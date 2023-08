BYD Han vs. Mercedes-Benz EQE - Dubbeltest

Ze durven wel, daar bij BYD. De Han is een auto die door zijn formaat en vorm – net geen vijf meter en een dikke sedan – automatisch moet opboksen tegen modellen van uiterst gevestigde namen als BMW en Mercedes. Bij BYD weten ze dat natuurlijk ook en wordt al meteen verklaard dat de Han een soort imagomaker is die min of meer als extraatje in de Europese showroom wordt gezet, net als de zevenzits Tang trouwens. Het accent ligt in Europa op kleinere modellen als de Atto 3 en binnenkort ook de Dolphin, maar met de Han staat er natuurlijk wel een mooi visitekaartje klaar. Mét indrukwekkende specificaties, dat zeker. De Han is in Europa altijd een vierwielaangedreven EV met maar liefst 517 pk en 700 Nm, waarmee hij in zo’n 4 tellen van 0 naar 100 knalt. Losse opties zijn er eigenlijk niet en dus is een ‘standaard’ Executive al voorzien van alle denkbare rijhulpsystemen, een panoramadak dat open kan, volledig lederen bekleding en zelfs opulente zaken als een elektrisch verstelbare en geventileerde achterbank met een eigen bedieningsscherm voor onder meer die verstelling, maar ook de audio en de sfeerverlichting. Toe maar! Dit alles kost nog geen 72 mille en daarmee is de BYD in dit segment een uitstekende deal. Onze duurtest-Mercedes EQE 300 Business Line kost bijvoorbeeld ook zo’n 72.000 euro, maar dan heb je bekleding in ‘lederlook’, géén keyless entry, géén adaptieve cruise control en al helemaal geen overdadige luxe op de achterbank, die in dit geval zelfs geen eigen klimaatzone krijgt. Optiemogelijkheden zijn er trouwens ook nauwelijks voor deze uitvoering, dus wie meer luxe wil, moet al snel de forse financiële sprong maken naar een hoger niveau. Kijken we naar de accucapaciteit, dan zien we dat de BYD netto 85,4 kWh meekrijgt. De Mercedes doet het niet voor minder dan 89 kWh. De Duitser is een stuk energiezuiniger dan de BYD en is mede daardoor de betere keuze als er lange afstanden moeten worden afgelegd. Mede dankzij de gestroomlijnde koets blijft het verbruik ook op hogere snelheid binnen de perken en tik je vrij moeiteloos meer dan 450 kilometer weg, al belooft de fabriek zelfs meer dan 600. Zo wordt elektrisch rijden wel erg makkelijk. De BYD komt niet alleen minder ver, maar heeft ook een vrij lage snellaadpiek van 120 kW. Dat hield de auto bij ons trouwens ook maar tot zo’n 30 procent vol. Problematischer is dat de Han geen driefasenlader heeft. Bij een kleine stadsauto is dat niet zo’n probleem, maar een lege accu van bijna 86 kWh krijg je zo in één nacht echt niet vol.

Van deze dubbeltest is geen PDF beschikbaar omdat we voor de test in het magazine ook de BMW i4 erbij gehaald hebben. Hoe die het doet in de vergelijking met deze BYD Han en Mercedes EQE lees je in AutoWeek 32.