Budgetbrigade 2025 - Citroën XM - Klokje rond keuring

“Ik vind dat hij niet zo lekker rijdt”, verzucht keurmeester Joep Schuurman, uit Michiels grande routière stappend. Huh? Als er iets is waar grote Citroëns uit die tijd in uitblonken, is het comfort. Michiel is niet verrast: “De keiharde demping past niet bij het zachte veercomfort, hè?” Joep knikt terwijl hij de motorkap opent. De aanblik van de accu ontlokt hem een valse grijns. “Eurorepar. De goedkope lijn van Citroën en Peugeot uit die tijd. Net zo slecht als ANWB-accu’s.” Wie Joep wel eens zijn hart heeft horen luchten over de kwaliteit van de 12V-bakken die onze nationale hulpdienst bij accupech in je auto zet, weet dan genoeg.

Kriskras

Joeps tweede blik is aanmerkelijk milder: “Het ziet er allemaal niet eens zo heel versleuteld uit. Ik krijg de indruk dat hieraan toch nog enige zorg is besteed. Maar,” zo fluit hij zichzelf terug, “ik moet oppassen, met de Twingo zakte ik net ook door het ijs.” Want een grote Citroën met turbo, een verse APK en twee nieuwe banden voor € 1.000? “Hmm. Hier komen de cultliefhebbers op af.” Lachend wijst Joep op het turbotraject, dat een onbegrijpelijke weg van een meter of twee kriskras door het compartiment aflegt. “Destijds ging het blijkbaar puur om comfort, want aan het verbruik kun je daarmee weinig meer verbeteren.”

Joep prijst de elasticiteit van de motor. Wel lekt er hier en daar wat koelvloeistof en Michiel beaamt dat hij die al eens heeft moeten bijvullen. “Naar omstandigheden valt dit me niet van je tegen”, complimenteert Joep onze Michiel. “Je bent hier wel eens met een slechtere auto komen opdagen”, hint hij naar de Ford Thunderbird waarmee Michiel ooit de Barrelbrigade won.

Maar laten we de dag niet prijzen voor het avond is. Met een ‘klang-klang zooom!’ stijgt de ooit zo deftige XM naar hogere sferen, waar Petrus de braven van de boeven scheidt. Aan de Soesterbergse hemelpoort zwaait Joep de scepter en zijn gezicht betrekt bij elke centimeter die de Citroën ten hemel stijgt, verder. “Hier wordt het spannend”, kondigt hij een radicale sfeeromslag aan. “Het is niet zo’n slagveld als onder de Renault, maar kijk nou eens!” Hij wijst op ingelaste plakken op het subframe. “Sterk in apk-laswerk, noemt die handelaar zich toch?” Aan de onderkant blijkt de XM een ware druipsteengrot, vol glanzende stalactieten van olie en koelvloeistof. Het mooie van die twee vloeistoffen is dat ze, als je ze maar lang genoeg houdt, dezelfde kleur krijgen: zwart als de nacht.

Speling

Net als de Twingo heeft ook de XM een weinig goeds voorspellende rammel in de katalysator. Helaas is dat niet het enige euvel aan het uitlaatkanaal, want de pijp zit extreem klungelig aan de einddemper gelast, terwijl de pakking van het spruitstuk lekt. Verder naar de ophanging dan. Ook daar blijkt het een en ander mis. Het voorwiel heeft speling, terwijl de remmen voor een vreemd, maar vooral zwaar slijtagebeeld vertonen. Joep meet de schijf linksvoor en komt op 21,5 mm, waar 24 mm het minimum is: “Deze was zo’n honderdduizend kilometer geleden al versleten. Hier worden al een tijdje alle alarmbellen genegeerd.”

Dat alles maakt deze Citroën XM, met zijn verse apk, instant total loss, concludeert Joep. “Ik vind het een gave tijdmachine, maar zou er niet dood in gevonden willen worden.”

Wat mankeert er aan de Citroën XM?

Koppeling grijpt hoog aan en slipt

Diverse elektronica werkt soms wel en vaak niet

De airco werkt nauwelijks

Onderstel voelt niet goed en is soms onverwacht hard/oncomfortabel

De remmen maken wat bijgeluiden

De motor lekt koelvloeistof

Het uitlaatspruitstuk lekt

De voorremmen (schijven) zijn veel te dun en scheef afgesleten. Linksvoor is de remschijf ernstig aangetast doordat met (te) versleten remmen is gereden (ijzer op ijzer)

De auto heeft her en der fors geroest, niet alles daarvan is hersteld en wat wel is hersteld ziet er slecht uit

Het oordeel van Carrec Technocenter

‘Als de voorremmen van de Citroën wat beter waren was het misschien bij een twijfelende blik gebleven, maar nu moet er toch een duim omlaag.’