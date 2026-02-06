Met zijn rijbewijs net op zak wilde Johan Gielen eind jaren 80 niets liever dan een eigen auto en viel zijn oog op een goedkope Citroën Ami. Daar stak Gielen senior een stokje voor, aangezien die auto in slechte staat was. Maar vorig jaar werd zijn droom toch werkelijkheid, toen hij via zijn vader eigenaar werd van deze Ami Super Service.

Geen Citrofiel

Voor Johan is zijn optreden in deze rubriek vooral een groot eerbetoon aan zijn vader, die hem begin dit jaar deze Ami schonk. Het spreekt voor zich dat de inmiddels 82-jarige Jan Gielen zijn zoon vergezelt op deze bijzondere dag. Maar eerst willen we graag weten hoe dat nou zat met die eerste Ami. Johan: “Toen ik ging studeren, bleek het niet mogelijk om met het openbaar vervoer tijdig op school te verschijnen. Er moest een auto komen, maar wel zo goedkoop mogelijk. Na een zoektocht kwam ik uit op een Ami 6, die groen was van het mos dat eruit groeide. Maar dat was niet het enige wat er aan mankeerde. Om die reden vond mijn vader het niet zo’n goed idee om daarmee dagelijks rond de honderd kilometer af te leggen.”

Dat was een domper en Johan ging naarstig op zoek naar een alternatief. Nog steeds in de koopjeshoek. Nadat eerst wat andere merken de revue passeerden en afvielen, kwamen vader en zoon uit op een 2CV. “Een geweldige auto, mede omdat het dak open kon. Zo nam ik met gemak een fiets of surfplank mee. Daarmee heb ik heel veel kilometers gereden en als er iets stuk ging, dan kon mijn vader dat repareren. Zo maakte hij van twee Eenden een, na een flinke aanrijding.” Met die eerste Eend is de voorliefde voor Citroën voor eens en voor altijd aangewakkerd, ook al is Johan van huis uit geen zogeheten Citrofiel.

Vakanties met een HY

De jaren verstreken, allerlei auto’s passeerden bij Johan de revue, maar nog steeds geen Ami. Ondertussen had Jan de smaak van het restaureren te pakken, na het samenvoegen van de twee 2CV’s. Dat, in combinatie met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, voerde tot een nieuwe hobby: het restaureren van oude Eenden. Zonder technische achtergrond, maar met veel wilskracht en een lascursus kreeg hij alles voor elkaar. Plaatwerk buigen ging met behulp van een bankschroef en er was altijd een goede vriend met veel kennis van zaken die een handje hielp.

Johan: “Na lang zoeken kochten we toen een 2CV AZU van 1959. Die is helemaal uit elkaar gehaald en volledig opgeknapt, dat heeft een paar jaar geduurd. Daarna kwam de Citroën HY, waarmee mijn vader ruim vijf jaar is bezig geweest. Rond de geboorte van mijn zoon Jan kon die de weg op. Daarvan moest we het ontwerp nog op het laatste moment aanpassen om kleine kinderen ook veilig te kunnen vervoeren. Na tien jaar ermee op vakantie te zijn geweest, hebben we afscheid van de HY genomen en kwam er ruimte voor nieuwe projecten.” Zo kon het gebeuren dat Gielen senior door de jaren heen een collectie van zeven gerestaureerde Citroëns samenstelde.

Veel bekijks

De blauwe Ami Service kwam rond 2011 bij de Gielens terecht. Hij lag deels uit elkaar, was niet heel erg rot en gelukkig vrij compleet. De restauratie ging direct van start en in 2014 was het project afgerond. Jan: “Vanaf dat moment is hij vooral gebruikt voor leuke toertochten en voor het verzamelen van groen, waarvan mijn vrouw bloemstukken maakte. Voor opruimwerkzaamheden bleek de laadruimte heel geschikt. Ik ben er regelmatig mee naar meetings geweest. Daar heeft hij veel bekijks en ik heb er zelfs al eens in overnacht.”

