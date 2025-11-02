Chevrolet El Camino 1981

Een cult pick-up als de Chevrolet El Camino koop je natuurlijk vooral voor de looks en het imago en niet omdat het een soort 'lastlimo' is waarin je zo veel spullen kunt meezeulen. We gaan met een exemplaar uit 1981 op pad.

Het concept pick-up op basis van een bestaand model is al bijna net zo oud als de auto zelf. Ford deed het al in de jaren 40 en daarna startte de bekende F-serie. Chevrolet begon in de jaren 30 met pick-ups en anno nu is de grote Silverado na de Ford F150 de best verkochte auto in de VS.

El Camino betekent de weg in het Spaans

Voor de El Camino (Spaans voor ‘de weg’) gaan we terug naar 1959, toen de eerste generatie verscheen. In 1978 komt nummer vijf op de markt. Die is tot en met 1987 geproduceerd, de laatste drie jaar in Mexico. Deze generatie is meteen ook de kleinste, hoewel hij met zijn lengte van vijf meter in die tijd een Mercedes S-klasse ruimschoots overtreft.

De El Camino die we hier zien, doet het meest denken aan de Chevrolet Malibu uit dezelfde periode. En waar wij bij de term downsizen aan kleinere motoren denken, stond bij General Motors de kleinere carrosserie op de agenda. Met het X-platform ging het trouwens nog een stapje verder, zoals de 4,5 meter lange Chevrolet Citation bewijst. De laatste El Camino heeft een eigen chassis, dat niet voor andere modellen werd gebruikt.

Deze was er niet met 7,4-liter V8 maar wel met 5.7 V8. zelfs als diesel

Ten opzichte van zijn voorganger is hij motorisch gezien toch nog een klein beetje op dieet gezet: de 7,4-liter V8 verdween uit het programma. Het aanbod loopt uiteen van een 3,3-liter V6 tot een 5,7-liter V8, deels afhankelijk van het modeljaar. Er is zelfs een diesel: de beruchte 5.7 V8 van Oldsmobile, wat stiekem de leukste combinatie is met dit type auto. Maar de betrouwbaarheid van die motor laat sterk te wensen over, dus dan toch maar de gewone achtcilinder.

Overeenkomsten met Chevrolet Malibu

Misschien ken je de El Camino wel uit de gelijknamige film, die als vervolg op de serie ‘Breaking Bad’ in 2019 werd uitgebracht. Hoofdrolspeler Jesse Pinkman is veelvuldig achter het stuur van zijn El Camino van 1981 te zien. En wat denk je? De Chevy die wij rijden is van hetzelfde bouwjaar. Dat hij geen intensief leven op het platteland van Texas heeft gehad, is hem direct aan te zien. Lang niet alle Camino’s werden ingezet als utilitair voertuig, het is eerder een cultauto geworden. Het front is exact gelijk aan dat van de Malibu en verder valt op dat er rijkelijk met chroom is gestrooid. De laadbak is afgedekt met een keurige tonneaucover. Voor de El Camino is een kunststof opzetdeel verkrijgbaar (ook gebruikt in de net genoemde film) waarmee het een soort bestelwagen wordt.

Ook het interieur is 44 jaar na de eerste aflevering in puike conditie. Dat wijst op een zorgzame eigenaar en een overdekte slaapplaats. Van de vloer tot het dak kleurt alles rood, zelfs het stuur. Er is een bank over de volle breedte van de cabine, inclusief een heupgordel voor de middelste passagier. Diegene moet dan niet te groot van stuk zijn of de benen rechts van de brede middentunnel parkeren. Kijk je even achterom, dan valt de gebogen achterruit op. De originele radio van Delco is nog aanwezig en airconditioning en cruisecontrol ontbreken niet. Achter het stuur waan je je zeker niet in een pick-up en is er maar weinig verschil met de Malibu.

Overvloed aan stuwkracht

Het instrumentarium is nogal karig, met slechts meters voor de snelheid en de tankinhoud. Maar als we het dashboard nader bestuderen, valt nog een leuk detail op. Een klein paneeltje met daarin drie klokjes voor de laadstroom, de koelvloeistoftemperatuur en de motoroliedruk. Smullen voor de liefhebber. De fabrikant is Stewart Warner, een bekend merk in de VS, en je ziet soms auto’s die veel ouder zijn dan deze met een soortgelijke uitbreiding van de bestaande klokkenwinkel. De versnellingshendel zit aan de stuurkolom, waar ook het contactslot zit.

Geen open riool van RVS

De V8 slaat gewillig en zonder veel herrie aan. Geen open riool van RVS om de uitlaatgassen met veel kabaal de atmosfeer in te blazen, zoals dat vaak het geval is bij oude Amerikaanse auto’s. Het kost weinig moeite om de brede Goodyears te laten piepen met zoveel koppel en een lege laadbak. Wat wil je ook, met een vijflitermotor in het vooronder. Zelfs de eerste Camino was begin jaren 60 al leverbaar met een 5,7-liter V8, waar de Europese landbouwer in een Peugeot 403 pick-up reed met een 1,3 viercilinder die krap aan 50 pk leverde. Of met een 1,8-literdiesel die ongeveer hetzelfde vermogen heeft.

Achter het stuur van de El Camino waan je je in allesbehalve een werkpaard. De overvloed aan stuwkracht en het gemak waarmee dat gaat past eerder bij een grote, luxe limousine. De besturing is vaag en indirect, we hadden niet anders verwacht. Deze klassieker moet het vooral hebben van zijn looks en zijn imago en dat zit wel snor.

Dit exemplaar stond ten tijde van de proefrit te koop voor €16.900 met een tellerstand van 18.606 mijl.

Technische gegevens Motor V8 Cilinderinhoud 5.001 cc Max. vermogen 112 kW/152 pk bij 4.000 tpm Max. koppel 324 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid 176 km/h 0-100 km/h 12,0 s Verbruik gem. 14,9 l/100 km