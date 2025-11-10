Zangeres Imca Marina was zo blij en trots dat haar Chrysler 300C de half miljoen kilometers had overschreden, dat ze op social media een filmpje deelden en daarin haar trouwe vierwieler in het zonnetje zette. Alle redenen om deze Duitse Amerikaan eens in deze rubriek onder de loep te nemen.

Nu al gezellig

Daar zul je ze hebben! Imca Marina voorop en Ria Kroeze en Arjan als haar gevolg. Ria is de persoonlijke assistent van Imca en Arjan Mulder is de auto-man die de Chrysler wel eens in zijn werkplaats heeft gehad. De werkruimte/koffiehoek van Carrec is meteen gevuld en natuurlijk hebben ze taart meegenomen. We moeten in feite nog beginnen, maar het is nu al gezellig.

“Wat er ook gebeurt vandaag, deze auto heb ik in mijn hart gesloten, dus die gaat nooit meer weg”, vertelt Imca. “Hij kan nog wel een keer zo’n afstand rijden”, voegt ze er nog aan toe. Techneut Arjan kijkt bij die opmerking een tikkeltje bedenkelijk alsof hij enige voorkennis heeft. Hoe is de auto er aan toe dan? “Op zich niet slecht, maar er zijn wel wat dingen voorbij gekomen. En bij deze kilometerstand en leeftijd verwacht ik wel wat dingen”, aldus Arjan.

Veel plezier

Imca wil vooral benadrukken hoeveel plezier ze sinds 2008 heeft gehad met deze zwarte sedan. Hoe ze erbij kwam om deze auto te kopen is ook een prachtig verhaal, dat ze met veel flair vertelt. “Ik ging kijken in de showroom van Audi. Dan probeer ik ook altijd de passagiersstoel, of die goed naar achteren kan en of ik daar dan kan slapen voor als ik word teruggereden na een optreden. Het was zomers warm, de mussen vielen gebraden uit de dakgoot, dus ik droeg een luchtige Spaanse jurk. Ik lag languit in die Audi, met mijn benen in de lucht en rechtsvoor tegen de voorruit aan. Kwam die verkoper even kijken die zei: ‘Lukt het mevrouw?’ Ik antwoordde: ‘Nou eigenlijk niet, het dashboard zit in de weg voor een goede tuk.’ Zei die keurige verkoper: ‘Dan moet u eens bij Chrysler gaan kijken, mevrouw.’ Geweldig toch?”

Zo gezegd, zo gedaan. “Ik ging een proefrit maken en ik was meteen verkocht, mooi prijsje gemaakt, zoals je mag verwachten van een geboren Groningse.” Imca ging rijden en rijden en rijden in die grote Amerikaan met Duitse zescilinder onder de kap. Later werd ze ook gereden toen Ria haar pad kruiste. Dat gebeurde op een wel heel bijzondere manier, maar daarover straks meer. Want keurmeester Joep Schuurman is net terug van de proefrit.

“Dat valt eigenlijk helemaal niet zo tegen”, zegt Joep. “Ik hoor wel wat bijgeluiden, maar ik ben toch enigszins positief verrast door deze auto met deze leeftijd.” Dat doet nog wat extra’s voor de opgewekte stemming die er vandaag heerst. Waar Imca is, daar heerst vrolijkheid en optimisme. De immer positieve Imca plukt de dag, zeker sinds wat haar in 2014 overkwam.

“Ik was in Turkije, voor werk en privé, en ik was zo moe als een hond. Zo moe dat ik simpelweg niet meer verder kon. Ik stortte letterlijk in elkaar. Ria was erbij en trad zeer kordaat op. Ze zette me in haar auto en we gingen linea recta naar het ziekenhuis. Daar aangekomen kreeg ik ter plekke een hartaanval. Gelukkig pas daar! De volgende ochtend werd ik geopereerd. Ria heeft mijn leven gered.” Sindsdien is Ria de persoonlijke assistente van Imca. “Maar ze is in de eerste plaats mijn grote vriendin.”

Maar dan volgt er toch een forse tegenvaller: olielekkage. Als Joep de bodemplaat demonteert stuit hij op een natte boel. We komen ook wat koelvloeistof tegen en ruiken wat diesellucht. Joep: “Hier moet sowieso iets aan gebeuren, want olielekken mag nu eenmaal niet. Vroeg of laat komt dat op straat terecht.”

