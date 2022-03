Boldmen CR 4 - Eerste rijtest

Toen in 2014 de lampen definitief uitgingen bij sportwagenbouwer Wiesmann deed dat niet alleen bij de liefhebbers pijn. Zo’n einde had het sympathieke bedrijf niet verdiend. Ook missen we de modellen die het bouwde. Klassiek gestileerde sportwagens met BMW-techniek, een uniek uiterlijk en eindeloze mogelijkheden tot individualisering. Zo’n geslaagde mix van verleden en heden vind je simpelweg niet bij andere autofabrikanten.

Maar er is hoop. Dit soort modellen komt weer terug, ook al is het onder een andere naam: Boldmen. Het idee erachter komt van Friedhelm Wiesmann, die voor het technische gedeelte gebruik maakt van de expertise van de familie Käs uit Welden, in de buurt van Augsburg (Duitsland). Daar bevindt zich ook het hoofdkantoor van Boldmen. Vader Harald Käs neemt het onder­nemersgedeelte voor zijn rekening, zoon Michael leidt de ontwikkeling en de productie. Het bedrijf heeft genoeg ervaring met de ontwikkeling van nieuwe auto’s en de omgang met koolstofvezel. Zo heeft het al de Everytimer op de wielen gezet, een open blikvanger in BMW 02-stijl op basis van de 1-serie Cabrio. Dat beide partners een band met BMW hebben, helpt natuurlijk bij het kiezen van een geschikte basis. De CR 4 was ooit een Z4 M40i, met een vermogen van 340 pk.

Je moet overigens heel goed kijken om die basis te achterhalen, want elk carrosseriedeel is compleet nieuw vormgegeven en op een complexe manier vervaardigd uit koolstofvezel. Daardoor daalt het gewicht van de auto tot minder dan 1,5 ton. Vooral als je het portier dichttrekt, merk je dat deze auto een flinke afslankkuur heeft ondergaan. Vergeleken met de Wiesmanns van weleer wijken de technische specificaties van de Boldmen veel minder af van zijn donor. Dat komt doordat de technische componenten van moderne auto’s veel nauwer met elkaar zijn verbonden dan destijds. De besturingsunits houden niet van verregaande ingrepen. Toch wilde het bedrijf voor zover dat mogelijk was een auto met een eigen gezicht ontwikkelen, en dat is dankzij het originele design ook gelukt. De spoorbreedte is toegenomen en de achterzijde is ook breder geworden, terwijl de markant gevormde voorzijde ver vooruit steekt.

Half segment hoger

Als je niet beter zou weten, zou je de CR 4 een half segment hoger inschalen dan de Z4 waarop hij is gebaseerd. Het feit dat het prestatieniveau aanzienlijk is verhoogd, helpt daarbij. Bij Boldmen noemen ze een tijd van 3,9 seconden voor de sprint van 0 naar 100 km/h, en we geloven ze na de eerste testritten op hun woord. De extra 68 paarden zijn duidelijk voelbaar, de voorwaartse drang is verbazingwekkend. Het compleet nieuw ontwikkelde uitlaatsysteem onderstreept het geheel met een kernachtig, maar niet te opdringerig geluid. Ook de afstelling van het onderstel weet te over­tuigen. De vering van de CR 4 is straf, maar niet stijfbenig. Ook worden oneffenheden goed verwerkt. Hij rijdt dynamischer dan een Z4, stuurt nauwkeurig in, helt amper over en bij het accelereren uit bochten waaiert de achterzijde als je wilt een beetje naar buiten. Ook het opnieuw beklede stuur weet te overtuigen; het voelt op de een of andere manier handzamer aan, terwijl het toch niet gek veel kan verschillen van het BMW-stuur dat als basis diende. De rest van het interieur is in de door ons gereden First Thirty-uitvoering volledig met leer bekleed en voorzien van sierdelen in carrosseriekleur. De mogelijkheden tot personalisatie zijn eindeloos. Dat mag ook wel, want in Duitsland kost deze auto al minimaal € 184.900. Dat is veel geld, maar Boldmen heeft de technische basis van de Z4 zo opgewaardeerd dat dit eerder een concurrent is voor een 911 Cabriolet dan voor een Boxster. Lichter, meer vermogen, een toponderstel, een markant uiterlijk: deze nieuwe ronde biedt zeker nieuwe kansen.