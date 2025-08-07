Citroën ë-C4 – 2021 – 97.302 km – Accudegradatietest

Vergis je niet: de oorspronkelijk uit Engeland afkomstige Liz Maynard is een liefhebber van auto’s en van autorijden, zoals zoveel Engelsen. “Ik heb twee Mercedessen SLK versleten en ook nog een Lexus NX 300h gereden”, vertelt ze. Toen het tijd was voor een nieuwe leaseauto vond de bank waar ze werkt echter dat die volledig elektrisch moest zijn. “Toen stond ik wel even te kijken, want de elektrische auto was voor mij een onbekende wereld. Gelukkig kreeg ik hulp van mijn man Joost, die er een heus project van maakte”, aldus Liz, die in Nederhorst den Berg woont.

Handzamer

De man van Liz vulde een grote spreadsheet met allerlei data van mogelijke elektrische auto’s die binnen het budget vielen, zoals de kosten en ook de actieradius. Die gegevens werden gedegen doorgenomen en toen kwamen er twee auto’s naar voren om uit te kiezen. “We hebben toen proefgereden in deze Citroën en in een Volkswagen ID.4. Ik vond de Citroën toch wat handzamer, dus die werd het, al moest ik wel een paar keer slikken. Ik had me als Engelse ooit voorgenomen ‘Never a French car’, dus daarop moest ik terugkomen.”

Liz ging op avontuur met haar EV en gooide zichzelf meteen voor de leeuwen. “Toen we de auto net hadden, gingen we er meteen mee naar Zuid-Frankrijk. Met een portemonnee vol laadpasjes en een vooraf secuur uitgestippelde route met laadstops. In 24 uur waren we op de plaats van bestemming.”

Dat zinde Liz maar matig. “Gelukkig zat in het contract dat we voor vakantie een brandstofauto konden lenen, dus voor familiebezoek in Engeland maakten we gebruik van die mogelijkheid. Nog een keer zo’n onderneming zoals naar Zuid-Frankrijk hoefde voor mij niet meer.” Ze ergert zich ook aan die beloofde kilometers op het scherm “Bovendien: als je dan het stroompedaal een keer diep intrapt en je rijdt 130 km/h, dan gaat dat getal rap naar beneden, waardoor ik me weer moet gaan inhouden.”

Bijna nooit snelladen

Franse auto of niet, de Citroën heeft het altijd goed gedaan, al vertoonde de auto een enkele keer kuren met het opladen. “Dan hadden we hem aangekoppeld, maar bleek er na twintig minuten en een paar bakken koffie niets te zijn gebeurd.” Snelladen doet Liz in feite nooit. “Het is zelden nodig en het is niet goed voor de levensduur van de accu, zo heb ik geleerd.”

Onze diagnose-expert Marcel van Renselaar van Aviloo heeft zoals altijd een uitgesproken mening over het fenomeen WLTP. “Je ziet dus dat mensen het WLTP-cijfer van de actieradius wel degelijk meewegen in hun aanloopbesluit, terwijl het absoluut onhaalbaar is. Maar ja, als je niets anders hebt om je aan vast te houden. Je moet wat, maar trek gerust een derde af van dat WLTP-cijfer.”

Je voelt hem al een beetje aankomen: volledig elektrisch rijden is het niet voor Liz. “Ik geloof het duurzaamheidsverhaal niet zo en daarnaast word ik onrustig van het feit dat die actieradius altijd veel beperkter is dan de fabrikant opgeeft. Je koopt weinig voor die WLTP-opgave, want die haal je nooit. Voor mij weer een gewone brandstofauto, met een beetje elektrische ondersteuning. Voor mij geen EV meer, ik stap hierna over op een Jeep Avenger mild hybrid.” Uitgemaakte zaak voor deze dame, dat is duidelijk.

Resultaat Citroën ë-C4

Had 44 kWh

Heeft 40 kWh

State of health 92%

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!