Zo kantelt de goede indruk die Joep had tijdens de proefrit toch enigszins. Want hij constateert ook nog een ondermaatse band, plus wat stofhoezen die hun werk niet meer kunnen doen. “Verder zijn de remmen toe aan vervanging.”

Forse reisauto’s

In de tussentijd treden Imca en de verslaggever even op om een vervolg-filmpje te maken van de video die Imca online had gezet toen de Chrysler 300C het half miljoen passeerde. Ze geeft ruiterlijk toe dat ze best wel wat heeft met auto’s. “Mijn eerste was een Renault Dauphine. Ik was achttien en ging in Amsterdam wonen en zingen, mijn grote passie. Later heb ik jarenlang Volvo gereden, ik heb nog een Amazon gehad. Verder heb ik jarenlang Mercedes gereden. Meestal reed ik vrij forse auto’s, ik houd daarvan. Misschien omdat ik zelf zo klein ben? Ik rijd veel en dan moet je een heerlijke, serieuze reisauto hebben.”

Die heeft de ervaren zangeres met haar 300C, maar ze moet wel serieus investeren om er verantwoord mee verder te kunnen. Want de lijst met aandachtspunten van Joep is weliswaar niet heel erg lang, maar heeft wel een zekere urgentie. Zelfs dat kan de pret niet drukken vanmiddag. Want bij Imca is het glas altijd halfvol. “Wat er moet gebeuren, dat gaat Arjan voor ons fiksen.”

Eigenares Chrysler 300C

Naam Imca Marina

Bouwjaar 1941

Woonplaats Blaricum

Beroep Zangeres, entertainer, schilderes, auteur, trouwambtenaar

Eerste auto Renault Dauphine

Vorige auto Mercedes-Benz E300

Wat zou je aan de auto willen veranderen? “Ik mis een handgreep rechtsvoor.”

Langste reis met de auto “Naar Marokko.”

Onderhoudshistorie

We hebben slechts ee beperkte onderhoudshistorie, met enkele ingrijpende reparaties die behoorlijk in de papieren liepen.

Deze zwarte limousine heeft ook nu nog veel aandacht en liefde nodig, en de vraag is of investeren nog economisch verantwoord is.

Zeker nu deze diesel in steeds meer binnensteden niet meer welkom is.

408.000 blokken voor, schijven voor, spoorstang links, remtang rechtsvoor

411.000 beurt

415.000 oliekoeler i.v.m. lekkage

437.000 stab. rubbers, gloeispiralen, koelvloeistof

439.000 contactslot

442.000 accu

452.000 verstuivers, radio, deurgreep, wisser

465.000 bandenwissel

488.000 distributie, EGR-klep, draagarmen, turbo

Wat mankeert er aan de Chrysler 300C?

De banden maken veel herrie

De remmen piepen

Er is veel motorvibratie voelbaar in het interieur

Het stuurhuis lijkt niet goed, stuurgedrag in lange bochten is erg onprettig

Het stinkt rond de auto naar uitlaatgaslekkage

De motor lekt veel olie en koelvloeistof

De leidingen naar het brandstoffilter zijn uitgedroogd

Er ligt diesel op het brandstoffilter

De bovenste radiateurslang is gescheurd

De koelvloeistof was (ver) beneden peil

Er mist een bout van het roetfilter en de resterende bout is nagenoeg weggeroest

De bovenste, achterste draagarm rechtsachter is versleten/defect. Hier is onderling contact tussen metalen delen (apk-afkeur)

De remmen achter zijn versleten

De band rechtsachter is versleten

Rechtsvoor is de stofhoes van de fuseekogel defect

Linksvoor zijn drie stofhoezen van fusee- en stuurkogels defect

De schokdemper linksvoor heeft gelekt

Het rubber rondom de veer linksvoor is hierdoor ernstig aangetast

De auto begint hier en daar stevig te roesten

De mening van Carrec Technocenter

‘Het is een wonder dat Imca nog niet met pech is gestrand. Vooral de lekkages zijn zorgelijk. Maar er mankeert nog veel meer aan de Chrysler. Als er niet op korte termijn stevig aan wordt gesleuteld, dan is het einde nabij. Eén duim omlaag.'