Zo af en toe maakte Johan een ritje met de blauwe bestelwagen. “Persoonlijk vind ik dit de mooiste auto uit de collectie, mede omdat hij de sterkste motor heeft. Ik hoefde niet lang na te denken toen mijn vader aangaf dat hij zijn verzameling ging verkleinen en dat ik een auto mocht kiezen. Het werd de blauwe! Het is zeker geen nieuwe of perfecte auto. Hij ronkt en kraakt en het is te warm of te koud. Een goed gesprek kun je beter uitstellen tot buiten de auto. Maar je zit gezellig dicht op elkaar, kijkt door een heel lief klein ruitje, deint heerlijk op en neer en je hebt echt een gevoel van vakantie en vrijheid. Maar het meest trots ben ik op het feit dat mijn vader hierin zo veel tijd en liefde heeft gestoken.”

Geschiedenis Citroën Ami

Het verhaal van de Ami begint met de 6 in 1961, het jaar waarin Citroën de Ami met schuine achterruit officieel introduceert. Een soort variatie op het thema 2CV, zoals Volkswagen dat deed met de Kever. Onder de motorkap ronkt een 602 cc metende tweecilinderboxer, goed voor 22 pk. Eind 1964 voegt Citroën de Ami Break aan het programma toe en een kleine vier jaar later volgt de 3-deurs Break Service als Tolée (gesloten) en als Vitrée (met zijruiten). In 1969 neemt de Ami 8 het stokje over, die heeft een schuin aflopende achterkant en heeft het lijnenspel van een fastback. Het interieur is iets luxer en vanaf 1970 heeft de Ami schijfremmen op de vooras en neerdraaibare ruiten in de voorportieren. We maken een sprongetje naar 1973. In dat jaar wordt de Ami Super aan het gamma toegevoegd. Die heeft de viercilinderboxermotor van de GS. De besturing en het onderstel zijn daarop aangepast. Ook het vermelden waard is de driedeurs coupé M35, aangedreven door een 995 cc metende, 49 pk sterke wankelmotor, waarvan slechts 267 stuks zijn gebouwd. De Ami loopt tot 1979 van de productieband; de Visa lost hem af. Vandaag de dag prijkt de naam Ami op een 45-km EV van Citroën.

Onderhoudshistorie

Jan Gielen, de vader van Johan, heeft al aardig wat Citroëns gerestaureerd, zo ook deze Ami. In 2011 trof hij deze blauwe Super Service in matige staat en grotendeels gedemonteerd. Eenmaal thuis, is de Ami helemaal uit elkaar gehaald, is alles goed schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. De carrosserie kreeg een nieuwe laklaag. De vorige eigenaar had de motor al aangepakt, daaraan hoefde niet veel meer te gebeuren. Zo staat er nu een vrij unieke Citroën voor onze neus, die 50 jaar geleden aan zijn eerste Nederlandse eigenaar werd afgeleverd.

De mening van Carrec Technocenter

Dennis Koldewijn: “De Ami staat niet hoog op mijn bucketlist. De BX, XM of een C6 staan hoger op de lijst. Toch is het rijden met deze Ami Super geen straf. Helemaal als je er van doordrongen bent dat deze Citroën een viercilinder boxermotor heeft die hem net wat meer pit geeft. De versnellingspook is in deze Ami op de vloer gemonteerd, waardoor je wat meer het gevoel hebt dat je met een normale auto onderweg bent. Deze Ami is niet de enige Citroën die is opgeknapt door de vader van de huidige eigenaar. Dat er is gewerkt met verstand van zaken is glashelder, gezien de staat waarin deze auto verkeert.”

Specificaties Citroën Ami

Motor 4-cil., boxer, luchtgekoeld, 1.015 cc

Max. vermogen 39 kW/54 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 68 Nm bij 3.500 tpm

Aandrijving voor, vierversnelingsbak

Wielophanging v/a onafh., schroefveren, stab./onafh., schroefveren

Remmen v/a gev.schijven/trommels

Afmetingen (l x b x h) 3,99 x 1,52 x 1,49 m

Wielbasis 2,40 m

Gewicht 789 kg

Topsnelheid 140 km/h

0 - 100 km/h 16,0 s

Verbruik gem. 9,2 l/100 km

Nieuwprijs 1975 fl 8.165 (€3.705)

Alle gegevens volgens fabrieksopgave