“Hier zijn we gauw klaar mee. Ik denk dat we nu al de beste auto van de Budgetbrigade 2025 op de brug hebben staan.” Keurmeester Joep Schuurman kan genadeloos zijn, maar weet ook hoe je de morgenstond goud in de mond legt. Of zoiets. Net terug van zijn proefrit met Joy’s Twingo klapt hij een schrijfplankje op de werkbank met een onwaarschijnlijke korte lijst opmerkingen. Gaat onze debutant, onze rookie, de door de wol geverfde Michiel en Frank de oren wassen door hen te leren hoe je met weinig geld wél een goede auto koopt? Het heeft er alle schijn van.

Op achterstand

Als Joy Joep vertelt dat de vorige eigenaar al snel genoeg had van haar eerste auto reageert Joep bijna verontwaardigd: “Hoe kan dat nou als je zo’n geweldige auto krijgt? Het is meteen de enige van de drie met een werkende airco, dat maakt hem zo tweehonderd euro meer waard.” Joep draait zich om naar Michiel en Frank: “Jullie hebben jezelf op achterstand gezet.” Dat neemt natuurlijk niet weg dat er wel wat kanttekeningen zijn. Volgens Joep is dit typisch zo’n budgetauto waarbij wordt bespaard op banden en dergelijke. “Toch lijkt er zowaar wat onderhoud aan te zijn gepleegd”, zegt Joep, over het blokje gebogen.

Opvallend is dat de multiriem er een groefje naast zit. “De vorige eigenaar vertelde me dat ze de olie net nog heeft laten verversen”, zegt Joy. “Een particulier? Daar koop je nog steeds de beste auto’s”, vindt Joep. Dat olieverhaal hoont hij echter weg: “Misschien bedoelde ze bijvullen? Die olie is oud en het filter is ook lang niet meer vervangen.” Datzelfde geldt voor de remvloeistof, maar daar staat tegenover dat zowel de bobine als de bougiekabels vers ogen en dat de auto niet eens de allergoedkoopste accu heeft.

Door de mand

Dan gaat de brug omhoog, waarna de stemming snel omslaat. “Hier valt de Twingo door de mand”, weet Joep al na een snelle eerste blik ‘onder het rokje’. De onderkant bevestigt alle oude clichés over Franse auto’s en roest. Vooral de achterkant van de dorpels biedt amper nog weerstand aan Joeps beruchte satéprikker, en dan heeft hij het zware gereedschap nog in de kast laten liggen. Rechtsachter zit een gapend gat en dat las je ook niet zomaar even dicht, omdat het tegen de brandstoftank aan zit.

Wat wij al weten, ontdekt Joep ook spoedig: “Het binnenwerk van de katalysator zit los.” Hij slaat met zijn vuist tegen het apparaat, dat nooit meer iets zal katalyseren, maar als rammelaar voor een baby met benzine in het bloed een mooi sinterklaascadeau zou zijn. De uitlaat is op verschillende plekken door een beun gelast, die meteen even een plaatje in het subframe zette. De dikke laag olie en tectyl slaagt er niet in om het broddelwerk te verhullen. Het wiel linksvoor heeft te veel camber. “Afgesteld op Zandvoort”, concludeert Joep. Rechtsvoor zit de aandrijfashoes niet goed vast, waardoor de homokineet niet meer wordt gesmeerd.

En zo eindigt een keuring die zo hoopgevend begon met een bedroevende conclusie: “De volgende apk gaat deze Twingo niet meer halen.”

Wat mankeert er aan de Renault Twingo?

Uitlaat rammelt, veel herrie

Speling in de aandrijflijn

Schokdempers flink versleten

Ruitenwissermechaniek maakt herrie, matig wisserblad

Controlelampje (groot)licht stuk

Stokoude remvloeistof

Lang geen oliebeurt gehad

Her en der olielekkage

Binnenwerk katalysator los

Forse roestvorming dorpels

Band linksvoor oud en scheef afgesleten

Band rechtsvoor versleten

Speling spoorstang rechtsvoor

Het oordeel van Carrec Technocenter

"Voor een 25 jaar oude Twingo valt het me iets mee, maar alsnog een duim omlaag voor deze Renault Twingo."