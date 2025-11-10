Chrysler 300C 3.0 CRD V6 – 2008 – 503.784 km - Klokje rond
De trouwe vierwieler van Imca Marina
Video
Zangeres Imca Marina was zo blij en trots dat haar Chrysler 300C de half miljoen kilometers had overschreden, dat ze op social media een filmpje deelden en daarin haar trouwe vierwieler in het zonnetje zette. Alle redenen om deze Duitse Amerikaan eens in deze rubriek onder de loep te nemen.
Nu al gezellig
Daar zul je ze hebben! Imca Marina voorop en Ria Kroeze en Arjan als haar gevolg. Ria is de persoonlijke assistent van Imca en Arjan Mulder is de auto-man die de Chrysler wel eens in zijn werkplaats heeft gehad. De werkruimte/koffiehoek van Carrec is meteen gevuld en natuurlijk hebben ze taart meegenomen. We moeten in feite nog beginnen, maar het is nu al gezellig.
“Wat er ook gebeurt vandaag, deze auto heb ik in mijn hart gesloten, dus die gaat nooit meer weg”, vertelt Imca. “Hij kan nog wel een keer zo’n afstand rijden”, voegt ze er nog aan toe. Techneut Arjan kijkt bij die opmerking een tikkeltje bedenkelijk alsof hij enige voorkennis heeft. Hoe is de auto er aan toe dan? “Op zich niet slecht, maar er zijn wel wat dingen voorbij gekomen. En bij deze kilometerstand en leeftijd verwacht ik wel wat dingen”, aldus Arjan.
Veel plezier
Imca wil vooral benadrukken hoeveel plezier ze sinds 2008 heeft gehad met deze zwarte sedan. Hoe ze erbij kwam om deze auto te kopen is ook een prachtig verhaal, dat ze met veel flair vertelt. “Ik ging kijken in de showroom van Audi. Dan probeer ik ook altijd de passagiersstoel, of die goed naar achteren kan en of ik daar dan kan slapen voor als ik word teruggereden na een optreden. Het was zomers warm, de mussen vielen gebraden uit de dakgoot, dus ik droeg een luchtige Spaanse jurk. Ik lag languit in die Audi, met mijn benen in de lucht en rechtsvoor tegen de voorruit aan. Kwam die verkoper even kijken die zei: ‘Lukt het mevrouw?’ Ik antwoordde: ‘Nou eigenlijk niet, het dashboard zit in de weg voor een goede tuk.’ Zei die keurige verkoper: ‘Dan moet u eens bij Chrysler gaan kijken, mevrouw.’ Geweldig toch?”
Zo gezegd, zo gedaan. “Ik ging een proefrit maken en ik was meteen verkocht, mooi prijsje gemaakt, zoals je mag verwachten van een geboren Groningse.” Imca ging rijden en rijden en rijden in die grote Amerikaan met Duitse zescilinder onder de kap. Later werd ze ook gereden toen Ria haar pad kruiste. Dat gebeurde op een wel heel bijzondere manier, maar daarover straks meer. Want keurmeester Joep Schuurman is net terug van de proefrit.
“Dat valt eigenlijk helemaal niet zo tegen”, zegt Joep. “Ik hoor wel wat bijgeluiden, maar ik ben toch enigszins positief verrast door deze auto met deze leeftijd.” Dat doet nog wat extra’s voor de opgewekte stemming die er vandaag heerst. Waar Imca is, daar heerst vrolijkheid en optimisme. De immer positieve Imca plukt de dag, zeker sinds wat haar in 2014 overkwam.
“Ik was in Turkije, voor werk en privé, en ik was zo moe als een hond. Zo moe dat ik simpelweg niet meer verder kon. Ik stortte letterlijk in elkaar. Ria was erbij en trad zeer kordaat op. Ze zette me in haar auto en we gingen linea recta naar het ziekenhuis. Daar aangekomen kreeg ik ter plekke een hartaanval. Gelukkig pas daar! De volgende ochtend werd ik geopereerd. Ria heeft mijn leven gered.” Sindsdien is Ria de persoonlijke assistente van Imca. “Maar ze is in de eerste plaats mijn grote vriendin.”
Maar dan volgt er toch een forse tegenvaller: olielekkage. Als Joep de bodemplaat demonteert stuit hij op een natte boel. We komen ook wat koelvloeistof tegen en ruiken wat diesellucht. Joep: “Hier moet sowieso iets aan gebeuren, want olielekken mag nu eenmaal niet. Vroeg of laat komt dat op straat terecht.”
Zo kantelt de goede indruk die Joep had tijdens de proefrit toch enigszins. Want hij constateert ook nog een ondermaatse band, plus wat stofhoezen die hun werk niet meer kunnen doen. “Verder zijn de remmen toe aan vervanging.”
