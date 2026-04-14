Het is al sinds de geboorte van het merk Tesla het stokpaardje van Elon Musk: Full Self-Driving (FSD). Na jaren van beloftes en ‘beta-testen’ in Noord-Amerika, is Europa aan de beurt, met Nederland als eerste land waar gebruik van FSD is toegestaan. De RDW heeft er zijn zegen aan gegeven. Maar laat je niet misleiden door de naam; we hebben het voorlopig nog steeds over de ‘Supervised’-variant, dus de bestuurder blijft verantwoordelijk. En dat mogen wij nu zelf ervaren tijdens een rit door en om Amsterdam.

Zomaar een maandag in april 2026. We stappen in Amsterdam achter het stuur van een Tesla Model Y. Maar dat stuur zullen we vandaag niet aanraken, als het goed is. Want dit is onze eerste kennismaking met FSD Supervised, nadat RDW op 10 april toestemming heeft gegeven voor het gebruik van dit systeem. Ineens is toekomstmuziek realiteit. Kwestie van de bestemming ingeven en de auto doet de rest. En ook wij hebben inmiddels al talloze video’s gezien van mensen die als passagier aan boord van een zelfrijdende Tesla zaten. De beelden zijn op zijn minst indrukwekkend en zelfs de Amsterdamse grachten werden niet gemeden. Dat kunnen we nu zelf aan den lijve ondervinden. We rijden van het redactiekantoor naar hartje Muiden en dan terug naar Het Paleis op de Dam. Want laten we wel wezen: het centrum van Amsterdam is misschien wel de ergste nachtmerrie voor een zelfrijdende auto. Drommen toeristen, recalcitrante fietsers, fatbikes, trams, taxi’s, bussen, scooters; van alle kanten komt het gevaar op je af.

Maar eerst naar Muiden. Als we de Ring opdraaien, meent de Tesla te moeten stoppen bij de niet werkende lichten van de toeritdosering. Dat is even schrikken en de automobilist achter ons reageert gelukkig goed, maar laat via zijn claxon weten geen prijs te stellen op deze onverwachte remactie. Wij evenmin. Door het gaspedaal in te trappen, overrulen we FSD en snellen we alsnog de invoegstrook op. De rest van de rit verloopt vlekkeloos, ook over de smalle brug in hartje Muiden. Door naar Mokum. Via de A1 en de Ring komen we steeds dichter bij het centrum en uiteindelijk gaan we bij Amsterdam Centraal richting De Dam. Elke horde neemt de Tesla feilloos, maar uiteindelijk rijden we vlakbij de bestemming een kruispunt over, waar de weg weliswaar even breed blijft, maar alleen toegankelijk is voor fietsers, zo horen we van de handhavers die in hun VW ID3 tegemoeten komen. Ze vatten het laconiek op, maar hoogstwaarschijnlijk zijn we wel geflitst en wacht ons een een factuur van Femke Halsema. Maar ook hier gaat FSD moeiteloos om met de krioelende mensensmassa. We zetten koers naar de locatie voor de lunch, Brasserie Het Gemaal in Halfweg. Zonder een enkele ingreep laveert de Model Y door het Amsterdamse verkeer, houdt zich keurig aan de regels en geen moment voelt het onveilig. Petje af.

Autopilot bestaat al meer dan 10 jaar

Eind 2015 introduceerde Tesla een rijhulpsysteem dat de veelbelovende, maar ook misleidende naam Autopilot kreeg. Het koppelt de rijstrookassistent aan de adaptieve cruise control en op die manier kan de auto onder bepaalde omstandigheden min of meer zelfstandig rijden. Dat werkte toen nog deels op basis van radar, nu alleen nog maar met camera’s. Een jaar later, in oktober 2016, geeft Musk de eerste demonstratie met FSD, dat in 2020 voor het eerst als beta-versie wordt aangeboden. Ondertussen ontstaat er ook de nodige kritiek op het systeem en hebben er al enkele fatale ongevallen plaatsgevonden. In een geval heeft Tesla een schadevergoeding van 243 miljoen dollar moeten betalen aan de nabestaanden van een fatale crash uit 2019. In Californië mogen Autopilot en FSD niet meer onder die naam verkocht worden, op uitspraak van de rechter. Althans, achter FSD staat nu ‘Supervised’ en Autopilot heet daar nu ‘Traffic Aware Cruise Control’.

