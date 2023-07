BMW M3 Touring vs. Alpina B3 Touring - Dubbeltest

Zijn de BMW M3 Touring en de Alpina B3 Touring alleen in Nederland getest?

De Alpina wel, door het ontbreken van een kenteken, met de BMW M3 Touring doen we ook Duitsland aan.

Duitsland viert een lang weekend, met een feestdag op maandag, dus verwonderlijk is het niet dat de A31 die het Roergebied verbindt met Emden en de Duitse Noordzee-kust deze zaterdag druk is. Het op rustige uren zo stille, rechte asfaltstuk waar ook Nederlanders nog wel eens topsnelheden willen halen laat ik algauw voor wat het is. De korte felle acceleraties van 130 tot 140 km/h tot snelheden van rond de 250 km/h zijn echter al zulke opwindende exercities dat de M3 Touring, altijd een xDrive Competition, dus met vierwielaandrijving en 510 pk, een monsterachtige powerstation is. Een voorligger gaat naar rechts, een druk op de rode M2-configuratieschakelaar rechts op het stuur en de aandrijflijn staat op scherp, het geluid op agressief en de achttraps automaat schakelt fanatiek terug. De versnelling is waanzinnig. Met de twee rode knoppen kun je voorgeprogrammeerde instellingscombinaties voor het sturen, de remmen, de aandrijflijn, het geluid, de demping en dat soort zaken maken. Er zijn zo veel mogelijkheden dat het fijn is dat je via een simpele knopdruk je favoriete combinatie van standen kunt instellen als je die meteen nodig hebt! De klappen door de aandrijflijn zijn bruut, het geluid indringend en de schakelmomenten bij bijna 7.000 toeren laten zich beter omschrijven door rammen dan schakelen. 240, 250, 260 en hoppa, weer in de ankers. Later op de dag, op Autobahn 2 tussen Bielefeld en Dortmund zie ik een keer 287 op de digitale display voor me. Dat is toch het moment dat de begrenzer, die bij dit exemplaar op 280 km/h staat afgeregeld, zachtjes zou gaan moeten ingrijpen.

Is de BMW M3 Touring heftige dan de Alpina B3 Touring?

Vergeef me de zinloze maar oh zo enerverende acceleraties naar de soms onverantwoordelijk hoge snelheden, maar de M3 Touring maakt een hooligan van me. Als een brave huisvader die door gedrag van spelers op het veld tijdens een wedstrijd zich te veel laat meeslepen en opfokken door het sfeertje in een kolkend voetbalstadion. Zou de Alpina B3 Touring die ik de dag ervoor heb moeten inleveren en die wegens het ontbreken van een kenteken niet mee kon naar Duitsland me ook zulk gedrag ontlokken? Ik weet wel zeker van niet. Niet alleen het uiterlijk van de B3 is veel vriendelijker, ook zijn karakter. Comfortabel, ontspannend, ik weet het, dat is waar Alpina al sinds de tweede helft van de jaren zestig in uitblinkt en dat in combinatie met een zee van koppel. Als je het ervaart merk je hoe speciaal dat karakter van Alpina is. Dobberend op een zee van Newtonmeters laat ook de B3 Touring zich voortstuwen naar bizar hoge snelheden, zelfs naar een top die nog veel hoger ligt dan die van de M3. Alpina geeft voor de voor 2023 opgewaardeerde B3 een top van 302 km/h op. Onbegrensd. De aard van het beestje kennende zou ik er ook met de Alpina in Duitsland voor gaan, bedenk ik me als ik na een tijdje toch maar de M3 naar de rechter rijstrook dirigeer en de cruise control op een voor de autobahn relaxte 150 km/h zet. Toch zou de dosis adrenaline een stuk lager zijn. Alles aan de Alpina is gewoon veel beschaafder. Hij maakt net zo veel indruk maar dan wel op een totaal andere manier dan de eerste M-powerstation sinds de M5 Touring van de E61. De Alpina imponeert met zijn gigantische koppel in het middengebied. Maar liefst 730 Nm onttrekt Alpina aan de 3.0 zes-in-lijn die stamt uit de BMW M340i, de snelste normale 3-serie. Dat koppel ligt dus zelfs nog 80 Newtonmeter hoger dan wat BMW M uit een 3.0 zes-in-lijn met twee turbo’s haalt, overigens een andere motor, met de voor liefhebbers bekende code S58.

