Budgetbrigade 2025 - Mercedes CLK 200 - Op de rollenbank

Eigenwijze automaat

Video

Normaliter gaan we eerst bij keurmeester Joep Schuurman langs om onze aanwinsten te laten keuren, dan zelf aan het sleutelen en dan naar de rollenbank. Dit jaar gooien we de volgorde om. Tijd dus voor de rollenbank van Beek Auto Racing in Den Haag. Eens kijken hoeveel fut er nog in onze koopjes zit.

Eigenwijs

Aan Frank Jacobs, of beter gezegd, zijn Mercedes-Benz CLK de eer de BB rollenbanksessie dit jaar af te trappen. “Dan ben ik er maar vanaf”, verklaart hij zijn valse enthousiasme. “Wat gaat het worden?”, wil collega Michiel Willebrands weten. “De aandrijflijn voelt vertrouwd, maar toch ook wel wat moe en gezapig aan”, reageert Frank. “Als hij nog 115 pk en 185 Nm ophoest, vind ik het heel wat.” Bescheidenheid siert de mens, maar wanneer gaat die eigenschap over in zwartgalligheid? Als de CLK een mens geweest was, had hij op dit moment de handdoek in de ring gegooid, tot op het bot beledigd.

Maar een CLK heeft gevoel noch oortjes, dus eenmaal in de vakkundige handen van onze rollenbank ‘chef de mission’ Timo de Graaff geeft hij een heel respectabel vermogens- en koppelconcert ten gehore. Tenminste, na de nodige pogingen, want de automaat geeft zijn verzetten niet prijs in het display en dat betekent dat Timo goed moet luisteren en tellen om bij te houden in welke versnelling hij bezig is. Bovendien heeft de bak de neiging te schakelen wanneer dat net even niet uitkomt. Dat maakt zijn werk er niet gemakkelijker op, maar het verschijnsel is Timo niet vreemd: “De automaten van die oude Mercedessen zijn vaak wat eigenwijs, daar staan ze om bekend.”

Onvolledige verbranding

Wanneer Timo de transmissie eindelijk onder de knie en duim heeft, weet hij de oude coupé tot heel respectabele prestaties te verleiden. Met 141,6 pk zit het oude beestje 5,6 pk, oftewel 4,1 procent boven fabrieksopgave en het gemeten koppel zit met 195 Nm 5 Nm (2,6 procent) boven de waarde die Sindelfingen in een ver en grijs verleden beloofde. Naast een indringende geur van onvolledige verbranding maakt ook het bouquet van een glansrijke overwinning zich meester van het klimaat rond de rollenbank.

Signalement

Merk Mercedes-Benz
Model CLK 200 Elegance
Carrosserie 2-deurs, coupé
Transmissie 5 versnellingen, automaat
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 48.509

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.998 cc
Maximaal vermogen 100 kW / 136 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 190 Nm bij 3.700 tpm
Inhoud brandstoftank 62 l
Lengte / breedte / hoogte 4.567 mm / 1.722 mm / 1.371 mm
Wielbasis 2.690 mm
Massa leeg 1.275 kg
Laadvermogen 525 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.500 kg / 690 kg
Banden205/55HR16Prijzen
Topsnelheid 205 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 11,5 s
Brandstofverbruik 9,5 l/100km
CO2-uitstoot 225 g/km
