De Audi RS2 is een van de meest legendarische snelle stationwagons aller tijden. Je moet hem plaatsen in het rijtje Volvo 850 T-5 R Estate en de eerste BMW M5 touring. Maar wat deze bloedsnelle Audi extra speciaal maakt: hij werd niet alleen ontwikkeld samen met Porsche, hij werd ook bij de sportwagenfabrikant gebouwd. De spiegels zijn van Porsche, net als de wielen en de remmen ook en zelfs de mistlampen in de speciale bumper komen uit de rekken van Porsche.

Hoe zat het ook alweer? Daarvoor moeten we even terug naar 1994.Toen werd de RS2 onthuld, en de RS2 heeft de Audi S2 Avant als basis. Zo heette de snelste Audi 80, die er was als sedan en Avant en als Coupé. Die had natuurlijk een Quattro-aandrijving en uiteraard een vijfcilinder turbomotor. Goed voor 230 pk. Maar er moest iets wilders komen, en omdat er op dat moment nog maar een superstationwagon bestond, de allereerste BMW M5 touring, op basis van de E34, koos Audi voor de stationwagonvariant. Eerst zou er nog sprake zijn geweest van een RS2 Coupe maar dat vind Porsche weer niet leuk want ze hadden zelf nog een 968. Er is ook een sedan RS2 gebouwd maar die is altijd in de collectie van Audi gebleven. Lees vooral ook dit verhaal over de RS2 voor alle achtergrondinformatie.

Ander uiterlijk ten opzichte van de S2 Avant

Goed, we hebben dus andere bumpers, andere wielen, de 911-spiegels, het speciale logo en ook aan de achterkant is de RS2 duidelijk herkenbaar. De rode reflectiebalk tusssen de achterlichten maakt hem anders dan een ‘gewone’ S2 Avant. Maar ook de motor verschilt. De vijfcilinder turbo twintigklepper krijgt nog meer boost dankzij de grotere turbo. De 315 pk die de RS2 levert is ongekend veel voor het segment waarin de middenklasser opereert. De BMW M3 E36 krijgt vanaf 1995 321 pk, had er eerst 286 en zelfs de M5 Touring zit er met 340 pk niet eens zo veel boven. En da's een auto uit een hoger segment.

Deze Audi RS2 liep wel harder dan 250 km/h

Audi’s uit de late jaren 80, begin jaren 90 steken ontzettend degelijk in elkaar, Alsof het voor de eeuwigheid gebouwd is. Dat ervaar je pas echt als je in zo'n dertig jaar oude auto rijdt. Witte wijzerplaten zouden later de standaard worden bij alle autofabrikanten voor hun snelle modellen; de RS2 heeft ze overgenomen van de S2 en behoort zo tot de eerste auto's die ze hadden. Een zesbak was ook speciaal in die tijd. Een automaat was er niet voor deze aandrijflijn. Zelf schakelen met een zesbak, doe je het snel dan kun je met een RS2 in 5,4 seconden van 0 naar 100 knallen. Ook zo iets leuks: de Duitse fabrikanten hadden een herenakkoord: we begrenzen onze auto’s op 250. Porsche deed daar nooit aan mee, en de RS2 dus ook niet: 262 loopt-ie!

In de video krijg je de volledige indruk van de Audi RS2, die dus bijna een halve Porsche is