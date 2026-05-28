Charrel is happy, want hij rijdt zijn droomauto: een BMW M5 met V10. Dat kan niet iedereen zeggen. Dat dit zijn droomauto is, hangt voor de helft samen met wat deze Beier technisch presteert. Of … kán presteren. We testen het op de rollenbank.

'Ik was meteen om'

Het leven is mooi in het Noord-Hollandse Westerland, zeker met een M5 van BMW als dagelijks vervoer. Noem Charrel van der Kuijl gerust de king of the road van Westerland. Want het is de enige 5.0 V10 die er rondrijdt. Zo is hij niet begonnen. “Mijn eerste auto was een Golf IV, daarna kocht ik mijn eerste BMW. Tussendoor nog een Audi A4 gehad, en toen weer een BMW 1-serie, maar daarvan draaide de motor stuk. Toen was ik het zat en ging ik serieus op zoek naar wat ik echt wilde.”

Destijds was zijn dagelijkse vervoer trouwens een truck; Charrel reed op de vrachtwagen. Nu niet meer, want hij is nu proces operator. Daar hoort een andere auto bij. “Ik zoeken, zoeken, zoeken. Maar ik kwam veel rommel tegen, zonder sluitende historie. Ik ben natuurlijk niet gek. Plotseling kwam er één op mijn pad op nog geen vijf minuten van mijn huis! Een keurige auto, met 173.000 kilometer op de klok. Ik ben gaan kijken en hij zag er tien keer beter uit dan op de foto’s. En dan die kleurencombinatie. Ik was meteen om.”

Veel duimen

Toen ging Charrel rijden en dat doet hij sindsdien elke dag met een lach op zijn gezicht. “Ik was zo’n jongen die achter een auto als deze aan ging rijden. Nu rijd ik er zelf in. Ik krijg heel veel duimpjes en andere positieve reacties. Ik voel me af en toe bijna een BN’er.”

Het raspaard heeft vanzelfsprekend goede verzorging nodig en met name de drijfstanglagers zijn gevoelig. Charrel: “Die moet je standaard elke 80.000 km laten vervangen, want ze gaan er onherroepelijk aan. Als je op het circuit gaat rijden, dan gaat dat nog sneller.”

Circuit? Wie had het hier over een circuit? Charrel natuurlijk. “Ja, ik ben met de M5 gaan vrijrijden op Zandvoort. Geweldig. Alleen, na twee keer twintig rondjes was de tank van 70 liter hartstikke leeg. De remmen waren ook versleten, dus heb ik Brembo Performance-remmen erop laten zetten.”

Wat gaat dit oude beest, met een fabrieksopgave van 507 pk, nog presteren op de rollenbank? “Hij heeft inmiddels twee ton gelopen en is meer dan twintig jaar oud, dus we moeten hem wat krediet geven, maar 490 pk vind ik toch wel realistisch.”

De BMW M5 met V10 is imposant

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven ziet de pret van een machine als deze ook wel in. “Die motoren zijn imposant, ze bieden altijd en overal heel erg veel kracht. Het is moeilijk om je in zo’n auto te beheersen.” Als Charrel dat toch doet, rijdt hij 1 op 7. Maar op Zandvoort doodleuk 1 op 3.

Vol verwachting gaat de M5 op de rollenbank naar zijn maximale vermogen, wat een geluid. Hoe vaak hoor je een V10 brullen? De leeftijd en de kilometers lijken geen vat te hebben op deze Beier. Want we gaan in Powermodus doodleuk over de fabrieksopgave heen. Met 512 pk krijg je die lach helemaal niet meer van Charrels gezicht!