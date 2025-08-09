Normaliter gaan we eerst bij keurmeesterJoep Schuurman langs om onze aanwinsten te laten keuren, dan zelf aan het sleutelen en dan naar de rollenbank. Dit jaar gooien we de volgorde om. Tijd dus voor de rollenbank van Beek Auto Racing in Den Haag. Eens kijken hoeveel fut er nog in onze koopjes zit.

Slippertje

Michiel Willebrands betreedt vandaag met lood in de schoenen het strijdtoneel. Dat heeft niet zozeer te maken met zijn gebrek aan vertrouwen in de uitslag, want hij verwacht dat zijn tweeliter turbo nog precies presteert wat Citroën er ooit van beloofde.

Nee, zijn angst zit hem in de gerede twijfel of dat vermogen en koppel de wielen ongeschonden zullen bereiken, want de koppeling is ver op en vereist behandeling als een pasgeboren baby. En nee, zuigelingen zet je niet op de pijnbank, dat is niet aardig en daar kunnen ze bovendien slecht tegen.

Hachelijk

Laten we ook niet vergeten dat de C.T. in de typeaanduiding staat voor constant torque: koppel over het hele toerenbereik. Dat is zelfs voor een gezonde koppeling een nachtmerrie. Gekkigheid uiteraard, maar feit blijft dat een rollenbanktest met een op sterven na dode koppeling een hachelijke onderneming is, zeker wanneer de versleten platen nog tweeduizend kilometer de bergen in en tweeduizend meter de berg op moet.

Gelukkig is rollenbanktester Timo zijn fluwelen handschoenen vanochtend niet vergeten. Zijn aanvankelijke pogingen in de derde versnelling het maximaal koppel en vermogen aan te tikken, leiden al gauw tot slip, die niet alleen de dood in de pot kan worden voor de koppeling, maar ook de uitkomst van de meting negatief beïnvloedt. De naald komt dan ook niet eens in de buurt van de beoogde waarde.

Timo breekt de sessie af en reset de machinerie. Zijn tweede poging doet hij in de tweede versnelling. Ditmaal weet hij slip te vermijden en desondanks de naald van zowel vermogen als koppel ruimschoots over de fabrieksopgaven heen te stuwen. De XM scoort 159,5 pk en 243 Nm aan koppel. Waarmee de vermogenswinst uitkomt op 6,3 procent en die van het koppel op plus 3,4 procent. Franks hoop vandaag met de hoofdprijs naar huis te gaan, is vakkundig de kop ingedrukt.