Groot financieel potentieel

Het weerhoudt Tesla er niet van om op de ingeslagen weg door te gaan, die volhardendheid valt te prijzen, ook al mag winst n iet ten koste gaan van veiligheid. In 2025 werd met veel bombarie de Cybercab geïntroduceerd. Een tweepersoons taxi zonder stuur en zonder pedalen. Inderdaad, volledig autonoom rijdend. Dat scheelt weer een chauffeur en in principe is zo’n taxi 24 uur per dag en zeven dagen per week inzetbaar, afgezien van de tijd die nodig is voor service, onderhoud en opladen. Dat is FSD in optima forma, wat uiteindelijk is weggelegd voor vrijwel alle Tesla’s, zij het dat het pas mogelijk is op de auto’s die vanaf 2019 zijn uitgeleverd. Hoe dan ook, met al meer dan acht miljoen Tesla’s op de weg en een jaarlijkse groei van circa 1,6 miljoen stuks, is het potentieel bijna niet te bevatten. Stel dat vijf miljoen rijders een abonnement nemen op FSD, dan vloeit er jaarlijks een kleine zes miljard naar de bankrekening van Tesla, uitgaande van een abonnementsprijs van € 99 per maand.

De Tesla Cybercab, zonder stuur en zonder pedalen.

Niet elke Tesla kan FSD

Waar eerdere versies van de Autopilot vooral uitblonken op de snelweg, is de nieuwste V 14.2.5-architectuur gebouwd op een volledig neuraal netwerk. De auto leert niet meer van geprogrammeerde regels, maar van miljoenen uren aan videobeelden. Dagelijks rijden alle Tesla’s zo’n 320.000.000 kilometer, dat levert een schat aan data op. Om het systeem te testen, is er in Europa 1,8 miljoen kilometer gereden. Hoewel de auto in theorie van oprit naar oprit kan rijden, blijft de bestuurder juridisch en praktisch verantwoordelijk. De camera in de cockpit houdt je scherp in de gaten: even op je telefoon kijken is er niet bij. Een Tesla vanaf bouwjaar 2023 met HW4 (dat staat voor Hard Ware 4) en Tesla’s vanaf circa 2019 met HW3 kunnen worden aangepast voor het gebruik van FSD. Je kunt het kopen voor € 7.500 of een abonnement nemen, dat kost € 99 per maand.

Dit zegt de RDW

‘De RDW heeft een typegoedkeuring afgegeven voor het rijhulpsysteem van Tesla, FSD Supervised (Full Self Driving Supervised). Dit rijhulpsysteem is meer dan anderhalf jaar uitvoerig onderzocht en getest op onze testbaan en op de openbare weg. Veiligheid staat voor de RDW voorop. Het goed gebruiken van dit rijhulpsysteem levert een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid. Een voertuig met FSD Supervised is niet zelfrijdend. Het is een rijhulpsysteem en de bestuurder blijft verantwoordelijk en moet altijd controle houden. De handen hoeven dus niet aan het stuur, maar moeten direct het stuur kunnen overnemen indien nodig. Door de typegoedkeuring kan het rijhulpsysteem nu gebruikt worden in Nederland, met mogelijk later uitbreiding voor alle lidstaten van de Europese Unie.’

De levels van autonoom rijden

Level 0

De auto biedt geen enkel systeem dat het rijden deels overneemt.

Level 1

Vanaf niveau 1 heeft de auto één specifiek systeem waarmee het voertuig in bepaalde situaties automatisch kan accelereren/remmen of sturen. Denk aan adaptieve cruise control, een rijstrookassistent en parkeerhulp met automatische besturing.

Level 2

Vanaf niveau 2 is de auto voorzien van een of meerdere systemen waarmee het voertuig automatisch kan accelereren/remmen en tegelijkertijd sturen. Denk aan adaptieve cruise control in combinatie met actieve rijstrookassistent. De bestuurder moet wel continu blijven opletten en direct de controle kunnen overnemen.

Level 3

De auto kan in een niet-complexe omgeving, zoals een snelweg, geheel zelfstandig, veilig en gecontroleerd accelereren, remmen en sturen. In complexe situaties, zoals stadsverkeer of bij wegwerkzaamheden, moet de bestuurder de controle weer overnemen.

Level 4

Vanaf dit niveau is een auto volledig autonoom. De auto is in staat om in vrijwel alle situaties volledig zelfstandig te rijden. De bestuurder moet wel in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, maar hoeft zich verder niet te bemoeien met het rijden. Alleen in extreme situaties wordt gevraagd de controle over te nemen, bijvoorbeeld bij (zeer) slechte weersomstandigheden of slecht wegdek met onvoldoende wegmarkeringen. Mocht de bestuurder niet tijdig reageren, dan brengt de auto zichzelf automatisch op een veilige plek tot stilstand.

Level 5

Op dit niveau is het voertuig in staat om in alle omstandigheden en in alle situaties volledig zelfstandig te rijden. Stuurwiel en pedalen zijn niet meer nodig. Bestemming invoeren en gaan. Een rijbewijs is dus ook niet meer nodig.