Budgetbrigade 2025 - Joy stelt voor: Renault Twingo Initiale

De Barrelbigade is dood: leve de Budgetbrigade. Wij proberen serieus leuke auto’s te kopen voor het beperkte budget dat we hebben. Daarvoor gaan we terug naar 2000, het jaar van de vuurwerkramp en het I love you-virus. Alle drie onze auto’s rolden toen nieuw uit de showroom en alle drie kosten ze nu nog om en nabij de tweeduizend gulden. Want inderdaad, ze werden destijds nog afgerekend met guldens.

Twinkie

Behalve een nieuwe naam voor de Barrelbrigade hebben we dit jaar ook een debutant. Joy van Haelen werkt al weer even op de AutoWeek-redactie, maar bleef tot nu toe redelijk achter de coulissen. Daarin komt nu verandering, want Joy heeft haar budget stukgeslagen op een bijzondere combinatie: leuk én verstandig gaan niet zo vaak samen. Een Renault Twingo (als Frank geen Renault koopt, doet Joy het wel) heeft alles in zich om uit te groeien tot een gewilde youngtimer. Zeker dit exemplaar, want het is de Initiale, de meest luxe versie en dat betekent leren bekleding en een groot open dak. Een klein beetje cabrio dus.

Een Twingo Initiale dus, maar Joys Twingo (ze noemt hem inmiddels Twinkie) is meer dan dat: de vorige eigenaar heeft er een unieke Hello Kitty Edition van gemaakt. Vanuit alle hoeken glimlachen poezenbaby’s je tegemoet. Al die schattige versieringen zijn dan ook dé reden waarom Joy juist voor deze Twingo is gevallen. De keuze is reuze als je zoekt naar dit iconische Renault-model, zelfs als hij specifiek in het jaar 2000 van de band moet zijn gerold. Maar eentje als deze – vol poezen en persoonlijkheid – kom je niet vaak tegen.

Verborgen hendel

Nog vóór ze een meter heeft gereden, wil Joy weten wat er onder de kap schuilgaat. Dat blijkt met een Twingo een uitdaging: de hendel zit op een nogal vreemde plek, rechts onder het stuur. Alsof dat nog niet genoeg is, is deze ook nog eens afgebroken. Gelukkig biedt internet uitkomst en weet Joy alsnog de verborgen hendel te vinden. Eindelijk is de motorkap open, en volgt de technische inspectie. Volgens de verkoper was er recent onderhoud gepleegd, maar een korte blik op de peilstok vertelt een ander verhaal: pikzwarte olie én ook nog een stukje onder het minimum. Niet ideaal, maar gelukkig is er tenminste nog olie aanwezig. Bovendien ziet de motorruimte er verder, afgezien van een met ducttape opgelapte slang, verrassend netjes uit en blijkt de multiriem splinternieuw. Misschien een teken dat eerdere eigenaren toch wel een beetje liefde voor het autootje hadden.

Dan arriveert het moment suprême: de proefrit. Zodra de sleutel omgaat, klinkt er meteen een snoeiharde rammel onder de auto vandaan. De remmen kunnen het niet zijn – die zien eruit als nieuw – dus waarschijnlijk is het een loszittend hitteschild of misschien de uitlaat die bijkomt van de schrik. Maar wat maakt het uit? De unieke Hello Kitty-aankleding wint het met gemak van dit kleine ongemak. Zonder aarzeling besluit Joy haar Twinkie mee naar huis te nemen, klaar voor de Budgetbrigade.

