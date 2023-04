Tjibbe is een Picasso-rijder van het eerste uur. Zijn vorige auto was een Xsara Picasso uit 2000, het introductiejaar. “Ik viel meteen voor de uitstraling en praktische inzetbaarheid van die auto. Mijn keus viel op de 1.8, waarin ik vanaf nieuw een gasinstallatie had.” Die Picasso hield het twaalf jaar en 440.000 kilometer vol, met iets meer elektronische storingen dan Tjibbe had gehoopt. Aan het eind van de rit was hij echt versleten en op de dag dat Tjibbe zijn nieuwe Picasso kocht, hield de oude er ook letterlijk mee op. “Mijn timing kon niet beter. Naar het schijnt, is bij de C4 veel elektronica van Bosch en ik moet zeggen dat ik op dat vlak nooit storingen heb gehad.”

Toen hij op zoek was naar een vervanger van de vorige, heeft Tjibbe ook naar een exemplaar met een handbak gekeken. “Maar ik stond in die tijd best vaak in de file en mede daarom leek een automaat de betere optie. Daar heb ik nooit spijt van gehad, ook al is dit niet de meest verfijnde automaat op de markt. Je moet er een beetje mee leren omgaan en ik ben er totaal mee vergroeid. Meteen bij aanschaf is de koppeling vernieuwd en later nog een keer. Hij schakelt heel apart, dat klopt. Ik ben er ook achter dat deze bak beter functioneert bij koud en vochtig weer. Met een beheerste gasvoet en wat gevoel voor techniek valt er heel goed mee te leven.”



Automaat is een drama

Ben je eenmaal aan de praat met Tjibbe, dan heb je vooral veel lol. Met een soort van Franse nonchalance wuift hij alle onhebbelijkheden van de Picasso weg, zonder onverschillig te zijn. Ergens snappen we die houding ook wel, gezien de indrukwekkende staat van dienst van zijn Citroën. Keurmeester Joep Schuurman kan niet anders dan dat onderschrijven, hoewel hij met de nodige scepsis achter het stuur stapt van een gastoestel met robotbak. “Aan de motor zal het niet liggen, die is oersterk. Maar alles wat er omheen hangt, is toch echt wel behoorlijk versleten en die automaat is een drama”, zo horen we na de testrit. Zoals gezegd, Tjibbe kan ermee lezen en schrijven. “Natuurlijk merk ik ook wel dat de transmissie nukkig is en dat er wat rammelt aan de onderkant. Een jaar of drie geleden wilde hij niet meer in de achteruit. De kleine schakelaar aan de stuurkolom werkt met een magneet. Die heb ik eerst een soort van gerepareerd, dat bleek niet de oplossing. Gelukkig vond ik op de sloop een soortgelijke auto. Dat het motorstoringslampje vrijwel altijd brandt, deert mij niet. Zo af en toe laat ik ‘m resetten, maar vroeg of laat floept-ie weer aan. Sinds we een camper hebben, gaan we niet meer met de Picasso op vakantie en hoef ik niet bang te zijn om ergens in den vreemde te stranden, ook al heeft hij ons nog nooit laten staan.”

Terugverdiend

Juist als we het erover hebben dat de vijftien jaar oude Fransoos zo goed als roestvrij is, prikt Joep ineens met een stuk gereedschap dwars door de bodem. Wat zullen we nu beleven? Gelukkig blijkt het slechts een afdekstuk net achter het linker voorwiel. Het maakt geen deel uit van het chassis en heeft verder ook maar weinig functie. En je raadt het al, Tjibbe verblikt of verbloost niet en doet het weer af met een gulle lach. “Zo’n klein gaatje, daar rijdt hij vast niet minder om. De gastank roest ook, die wordt bij elke apk een beetje bijgewerkt, anders komt hij niet door de keuring. Weet je dat ik de aanschafprijs van deze auto al ruimschoots heb terugverdiend door op gas te rijden? Laatst tankte ik nog voor 69,9 cent per liter en de wegenbelasting is maar vijftig euro per maand extra. Het systeem werkt nog altijd goed, alleen moet ik af en toe de zekering vervangen.” Roest vinden we ook op de achterveren en als Joep de veer linksvoor goed controleert, vist hij een afgebroken stuk uit de veerschotel. Weer een verrassing. Tjibbe: “Krijg nou wat! Bij mijn vorige Picasso had ik dat ook en op weg naar de garage brak toen de andere. Ik mis de vering van de BX wel, dat was fantastisch. Wat dan wel weer in zijn voordeel pleit is het feit dat de uitlaat en schokdempers nog origineel zijn. Hoe het nu verder moet? Ik denk dat ik alles laat verhelpen. Kost wat, maar dan kan ik weer een tijd vooruit en met een jaar gas rijden is dat weer terugverdiend.”

De mening van Carrec Technocenter

“Voor de Picasso moet helaas toch een duimpje omlaag. Positieve noot: het is knap dat de auto zover is gekomen. Dat is mede te danken aan een heel erg goede motor!”