Van de BX Break turbodiesel zijn er in Nederland nog slechts vier stuks over met een geldige apk, aldus eigenaar Ruben Smith. De helft daarvan komt naar de Haagse rollenbank voor een vermogensmeting. Ja, volgende week hebben we nóg een BX op de pijnbank, maar nu eerst de Citroën van Ruben.

Het neusje van de zalm

Dit was in 1992 het neusje van de zalm, als het op een BX met dieselmotor aankwam. Niet voor niets vermeldt het merk trots op de achterklep: BX TZD TURBO EVASION en naast de nummerplaat nog de letters ABS. Deze uitvoering werd in Nederland niet geleverd en getuige de verzekeringsstickers op de voorruit, sleet dit exemplaar het grootste deel van zijn leven in Frankrijk. Hoewel, van slijten is nog geen sprake, gezien de tellerstand van nog geen drie ton. Trouwe lezers herkennen Ruben Smith wellicht. Drie jaar geleden was hij ook al eens te gast in deze rubriek, maar dan met een totaal andere auto. “Klopt, ik had een Cadillac STS V8, zo ongeveer het tegenovergestelde van de BX. Maar die ligt nu op de sloop, ik ben ermee over de kop gegaan. Gelukkig stapte ik heelhuids uit.”

Onweerstaanbaar

Van een vette V8 naar een 1.8 diesel, dat is nogal een overstap. We zijn heel benieuwd naar de drijfveer achter deze beslissing. “Ik heb al een C5 met hydropneumatische vering. Gewone auto’s zijn er al genoeg, vind ik. Op Facebook kwam ik deze BX tegen en eigenlijk heb ik hem voor de lol gekocht. Hij had al vier jaar stilgestaan, daarvan wordt een auto meestal niet beter. Maar de combinatie van een BX Break, turbodiesel en de uitvoering was domweg onweerstaanbaar. Om de aanschafprijs hoefde ik het ook al niet te laten, want zo goed als niemand koopt een youngtimer met een dieselmotor.”

Dat de BX niet meer moeders mooiste is, zien we al snel. Maar roesten doet hij nauwelijks. En dat voor een auto van 33 jaar oud! Na het starten komt er een fikse pluim uit de uitlaat, we vergeven het hem. “Vorige week is de dieselpomp gereviseerd, de oude lekte behoorlijk. Tot nu toe gaat het goed. Verder zijn er geen serieuze problemen; rijden kost echt bijna niets. Het is de wegenbelasting die het prijzig maakt, maar gelukkig is een BX relatief licht. Het verbruik valt ook enorm mee, zeker als je je een beetje aan de snelheid houdt. Bovendien was ik de V8 van de Cadillac gewend, dus daarna is alles zuinig.”

Kerngezond

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven ziet de humor er ook wel van in. Hoe vaak hebben we nu helemaal een oude diesel op de pretbank? Ruben monteerde een recht uitlaatpijp en hoopt dat die ingreep, samen met de andere brandstofpomp, voor een beetje extra vermogen zorgt. Het Franse dieseltje klimt moeiteloos naar bijna vijfduizend toeren, zonder al te veel rook of roet. Ruben en BX-lotgenoot Bram slaan alles met een grote grijns gade. De Franse viercilinder blijkt nog kerngezond en levert inderdaad meer pk’s en slechts een paar Newtonmeter minder koppel. Ruben kan tevreden naar huis. Maar niet voordat hij weet hoe de BX van Bram scoort. Hoe die oude turbodiesel eraan toe is, lees je volgende week.