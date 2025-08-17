Budgetbrigade 2025 - Mercedes CLK - Klokje rond-keuring

“Hier klopt van alles helemaal niet.” Elke minuut die keurmeester Joep Schuurman langer onder de kap van Franks Mercedes hangt, stijgt zijn verbazing. Dat er technisch het een en ander niet in de haak is, steekt de CLK zelf niet onder stoelen of banken.

Puinbak

Bijna alle controlelampjes branden. Dat is niet altijd terecht, want de handrem is niet aangetrokken en er is nog ruitensproeiervloeistof in het reservoir. “Maar ABS en ESP zijn inderdaad stuk”, zegt Joep. De CLK heeft een Kleemann-pook en onder de kap zit een plaatje van de compressor-leverancier, maar Joep weet zeker dat dit blok nooit zo’n ding gehad heeft.

Onder de kap treft hij bovendien een heel assortiment aan amateuristisch, niet origineel hang- en sluitwerk, zelftappers en andere bouwmaterialen die in een auto niets te zoeken hebben. Daar waar de Twingo en de XM onder de kap redelijk onversleuteld lijken, is bij de CLK bijna alles wel eens los geweest, om vervolgens zo knullig mogelijk weer in elkaar te zijn gezet. Onder de radiateur hangt een ongebruikte oliekoeler aan de laatste restjes van zijn roestende steunpunten. Twee afgesneden slangen reiken naar elkaar, een verbinding die nooit meer tot stand zal komen. “Hier is van alles mee gebeurd, wát een puinbak!”, oordeelt Joep. Wat hem betreft is het verleden van deze CLK een mysterie.

Lelijke knik

De onderkant bevestigt wat Joep al vrij zeker wist: deze auto heeft nogal wat schade gehad. Een dwarsbalk in de neus vertoont een lelijke knik, de bumper hangt op half zeven. Nou ja, kwart over zes, dankzij een tie-wrap die Frank aanbracht om te voorkomen dat hij met 100-plus over zijn eigen bumper zou struikelen. “Iemand heeft een roestgat gebruikt om de bumper vast te zetten!” Joep moet er hartelijk om lachen, Frank moet even nodig naar het toilet.

Naast diverse sporen van verklaarbare schades, vertoont de automaat een heel bijzonder litteken. De carterpan is van onderen ingedeukt. Door een hoge oneffenheid kan dat nauwelijks zijn gebeurd, omdat er omheen van alles lager zit. “Het lijkt wel of iemand daarop met een zwaar voorwerp heeft geslagen. Van onderen ...”

Deze generatie Mercedes-Benz is berucht vanwege zijn roestgevoeligheid en daarop vormt dit exemplaar dan ook geen uitzondering. De bruine duivel heeft zich flink tegoed gedaan aan deze ooit zo charmante coupé. Uiteraard zijn ook de dorpels aangevreten. “Een fors gat”, duidt Joep het resultaat van zijn gepor met een schroevendraaier, “maar de apk zou dit nog wel doorstaan.”

Permanente wielspin

Dat geldt absoluut niet voor de banden. Tenzij deze auto sindsdien met permanente wielspin driemaal de wereld rond is gereden, lijkt het schier ondenkbaar dat hij op deze banden zijn laatste apk, nog maar vijf maanden geleden, heeft overleefd. Waren we in de veronderstelling dat de remmen van de XM bagger zijn, die van de CLK doen ze bijna nieuw lijken. “Dat je blower het niet doet is juist met dit warme weer vervelend, omdat de airco daardoor ook niet werkt. Maar veel erger is dat dit apk-afkeur is, omdat je de voorruit niet meer kunt ontwasemen.”

Mocht Frank deze editie zijn ingegaan met de hoop op een glansrijke overwinning, dan is die bij dezen in de kiem gesmoord: “Ondanks zijn best redelijke aandrijflijn is deze Mercedes een intens hok.”

Wat mankeert er aan de Mercedes CLK?

De aanjager van de kachel werkt niet (afkeur, je kunt de ramen nu niet ontwasemen)

De auto geeft veel foutmeldingen over onder meer ABS, ESP, airbag en (hand)rem

De wisserbladen voor zijn slecht en de ruitensproeier is niet goed afgesteld

De remmen maken bijgeluiden doordat ze versleten zijn

De voorbanden zijn vergaand versleten en stokoud

Het carter van de automaat is ingedeukt/heeft schade

De beide dorpels zijn verrot aan de achterzijde

Er ontbreekt allerlei montagemateriaal van kabels, slangen en leidingen.

Er zijn diverse sporen van slecht herstelde schades

Het oordeel van Carrec Technocenter

‘Wat er allemaal met de Benz is gebeurd, is mij een raadsel maar dit is een van de slechtste auto’s die ik in lange tijd heb gezien. Twee duimen omlaag.’