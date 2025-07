Citroën BX Break TZD Turbo Image (1993) - Op de rollenbank

Vorige week hadden we BX-rijder Ruben Smith, die met opgeheven hoofd het Haagse theater kon verlaten. Nu is het de beurt aan de Citroën BX turbodiesel van Bram Altena. Zelfde motor, jaartje jonger en nog zo goed als origineel en met een beetje meer praktijkervaring. Bram heeft er alle vertrouwen in.

Alle vooroordelen overboord

Mocht je het magazine van vorige week niet onder ogen gehad hebben: daarin kon je de avonturen van Ruben Smith en zijn BX lezen. Die had 7 pk extra en 3 Nm minder dan de fabriek ooit opgaf. Bram Altena ligt er niet wakker van. Dat het BX-virus aanstekelijk is, blijkt wel uit zijn verhaal. “Als je mij tien jaar geleden gevraagd had of ik ooit Citroën zou gaan rijden, had ik je voor gek verklaard. Ik reed in verlaagde Golfjes. Totdat ik in een Xantia terechtkwam en meteen weg was van die vering. Bovendien moest ik alle vooroordelen overboord gooien, want zo’n Citroën is echt veel beter dan ik had gedacht. Geloof mij, ik heb al heel wat ervaring. Vanaf het moment dat ik ben gaan autorijden heb ik al 35 auto’s gehad en aan die lijst is begin dit jaar deze BX toegevoegd.”

Meteen pech

Het was Ruben die Bram op de witte BX Image wees. Die stond te koop in Maastricht, niet echt naast de deur als je in de kop van Friesland woont. Na veelvuldig mailcontact werd de deal gesloten en kon Bram naar Limburg. Daar stond de witte Break met origineel Nederlands kenteken op hem te wachten. Op naar het noorden. “Alles leek goed. Hij startte meteen, liep mooi en reed verder prima. Totdat er een paar lampjes gingen branden. Ik zocht een parkeerplaats op en na onderzoek bleek de dynamo kapot. Geen goed begin.”

Na die tegenslag in februari loopt de diesel al 20.000 kilometer als een zonnetje. Ja, Bram maakt aardig wat kilometers en is voor zijn werk veel op Terschelling. “Hij doet het echt altijd en gemiddeld rijd ik rond de 1 op 18. Zelfs voor een nieuwe auto zou dat heel netjes zijn. Natuurlijk staat hij soms bij de garage. Bijvoorbeeld voor nieuwe veerbollen en een distributieriem. Dat kost allemaal niet veel. Kleinere reparaties doe ik zelf, er is op de vele fora genoeg info te vinden over de BX.”

‘Onlogisch’

Brams BX Break mag dan geen sportuitlaat hebben, hij heeft mooi wel driespaaks lichtmetaal. En hij staat er een stuk frisser bij dan de Citroën van Ruben. “Deze wielen wil ik per se hebben, hij stond eerst op staal met wieldoppen. Of de tellerstand klopt, weet ik niet. Bij de RDW staat hij als onlogisch geregistreerd. Drie ton is eigenlijk niet veel voor een diesel uit 1993.”

Net als Bram en BX-kameraad Ruben zijn we benieuwd hoeveel paardjes rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven op de been weet te brengen. Dat valt alleszins mee. Slechts vier stuks hebben de manege verlaten, waaruit blijkt dat het oude dieseltje nog niet op is. Het beetje minder koppel neemt Bram graag op de koop toe. “Dat gekke ding blijft mij keer op keer verbazen. Samen met het gegeven dat hij met de dag zeldzamer wordt, maakt dat het rijden met een BX Break turbodiesel extra leuk.”