Is de BMW M3 Touring dan zo hardcore?

Maar zou de Alpina op snelheden van rond de 250 en hoger in de flauwe bochten van de autobahn net zo veel vertrouwen wekken? Terug naar gisteren, toen ik de auto’s naast elkaar reed. De Alpina heeft meer bodyroll dan de superstijve M3. Open de motorkappen terwijl ze naast elkaar geparkeerd staan en de veerpootbrug met een driehoeksverbinding naar de voorkant van de neus vertelt het verhaal van de M3 zelfs als hij stilstaat. Alsof de machtige 510 pk sterke machine in een korset gehesen is, om de voorkant zo strak en stijf mogelijk te maken. De M3 volgt stuurcommando’s zo direct op dat het vertrouwen al snel hoog ligt. Enkele weken voor deze test reed ik de auto al op een circuit en hij groeide sneller om me heen dan de kleinere M2 die ik bij hetzelfde evenement op dezelfde baan beproefde. De M3 Touring is een hardcore machine. Maar ook een auto die je continu uitdaagt en die op pokdalige wegen vermoeiend hard kan zijn. Dat is me nu, na een paar uur trappen door Duitsland wel duidelijk.

Wat maakt van een 3-serie een Alpina B3?

De M3 mag dan wel de opvallende de neus van de M4 hebben en gespoten zijn met de BMW Individual-lak Unigrau, de B3 valt toch meteen op als Alpina. De klassieke Alpina-styling wielen, die overigens niet standaard zijn, en de onderlip met daarop in grote letters de merknaam zijn voor liefhebbers herkenningspunten, eigenlijk heb je dan de al net zo kenmerkende striping op de zijkant niet eens meer nodig. Aan de achterzijde laten net als bij de stationwagon van BMW M vier uitlaten over de potentie geen misverstand bestaan. Maar de diameter van de pijpen is kleiner, en de bumper waarin ze verwerkt zijn oogt normaler. Nu heeft de M3 Touring ook wel een heel erg dikke kont, met zijn vier stortkokers, twee aan elke zijde van een enorme diffusor. En de enorme demperbak is achter de bumper net even te goed zichtbaar. De enorme spoorbreedte en de banden in de breedtemaat 285 achter zorgen voor de typische M-uitstraling. Alsof er een normale 3-serie Touring om een heel andere basis is geklopt, een basis van een ware sportauto. Van enige uiterlijke terughoudendheid is bij BMW M al jaren geen sprake, slechts de eerste M5 was wellicht een ingetogen sportsedan maar uiterlijk vertoon viert eigenlijk al sinds de eerste M3 de boventoon.

Hoe klinken de BMW M3 en Alpina B3?

In de rijstand Comfort klinkt de B3 naast de M3 wel heel erg bescheiden. Een uitlaatsysteem van Akrapovic hoeft geen herrie te maken, zo blijkt. De klanken worden warmer in Sport en Sport Plus, opvallend genoeg in Sport het warmst. Dan wil de Alpina heuse klappen in de uitlaat geven bij het liften van het gas maar ook dan blijft het ver van het soms platte en ordinaire van wat de M3 laat horen. Qua rijstanden en instellingen blijft het in de Alpina overigens overzichtelijk, met de standen Comfort, Sport, Sport Plus en Sport Individual, waarbij je een eigen voorkeurscombinatie van response, besturing, uitlaat en demping kunt voorprogrammeren maar niet zo uitgebreid en tot in het kleinste detail als bij de BMW M3.

Wat maakt de Alpina B3 Touring bijzonder?

