Budgetbrigade 2025 - Frank stelt voor: Mercedes-Benz CLK 200

De Barrelbigade is dood: leve de Budgetbrigade. Wij proberen serieus leuke auto’s te kopen voor het beperkte budget dat we hebben. Daarvoor gaan we terug naar 2000, het jaar van de vuurwerkramp en het I love you-virus. Alle drie onze auto’s rolden toen nieuw uit de showroom en alle drie kosten ze nu nog om en nabij de tweeduizend gulden. Want inderdaad, ze werden destijds nog afgerekend met guldens.

Meeuwentoilet

Daar zul je hem weer hebben: vast weer een Renault, of een cabriolet of allebei. Nee dus, deze editie vliegt Frank het eens heel anders aan. Maar met een saai gezinshok aankomen ligt niet in zijn aard. Dan maar een elegante coupé op de kop getikt. Waar iemand anders trouwens ook flink tegenaan heeft getikt, getuige de enorme deuk in de rechter flank. Maar geef toe, de Mercedes-Benz CLK was in zijn tijd een chique verschijning. Een beetje fout misschien, maar wel mooi fout.

Frank vindt dit donkerblauwe exemplaar met maar 156.000 km op de klok (NAP) bij een occasionhandelaar in de Zaanstreek. Na een klein halfuur proefrijden is zijn lijstje gebreken al behoorlijk lang, maar motor en bak doen het prima en hoewel het onderstel wat lethargisch voelt, merk Frank geen onbalans of onheilspellende geluiden. Pak maar in. Naar de kleur moet hij min of meer gissen, zijn nieuwe aanwinst heeft lang geen wasstraat meer gezien en staat in de Noord-Hollandse vogelwereld bekend als een geliefd openbaar toilet.

Des te meer kijkt Frank uit naar de aflevering, twee dagen later. Helaas, hij krijg de auto mee zoals die is. De verkoper weet dat deze CLK in ’s lands grootste automedium gaat figureren en hij heeft een wasbox op zijn terrein, maar dat heeft hem niet op het idee gebracht de auto even te wassen.

Uitlaat lekt

Gelukkig is het interieur minder smerig dan het uiterlijk doet vermoeden. Wat heet: eigenlijk is Franks nieuwe aanwinst vanbinnen redelijk fris. Over fris gesproken: laten we hopen dat het geen al te hete zomer wordt, want de airconditioning is stuk. Ramen open dus, maar dat is sowieso belangrijk voor wie nog veel toekomstplannen heeft, aangezien de uitlaat lekt. Dat hoor je niet alleen, dat voel je na een tijdje ook aan je schrijnende luchtpijp. Na tien minuten doet zich een minstens zo vervelende storing voor. De Mercedes denkt dat de handrem is aangetrokken en uit dat met een penetrante piep die pas stopt wanneer je stilstaat. Er zijn mensen van minder psychisch doorgedraaid. Hier moet Frank iets mee.

Wanneer hij bij zijn vaste wasstraat alsnog doe wat de verkoper te veel moeite vond, ontdekt Frank bij het uitrijden bij het voeteneind van de bijrijder een vijver waar een volwassen snoek de weg in kwijt zou raken. Toch de naam Barrelbrigade weer in ere herstellen? Geen twijfel mogelijk: dit wordt weer een mooie editie.

Zo, nu heb je alle drie de auto's gezien. De komende weken zal blijken welke de beste aankoop is geweest. Daarbij telt ook jouw stem, dus laat in de poll hieronder weten welke auto dit jaar jouw favoriet is. Mocht je de andere twee kandidaten nog even willen terugkijken, klik dan hier voor de Renault Twingo van Joy en hier voor de Citroën XM van Michiel. We zijn benieuwd naar jullie mening!

