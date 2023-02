Buick LeSabre Custom Coupe (1975) - Klokje Rond Klassiek

Merijn Stillebroer kocht begin vorig jaar via Ebay in Canada ongezien deze Buick LeSabre Coupe. De RDW-keuring verliep soepel en in de weinige kilometers die Merijn de afgelopen maanden reed, functioneerde de auto probleemloos. Hij heeft hem echter nog nooit van de onderkant bekeken. Vandaag mag Dennis Koldewijn beoordelen of de Buick werkelijk nog zo goed is als hij oogt.

Ongezien via internet een auto kopen aan de andere kant van de wereld, dat moet je maar durven. Daarvan is Merijn zich zeer bewust. “Ik was op zoek naar een dergelijke auto en voor een mooi origineel exemplaar moet je toch echt in Canada zijn. Deze kwam online en werd meteen door een paar anderen aangeklikt als favoriet. Dat betekent voor mij dat ik goed had gezien dat het een bijzondere auto was én dat ik er snel bij moest zijn. Ik heb gevideobeld met de verkoper en die gaf me voldoende vertrouwen. Bovendien was de prijs niet te gek. Als het niets zou blijken te zijn, zou ik hem met een overzienbaar verlies weer kunnen door­verkopen. Dus nam ik de gok en heb ik gauw een aanbetaling overgemaakt.”

Amerikaanse auto kun je beter in Canada kopen

Merijn zegt expres dat je voor een originele Amerikaan in Canada moet zijn en dus niet in Amerika. “Daar hebben mensen de neiging dit soort auto’s op heel grote wielen te zetten en te spuiten in waanzinnige kleuren. Dan is voor mij de charme ervan af. Ik ben me er eens in gaan verdiepen en het blijkt dat op autogebied Alberta het Texas van Canada is. Daar zijn ze gek op dit soort grote Amerikanen. Die worden dan vaak alleen gebruikt om mee naar de kerk en de winkels te rijden én de mensen houden ze origineel. Dan wordt een auto aangemerkt als ‘survivor’: eentje die ongeschonden door de tijd is gekomen.”

Buick V8 stond bekend om koppel, elk GM-merk eigen blok

Klokje Rond-techneut Dennis Koldewijn houdt wel van dit soort auto’s. “Grote Amerikanen, daar heb ik wel een zwak voor, zegt hij voordat hij instapt voor de proefrit. “Deze is op het eerste oog inderdaad mooi origineel gebleven. Niet veel mensen zullen hem gedurende al die jaren in dit oudemensenbruin hebben gelaten.”

Als Dennis met de zachtjes murmelende V8 is vertrokken, keuvelen we even verder met Merijn. Was hij per se op zoek naar een Buick en dan ook meteen met de grootste motor? “Deze auto is nog net uit een jaar dat alle merken van General Motors nog hun eigen V8 hadden. Die van Buick stond bekend om zijn enorme koppel. Dit model vind ik mooi, omdat er een sportieve lijn in zit en een Buick is veel minder protserig dan een Cadillac. Het schijnt dat de 5,7-liter toch wat moeite heeft met al het gewicht, maar met die motor had ik hem ook willen hebben. Het is dus mooi meegenomen dat de 7,5-liter erin zit. Hoewel: toen ik hem net had, begonnen de benzineprijzen de pan uit te rijzen en deze is nog net wat dorstiger dan de 5.7.”

Buick LeSabre is 30 centimeter langer dan een Mercedes-Maybach

Toen hij een huis ging kopen, lette Merijn goed op dat er een garage bij was die groot genoeg was om de komst van zo’n gigantische Amerikaan af te wachten. “En als ik ermee op pad ga, ben ik van tevoren bij de plaats van bestemming op Google Maps aan het speuren waar ik hem kan parkeren, want hij past niet in een standaard parkeervak. Met een lengte van 5,76 meter is hij dertig centimeter langer dan een Mercedes-Maybach”, zegt hij lachend.

Onder de motorkap is er aandacht voor de airco. “De pomp is volgens mij net zo groot als de motor van de Volkswagen Up die ik rijd voor mijn werk”, zegt Merijn. Het probleem is wel dat die nog geschikt moet worden gemaakt voor het R134a-koudemiddel. Dat staat zeker op de agenda. “Vaak adviseren bedrijven die dat doen om ook alle afdichtingen meteen te vervangen, maar volgens mij is dat niet echt nodig”, zegt Dennis. “Ik zou het in elk geval eerst proberen zonder alles te vernieuwen.”

De bodem van de Buick blijkt nog heel gaaf. “Dat is toch altijd mijn angst bij dit soort auto’s”, zegt Dennis. “Het kunnen enorme plamuurbakken zijn, maar daarvan is in dit geval geen sprake. Er zit een dikke laag teer onder ter bescherming tegen roest. Dat heeft zijn uitwerking gehad”, stelt hij vast. Verder vindt hij het opvallend dat er nog geen lpg-installatie onder zit. “Dat is dapper”, vindt hij. Merijn gruwt bij het idee alleen al. Hij laat alles origineel. “Als je zo’n auto hebt om kilometers mee te maken, begrijp ik het, maar bij deze zou het zonde zijn. Ik heb er de afgelopen maanden duizend kilometer mee gereden”, vertelt de eigenaar. “Als je het ooit nog eens overweegt zou je zeker moeten kijken naar een installatie van Impco”, zegt Dennis. “Dat heeft een systeem waarmee het uiterlijk van de motor behouden blijft. Dat is echt een aanrader.”