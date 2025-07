BMW Z4 sDrive35is (2009) - Op de Rollenbank

Marco Voesenek is al sinds jaar en dag fan van de BMW Z4 en kocht vorig jaar zijn vierde op rij. Weer een zescilinder, dat spreekt voor zich. En tot zijn verbazing is het een 35is, die in 2009 - het bouwjaar van dit exemplaar - nog niet eens leverbaar was. Laten we dan maar eens zien of het echt de snelste versie is. Meten is weten!

Meer vermogen

De tweede generatie van de BMW Z4 - de E89 - kwam in 2009 op de markt. Met vier- en zescilinders en geen snelle M meer. Niet meer gebouwd in de VS, maar in Duitsland. Van de 3,0-liter zespitter kwam in de herfst van dat jaar de topversie: de 35is. Maar wat schetst onze verbazing en ook die van Marco? Zijn Z4 werd in juni dat jaar aan de eerste eigenaar geleverd en heeft volgens kenteken echt 340 pk. “Ik was op zoek naar een vroeg exemplaar van de tweede generatie Z4. In Duitsland vond ik de auto die ik zocht. Op weg naar wintersport ben ik gaan kijken en na een weekje in de sneeuw heb ik ‘m opgehaald. Ik kon zelf terugrijden op een exportkenteken en wat ik tijdens de proefrit al merkte en onderweg naar huis weer: hij heeft meer vermogen dan die 340 pk. Ik ben benieuwd hoeveel.”

Geen documentatie over tuning

We snappen de keuze van Marco maar al te goed. Een roadster van BMW met een zescilinder in het vooronder is een goed recept voor puur rijgenot. En voor hem als ondernemer in 2024 voor het eerst als fiscaalvriendelijke youngtimer te rijden, want 15 jaar oud. Terug in Nederland stond een bezoek aan de RDW op de agenda en bij uitgifte van het kenteken wachtte een leuke verrassing, aangezien het met Z4 begint. Nog leuker zou het zijn als er daarna 35 had gestaan!

De vorige eigenaar liet al het een en ander aanpassen, horen we van Marco. “Hij heeft een oliekoeler van Mosselman en ook een grotere intercooler. En er zal aan de software ook wel iets zijn aangepast. Naast de reguliere onderhoudshistorie heb ik verder geen documentatie over een tuning. Volgens twee garagisten zou hij tussen de 400 en 450 pk moeten hebben.”

Het is niet de eerste keer dat deze Z4 bij Beek Auto Racing te gast is, Marco was al eens op bezoek voor een update van de software.

Meteen twee nieuwe turbo’s

Meteen na aanschaf heeft Marco flink geïnvesteerd in de techniek, die niet geheel feilloos blijkt te zijn "Ik heb de twee turbo’s laten vervangen. Uit voorzorg, vanwege problemen met de wastegate. Het inlaattraject is ook gereinigd. "Sindsdien voelt hij nog sneller aan.” Ghisbert heeft de Z4 stevig vastgesnoerd en is klaar voor het grote spektakel. Samen met hem genieten we van het zalige geluid van de zescilinder die hoog in de toeren wordt gejaagd. En inderdaad, hij passeert de 400 pk, maar het maximale koppel komt pas laat vrij. Neemt niet weg dat Marco meer dan tevreden is met deze uitslag. De volgende roadtrip staat al gepland: lekker genieten in de bergen, ergens in het zuiden.