Forse reisauto’s
In de tussentijd treden Imca en de verslaggever even op om een vervolg-filmpje te maken van de video die Imca online had gezet toen de Chrysler 300C het half miljoen passeerde. Ze geeft ruiterlijk toe dat ze best wel wat heeft met auto’s. “Mijn eerste was een Renault Dauphine. Ik was achttien en ging in Amsterdam wonen en zingen, mijn grote passie. Later heb ik jarenlang Volvo gereden, ik heb nog een Amazon gehad. Verder heb ik jarenlang Mercedes gereden. Meestal reed ik vrij forse auto’s, ik houd daarvan. Misschien omdat ik zelf zo klein ben? Ik rijd veel en dan moet je een heerlijke, serieuze reisauto hebben.”
Die heeft de ervaren zangeres met haar 300C, maar ze moet wel serieus investeren om er verantwoord mee verder te kunnen. Want de lijst met aandachtspunten van Joep is weliswaar niet heel erg lang, maar heeft wel een zekere urgentie. Zelfs dat kan de pret niet drukken vanmiddag. Want bij Imca is het glas altijd halfvol. “Wat er moet gebeuren, dat gaat Arjan voor ons fiksen.”
Eigenares Chrysler 300C
Naam Imca Marina
Bouwjaar 1941
Woonplaats Blaricum
Beroep Zangeres, entertainer, schilderes, auteur, trouwambtenaar
Eerste auto Renault Dauphine
Vorige auto Mercedes-Benz E300
Wat zou je aan de auto willen veranderen? “Ik mis een handgreep rechtsvoor.”
Langste reis met de auto “Naar Marokko.”
Onderhoudshistorie
We hebben slechts ee beperkte onderhoudshistorie, met enkele ingrijpende reparaties die behoorlijk in de papieren liepen.
Deze zwarte limousine heeft ook nu nog veel aandacht en liefde nodig, en de vraag is of investeren nog economisch verantwoord is.
Zeker nu deze diesel in steeds meer binnensteden niet meer welkom is.
- 408.000 blokken voor, schijven voor, spoorstang links, remtang rechtsvoor
- 411.000 beurt
- 415.000 oliekoeler i.v.m. lekkage
- 437.000 stab. rubbers, gloeispiralen, koelvloeistof
- 439.000 contactslot
- 442.000 accu
- 452.000 verstuivers, radio, deurgreep, wisser
- 465.000 bandenwissel
- 488.000 distributie, EGR-klep, draagarmen, turbo
Wat mankeert er aan de Chrysler 300C?
- De banden maken veel herrie
- De remmen piepen
- Er is veel motorvibratie voelbaar in het interieur
- Het stuurhuis lijkt niet goed, stuurgedrag in lange bochten is erg onprettig
- Het stinkt rond de auto naar uitlaatgaslekkage
- De motor lekt veel olie en koelvloeistof
- De leidingen naar het brandstoffilter zijn uitgedroogd
- Er ligt diesel op het brandstoffilter
- De bovenste radiateurslang is gescheurd
- De koelvloeistof was (ver) beneden peil
- Er mist een bout van het roetfilter en de resterende bout is nagenoeg weggeroest
- De bovenste, achterste draagarm rechtsachter is versleten/defect. Hier is onderling contact tussen metalen delen (apk-afkeur)
- De remmen achter zijn versleten
- De band rechtsachter is versleten
- Rechtsvoor is de stofhoes van de fuseekogel defect
- Linksvoor zijn drie stofhoezen van fusee- en stuurkogels defect
- De schokdemper linksvoor heeft gelekt
- Het rubber rondom de veer linksvoor is hierdoor ernstig aangetast
- De auto begint hier en daar stevig te roesten
De mening van Carrec Technocenter
‘Het is een wonder dat Imca nog niet met pech is gestrand. Vooral de lekkages zijn zorgelijk. Maar er mankeert nog veel meer aan de Chrysler. Als er niet op korte termijn stevig aan wordt gesleuteld, dan is het einde nabij. Eén duim omlaag.'
Signalement
|Merk
|Chrysler
|Model
|300C 3.0 CRD
|Carrosserie
|4-deurs, sedan
|Transmissie
|5 versnellingen, sequentiële automaat
|Aandrijving
|achterwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 60.710
Specificaties
|Brandstof
|diesel
|Motor
|V6
|Cilinderinhoud
|2.987 cc
|Maximaal vermogen
|160 kW / 218 pk bij 3.800 tpm
|Maximaal koppel
|510 Nm bij 1.600 tpm
|Inhoud brandstoftank
|68 l
|Lengte / breedte / hoogte
|5.015 mm / 1.880 mm / 1.483 mm
|Wielbasis
|3.048 mm
|Massa leeg
|1.810 kg
|Laadvermogen
|550 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.425 kg / 450 kg
|Banden
|225/60R18Prijzen
|Topsnelheid
|230 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|7,6 s
|Brandstofverbruik
|8,1 l/100km
|CO2-uitstoot
|215 g/km