in dit segment een gemis vinden. De Kia doet het op dat vlak nauwelijks beter. Zeker, hij heeft een vakje voor je laadkabel van 15 liter, maar je moet erg je best doen om de kabel daar in te proppen. In beide auto’s kan de voorstoel overigens plat naar voren, waardoor je vrij eenvoudig langere objecten kunt meenemen.

De cockpit van beide modellen verschilt flink. De Kia zet zijn futuristische design door met de bekende dubbele schermen, maar dan met een net wat simpelere opzet dan in de EV3. De Koreaan heeft een snel werkend touchscreen met genoeg fysieke knoppen om de ergonomie bijzonder prettig en overzichtelijk te maken. De informatie op het scherm voor je neus is ook helder en uitgebreid genoeg. Wel is de materiaalkwaliteit minder dan die in de EV3 en de hele opzet van de cockpit net even eenvoudiger. De zitpositie is goed, mede omdat je het stuur goed naar je toe kunt verstellen.

En rijden de auto's een beetje lekker?

De cockpit van de Renault is op papier vrij gelijk met twee schermen, maar de hele opzet is veel drukker en gezelliger dan in de Kia. De gelijkenissen met de Renault 5 zijn treffend en dat is zonder meer een compliment. De rare dunne automaathendel aan de stuurkolom wint nog altijd geen ergonomieprijs, maar dat is dan ook onze enige klacht. De schermen zien er hoogwaardig uit en de Google-software is prettig in de bediening. De stoelen zitten veel beter dan de op zichzelf prima zetels in de Kia en het materiaalgebruik is nadrukkelijk bovengemiddeld voor dit segment. Gezien het gebrek aan premium-concurrenten (de Mini Aceman wellicht?) duikt Renault mooi in dat gat. We zijn benieuwd wat Cupra er straks tegenover kan zetten. Dankzij voldoende fysieke knoppen doet de ergonomie niet onder voor die van de Kia, terwijl de totale uitstraling en het comfort zich op een hoger niveau bevinden.

Dat zet zich door naar het rijgedrag. De 4 profiteert op dit vlak eveneens van de techniek van de 5, bijvoorbeeld met een geavanceerde multilink-ophanging op de achteras. Dat is zeldzaam (want duur) in dit segment, maar het werpt nadrukkelijk zijn vruchten af. De Fransman rijdt strak en zeer stabiel, met een prettige besturing. Renault heeft de 4 met opzet iets comfortabeler in de markt gezet dan de 5, hoewel het Vijfje ondanks zijn dynamiek prima comfort biedt. De 4 maakt daarvan nog meer een uitstekende allround mix.

De Kia is uitgesproken comfortabel, in combinatie met een zeer lichte besturing. Dat is ideaal voor manoeuvres door smalle straatjes, geholpen door zijn aanwezige koppel. Maar de EV2 is ook wel erg week en voelt al met al niet heel volwassen aan. Soms profiteren auto’s voelbaar van techniek van een model uit een segment hoger, maar de EV2 lijkt op dit terrein bepaald niet op de EV3. Alles is wat softer en weker. Het is niet per se slecht, maar hij maakt minder indruk op ons dan de EV3. Helemaal naast de R4, wiens uitstekende rij-eigenschappen extra opvallen naast de wat bleue Kia. De saaiheid die Koreaanse auto’s lang kenmerkte, komt in de EV2 wellicht iets te veel naar voren.

Beide testauto’s hebben flippers achter het stuur waarmee je de mate van regeneratie kunt instellen, tot aan one-pedal drive aan toe. Ideaal, want met passagiers aan boord is het prettig om soepel te zeilen, terwijl je in je eentje wellicht juist wat meer controle met je rechtervoet wenst. En dan is het altijd ergerlijk als je diep het menu in moet om instellingen aan te passen. Het vermogen is in beide modellen meer dan voldoende; ze zijn lekker vlot.

Hoe scoort de Kia EV2 qua verbruik?

Het elektrische deel is bij de EV2 net als bij andere Kia’s dik in orde, met een keurig verbruik en goede laadscores. Alleen is het merk daarmee minder onderscheidend dan het vijf jaar geleden was. De Renault is nog ietsje zuiniger. Uiteraard heeft hij een ruimere actieradius door de grotere accu, maar de meerprijs is te overzien. Want de demo op deze pagina’s kost dan wel € 2.500 meer, hij ziet er vanbinnen ook véél mooier uit. Laat wat van die glimmers weg en dan ineens zijn onze testauto’s zo goed als even duur.

De Iconic-versie van de Renault 4 die wij vandaag tot onze beschikking hebben, heeft per definitie een warmtepomp, V2L, een zwik aan ADAS, autopilot, klimaatcontrole, stoelverwarming en 18-inch wielen standaard, evenals dat ontzettend mooie interieur. H&K audio en de two-tone lak zijn extra en drijven de prijs op naar meer dan €39.000.

De EV2 is een Plus Advanced, met ook klimaatcontrole, stoelverwarming, glazen dak, snelwegassistent, eveneens 18-inch wielen en meer technische gadgets standaard. De warmtepomp krijg je met een extra EV Tech Pack van €2.000, waar ook V2L en een 22 kW-lader in zitten. De Renault is ruimer, rijdt beter, is zuiniger en heeft een grotere accu. Kia maakt weinig echte fouten, maar durft ook nergens stelling te nemen. De tijd dat deze insteek voldoende was om in EV-land boven de rest uit te steken ligt achter ons, zo bewijst Renault met zijn geslaagde retro-versie van de 4. Gezien het verloop van deze dubbeltest verbaast het ons enigszins dat het model zo veel slechter verkoopt dan de Renault 5, want hij is bruikbaarder dan zijn illustere broertje en als EV domweg bijzonder goed geslaagd. Overweeg je een gebruikte Renault 4 bekijk dan ons aanbod. Ook van de Kia EV2 zijn al bestaande modellen te vinden.

Beoordeling verbruik

De lentetemperaturen zijn merkbaar ideaal voor elektrische auto’s, want beide modellen zitten op fabrieksopgave. Terwijl we van de Renault weten dat het in de kou een heel ander verhaal is. Maar vandaag was het top! De 4 is daarbij nog nét even zuiniger dan de Kia.

Concurrenten

Jeep Avenger electric

Wat stoerder model dat ook net wat meer ruimte biedt. Maar verbruik en daarmee actieradius is wel een dingetje bij deze Jeep en zijn concerngenoten.

BYD Atto 2

Ruime en redelijk volwassen auto met prima range voor een goede prijs. Wel met een typisch Chinees week onderstel en nul stuurgevoel. De ADAS is bovengemiddeld ergerlijk.