Het is best bijzonder dat het eigenzinnige merk Citroën tot op de dag van vandaag behoorlijk zijn eigen koers is blijven varen. Eigenzinnig en onderscheidend en dat is in deze tijd al meteen het eerste pluspunt van een Citroën C3 Aircross. Deze auto is van 2019 en we gaan kijken of zijn onderscheidend vermogen genoeg is om hem aan te schaffen.

Wat zijn de concurrenten voor de Citroën C3 Aircross?

Niet normaal hoe groot het aanbod is in het compacte segment van SUV’s. Ga er maar even voor zitten: Seat Arona, Skoda Kamiq, Renault Captur, Hyundai Kona, Kia Stonic, Volkswagen T-Cross, Opel Crossland X, Peugeot 2008. Ze zijn er allemaal ook als jonge occasion. Ga daar maar eens uit kiezen. Eén ding is zeker: met de C3 Aircross kies je wel voor de meest opvallende van allemaal.

Is de C3 Aircross een SUV?

De voorganger van de C3 Aircross was de C3 Picasso en dat was een MPV. De Aircross is ronder, aaibaarder en toch wat stoerder tegelijk. Dat uiterlijk, tsja, mag het een onsje meer of minder zijn. Neem het lijnenspel in je op en stel jezelf de vraag: word ik hier blij van?

Welke motoren zijn er voor de C3 Aircross?

De C3 Aircross van deze generatie, die van voor de facelift, dus van 2017 tot 2021, is er met drie benzinemotoren en twee diesels. De benzinemotoren zijn alle drie varianten op de 1,2-liter driecilinder, die in tal van PSA-modellen wordt toegepast. De basisversie levert 60 kW/82 pk en dat is wel erg schraperig, maar hij mist dan ook een turbo ten opzichte van de versies met 81 kW/110 pk en 96 kW/130 pk. De diesels zijn beide 1,5-liter viercilinders. Ons advies: ga voor de 110 pk handbak, of de 130 pk automaat.

Hoe zuinig is een Citroën C3 Aircross Puretech 110 pk?

Die 110 pk is gewoon prima voor deze auto. Met handbak blijkt dat een verbruik van 1 op 14 altijd haalbaar is, maar 1 op 16 komt ook geregeld voor. De slagen van de bak mogen wat korter, maar al met al is de aandrijflijn fijn. Ook prima zijn onze eerdere ervaringen met de automaat. Als je het hebt over comfort, dan sluit een automatische bak daar natuurlijk perfect op aan. Nou, met deze Aircross-generatie liet Citroen de SensoDrive achter zich en zette er een normale bak in, dat is een aanrader. Voor als je jezelf nog wat meer wilt verwennen en bereid bent om wat meer geld te besteden. En er is aanbod op de occasionmarkt.

Wat is de uitrusting van de C3 Aircross?

Onderscheidend, dat woord is al vaker gevallen in deze video. De C3 Aircross is een verrassend praktische en ruime auto en hij is goed uitgerust. Lane assist bijvoorbeeld, is bij een B-segmenter niet vanzelfsprekend.

Dat ontbreekt op de basisuitvoering Live, maar die kom je dan ook zelden tegen. De Feel is de uitvoering die de gulden middenweg bewandelt. Niet het duurste maar wel behoorlijk compleet. De Shine biedt de meest uitgebreide uitrustig. Gelukkig is het aanbod in Shines ook groot.

Hoe ruim is de C3 Aircross?

Achter de achterbank, waarop je overigens ruim zit, vind je een bagageruimte van 410 liter. Dat is het minimum en dat is een prachtig cijfer voor deze klasse. En waar gaat het naar toe? 1.289 liter als je de bank neerklapt! Dat heeft vast te maken met zijn MPV-roots van de C3 Picasso natuurlijk.

Hoe rijdt de C3 Aircross?

Er is geen B-segment SUV die zo soepel geveerd is als een Aircross, de naam verklapt het al een beetje. Hele volksstammen zullen deze vering te week vinden. Er is maar één manier om dat uit te vinden en dat is om er zelf in te rijden. Want let op: het onderstel is zacht, maar de voorstoelen zijn dat ook en die versterken dat dus. Vanaf 2021, als de gefacelifte C3 Aircross komt, zijn die stoelen trouwens aangepakt en zijn ze steviger.

Wat is er na de facelift nog meer veranderd?

Ook een veelgehoorde klacht van te weinig opbergruimte binnenin is dan opgelost. En misschien nog wel het grootste minpunt, de bediening van het multimediasysteem, is ook aangepakt. Bij deze eerste serie moet je het dus doen met een traag en onnodig ingewikkeld systeem.

Zijn er problemen bekend?

Die motor dan. Was daar niet iets mee? Jazeker. De C3 Aircross met de 1,2-liter driecilinder benzinemotor heeft een distributieriem die door olie wordt gesmeerd. Als die riem verslijt kunnen kleine stukjes rubber die loskomen de olieleidingen verstoppen.

Dat kan uit de hand lopen, van een slecht lopende motor tot zware motorschade. Als niet duidelijk is of de riem is vervangen, vervang hem dan sowieso uit voorzorg. Voor de rest laat de C3 Aircross nergens steken vallen en dat is dus behoorlijk goed.

Wat zijn de tips als je een C3 Aircross als occasion wilt kopen?

Praktisch, opvallend en comfortabel; dat zijn de pluspunten van een C3 Aircross van de eerste generatie. Maar dit is wel een auto die je moet uitproberen vooraf om te checken of zoveel eigenzinnigheid je wel past. Want er is nogal wat te koop in dit segment en goedkoop zijn ze geen van allen.