Budgetbrigade 2025 - Renault Twingo - Op de rollenbank

Normaliter gaan we eerst bij keurmeester Joep Schuurman langs om onze aanwinsten te laten keuren, dan zelf aan het sleutelen en dan naar de rollenbank. Dit jaar gooien we de volgorde om. Tijd dus voor de rollenbank van Beek Auto Racing in Den Haag. Eens kijken hoeveel fut er nog in onze koopjes zit.

De lat ligt hoog

Tweemaal een score hoger dan de fabrieksopgave: de lat is hoog gelegd voor Joy van Haelen en haar steeds een beetje minder teerbeminde Twinkie. Misschien zet ze haar prognose daarom zo bescheiden in; dan kan het alleen maar meevallen. Joy vermoedt dat haar paaseitje nog 53 pk en 88 Nm eruit perst. Dat wil zeggen, als we hem op de rollenbank krijgen. Met zijn korte wielbasis zou het zomaar kunnen dat de rollen niet dicht genoeg bij elkaar zijn te schuiven. Maar rollenbankchef Timo stelt ons gerust; hij had ooit een Smart FourTwo op de pijnbank.

Terwijl we toekijken hoe Timo Twinkie aan de bondage legt, hebben we nog geen idee van het bijzondere fenomeen dat op het punt staat zich te voltrekken. Vanaf het begin geeft de Twingo bij bepaalde, lage toerentallen een vreemd gerinkel ten gehore. Denk aan een cirkelzaag waarvan het verroeste blad niet goed is aangedraaid, dan zit je redelijk in de buurt. We vermoeden een los stuk uitlaat dat tegen een hitteschild of iets anders van metaal resoneert, wat tijdens de klusdag snel en eenvoudig te repareren moet zijn.

Binnenwerk

We konden er niet verder naast zitten. Terwijl Timo het blokje voorzichtig richting zijn uiterste drijft en alle blikken gespannen op het scherm rusten, komt het gerinkel ineens weer op, maar veel korter en harder. Het volgende moment hoest de uitlaatpijp iets hards en zwarts op, dat een meter of wat achter de auto op de betonnen vloer klettert. Het lijken twee stukjes houtskool met een honingraatstructuur, maar het zijn stukjes binnenwerk van de katalysator. Bovendien is lang niet alles eruitgekomen, want het gerinkel houdt onverminderd aan. Van Joys katalysator is niet veel meer over dan een cilinder vol scherven en dat verklaart meteen waarom haar Renault Twingo zo stinkt.

Maar hé, scherven brengen geluk en hoesten lucht op. Wellicht mede dankzij de plotseling weggevallen weerstand in de kat zet Timo een keurige 58,3 pk op de meter. 0,3 meer dan de fabrieksopgave. Het koppel is zelfs toegenomen met 3,4 procent, naar 96 Nm. Dat is keurig, maar lang niet voldoende om de relatieve vermogenstoenamen van Michiel en Frank op achterstand te zetten.