BMW X7 vs Range Rover - Dubbeltest

Een BMW V8 in de Range Rover? Hebben ze bij Jaguar zelf geen V8 meer dan?

Nee, niet meer maar in het verleden zaten ook al eens BMW-motoren in een Range Rover. De Range Rover met BMW-krachtbron doet oude tijden herleven, want kort na de eeuwwisseling kregen Range Rovers ook al motoren uit München. Toen was dat het gevolg van een korte periode waarin Land Rover eigendom was van BMW, nu is het vooral een manier voor de Britten om de CO2-uitstoot op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Met een cilinderinhoud van 4.395 cc, twee turbo’s, 530 pk en 750 Nm gaat het op papier om exact dezelfde motor, maar volgens BMW is de S68-motor in de X7 compleet nieuw.

De BMW X7 M60i heeft dus een M-motor?

BMW-liefhebbers weten dat die S-aanduiding betekent dat het hier om een ‘echt’ M-product gaat, wat niet gold voor de N63-V8 uit de ‘oude’ M50i. Die N63 vinden we in de Range Rover P530. Dat is niet het enige verschil. Land Rover heeft naar verluidt de nodige aanpassingen gedaan om de V8 geschikt te maken voor het zwaardere offroad-werk, zoals een hogere luchtinlaat en een ander oliecarter.

Zijn er nog meer verschillen tussen de aandrijflijnen van de BMW X7 en de Range Rover?

Ja, die zijn er zelfs heel wat, want zo kiest alleen BMW ervoor om de V8 te koppelen aan mild-hybrid techniek. Dat levert op papier nog 12 pk extra op, maar het moet natuurlijk vooral het verbruik drukken. Opvallend is dat dit volgens de WLTP-testcyclus niet lukt, want de CO2-uitstoot van de BMW ligt met minimaal 274 gram hoger dan die van de niet-ondersteunde Range Rover. Wellicht is de S68 van nature simpelweg dorstiger. Beide fabrikanten kiezen wel voor dezelfde achttraps automaat van ZF en uiteraard hebben ze in beide gevallen vierwielaandrijving, al is die van de Range Rover met allerlei al dan niet optionele handigheidjes duidelijk meer toegespitst op terreinrijden.

Dus een BMW V8 in een Range Rover of in een X7 maakt nogal een verschil?

Inderdaad, want in de praktijk is het karakterverschil groot. De BMW is ontegenzeggelijk sportiever, maar dat komt op motorisch vlak vooral tot uiting wanneer het daadwerkelijk wat harder gaat. Dan is de V8 in de X7 feller en klinkt hij ook erg lekker, terwijl het door de soepele automaat en de overdaad aan koppel toch altijd prettig comfortabel blijft. Heb je minder haast, dan ontbreekt het de nieuwe V8 wel een beetje aan beleving. De motor klinkt dan wel érg tam, hoewel het natuurlijk evengoed genieten is om met zo’n ‘ouderwets’ grote motor op pad te zijn. Ook de elektrohulp van de BMW doet wel wat afbreuk aan de beleving. De motor valt bij het afremmen bijvoorbeeld al uit voordat de auto helemaal tot stilstand komt. Daar is niets aan te doen, want je kunt het start-stopsysteem – voor zover je dat bij een mild-hybrid zo mag noemen – niet uitschakelen. Bij de Range Rover kan dat wel. Dat is ook aan te raden, want het uit- en inschakelen is hier veel beter voelbaar. De motor kent ook een meer ontspannen karakter, maar schittert juist als het rustig aan gaat. Dat begint al bij de koude start. De start­motor van de statige Brit draait met enig drama hoorbaar rond, waarna de achtcilinder met een prachtige, krachtige roffel aan de slag gaat. De BMW gaat na een druk op de startknop simpelweg ‘aan’ en is dan nauwelijks hoorbaar, op het saaie af. Ook onderweg klinkt de Range Rover bij lagere snelheden lekkerder en betrekt hij je meer bij de techniek dan de BMW. Die V8-beleving is belangrijk, want in Nederland betaal je er zeer fors voor, waarover we je in deze video alles vertellen. En natuurlijk draait het niet alleen om de aandrijflijnen voor deze weldadig grote en luxe SUV's.