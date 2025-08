De Barrelbigade is dood: leve de Budgetbrigade. Wij proberen serieus leuke auto’s te kopen voor het beperkte budget dat we hebben. Daarvoor gaan we terug naar 2000, het jaar van de vuurwerkramp en het I love you-virus. Alle drie onze auto’s rolden toen nieuw uit de showroom en alle drie kosten ze nu nog om en nabij de tweeduizend gulden. Want inderdaad, ze werden destijds nog afgerekend met guldens.

Op de laatste druppel

Een Citroën XM van €1.000 inclusief een nieuwe apk, wat mag je daarvan verwachten? Een klassieker in de dop met in dit geval een best nette carrosserie en een niet-uitgewoond zwartleren interieur. Plus twee nieuwe Landsails om de voorwielen en een vers stukje laswerk aan de dorpels. Verder houdt Michiel de verwachtingen bewust laag, dan kan het alleen maar meevallen, is zijn redenering. Want een goede XM vind je in principe niet voor dit soort bedragen, daarvoor zijn ze inmiddels te zeldzaam en te gewild bij liefhebbers. Een XM van bouwjaar 2000 is er in ieder geval eentje uit de laatste serie, dus in theorie de meest uitgekristalliseerde en probleemloze.

Een niet alledaagse auto met zo veel mogelijk comfort, liefst in combinatie met zo veel mogelijk cilinders, was het uitgangspunt van Michiel bij zijn zoektocht. Met het comfort zit het wel snor in zo’n Franse veerbollenlimo, het gebrek aan cilinders - het zijn er slechts vier - wordt gecompenseerd door een turbo. De koppeling grijpt erg hoog aan en slipt een beetje bij accelereren vanuit lage toerentallen. Met beleid gasgeven, dus.

Schorre uitlaat

Alles wat elektrisch bedienbaar is - en dat is best veel - werkt meestal. Of soms. Of na lang aandringen. Er is een heuse cd-wisselaar aan boord die alleen nog even moet worden aangesloten. De zijspiegels weigeren medewerking, maar staan gelukkig al in de juiste stand. De airco kan aan maar koud wordt-ie niet. Verder klinkt de uitlaat lekker schor - daar zit ergens een lek in het traject - en loopt het linker voorwiel een beetje aan. Tezamen met nog wat kleinere ‘dingetjes’ is de XM zeker niet perfect, maar ook zeker niet beroerd.

Het ophalen van Michiels Citroën XM is een barrelavontuur uit het boekje. Opnieuw staat de nieuwe naam op de tocht. De verkoper, een eenpitter in Hengelo die aan oude Citroëns sleutelt in een oude werkplaats aan het eind van een doodlopende steeg, verzekert ons dat hij alle vloeistoffen heeft gepeild. “Zelfs de ruitensproeiervloeistof”, zegt hij op een toon alsof hij er een kajuitjacht bij cadeau doet. Dat willen we graag geloven, maar één vloeistof heeft hij zeker niet gepeild, zo zullen we gauw ervaren.

In onze duurtest-Renault 5 rijdt Frank achter Michiel de straat uit. Net voor het eerste kruispunt valt de snelheid terug, waarna Michiel uit zijn nieuwe aanwinst springt en begint te duwen. Frank zet zijn auto aan de kant en schiet te hulp, want de XM staat inmiddels midden op een druk kruispunt. Een vriendelijke lokalo voegt zich bij het onfortuinlijke duo en zo krijgen ze de pruttelende limo bij het tankstation, dat aan de andere kant van de kruising een godsgeschenk staat te zijn.

Daar aangekomen nemen ze een tweede godsgeschenk in ontvangst. Michiel doet er wat E5 in (niet te veel, dat zou zonde zijn als de auto al blijkt te zijn overleden) en de Citroën komt weer tot leven. Alle vloeistofpeilingen ten spijt is Michiel op de laatste paar druppels benzine de straat uit gereden.