Misschien imponeert de Alpina in de stand Comfort nog wel het meest; de auto gaat met de demping op soft dan zo gracieus over drempels dat je bijna vergeet dat je met een 495 pk sterke, 730 Nm leverende stationwagon op pad bent. Is dit dan die beul van een auto die in 3,7 seconden van 0 naar 100 versnelt en die 300 km/h haalt? Geef een toefje gas en je voelt de enorme krachten van de zes-in-lijn. De neus komt lichtjes omhoog, de cijfers in de speciale Alpina-display in het verder grotendeels aan het BMW M3-gelijke dashboard bevestigen het. Nee, de Alpina duikt niet zo snel met de neus naar de binnenzijde van een bocht, en ja, er is meer bodyroll, ook in de fanatiekere rijstanden maar de beschaving waarmee de B3 zijn ding doet is van grote klasse. Het lijkt haast of de hoge standaarden van het absolute topklasse zijn doorgedruppeld naar het segment van de middenklasse, alsof er een vleugje Rolls-Royce aan het dna van de 3-serie is toegevoegd. Je kunt loeihard gaan met de Alpina en op de autobahn blijf je de neus van de B3 op de dikke achterbumper van de M3 houden, boven de 200 zet je hem er wellicht zelfs voorbij met zo’n surplus aan trekkracht maar doemen er flauwe bochten op dan zal het vertrouwen dat de M3 zijn bestuurder geeft wellicht ervoor zorgen dat de Alpina er niet voor blijft.

De combinatie van de overvloed aan vermogen en de aandacht voor details maken de Alpina B3 Touring door de komst van de M3 Touring misschien wel nog specialer. De opwindende en fanatieke M is net zo snel maar laat je dat ook altijd weten, bij de B3 ligt het er niet zo dik bovenop.

Wat zit er allemaal op de Alpina?

De M3 Touring is een machtige powerstation die het de Audi RS4 en de Mercedes-AMG C63 Estate nog heel lastig gaat maken, en ze qua absolute sportiviteit zelfs voorbij streeft. De B3 Touring blijft een klasse apart. De aanpassingen maken hem zwaar, met 1.955 kilo weegt de Alpina zelfs nog 115 kilo meer dan de stationwagon van BMW M. Ook de B3 heeft vierwielaandrijving, want dat heeft de M340i Touring die als basis dient al standaard. En aankleden kan ver gaan bij een Alpina. Bestel je het Lavalina-leer dan komt er bijvoorbeeld zo maar 10.000 euro bovenop de prijs. Het bijzondere leer van koeien die op een hoogte hebben geleefd waar geen mug komt en waar in geen velden of wegen prikkeldraad te bekennen is staat voor het hoge afwerkingsniveau dat het bedrijf dat tegenwoordig 100 procent BMW-dochter is al meer dan een halve eeuw biedt. Zoals het groen-blauwe (de huiskleuren) stiksel in het stuur, het productienummer op de middenconsole en het subtiele Alpina-logo op de sierlijst op het dashboard subtiele verwijzingen zijn naar uit welk huis dit product komt. Zelfs bij het openen van de bagageruimte, we zijn immers stationwagons aan het testen, zien we dat een Alpina-mat de bodem bedekt. Een optie van 243,70 euro die je bij het inladen van spullen nog even herinnert aan de edele afkomst van deze stationwagon. Nog zo iets, het dakraam van 1.260,50 euro moet gecombineerd worden met het kleine dakspoilertje net boven de voorruit. Je moet weten dat -ie er zit, want je zou er anders zo overheen kijken. Achterwege laten kan echter niet want het zou kunnen betekenen dat bij een snelle rit boven de 250 km/h het panoramadak in zijn geheel eruit wordt gezogen. Vandaar dat je de M3 Touring niet met zo’n voorziening kunt bestellen. De bestudering van de specificatielijst van de Alpina B3 Touring is een kennismaking met de filosofie van Alpina. Zo heeft deze testauto een highperformance reminstallatie waarbij vermeld staat dat dit wel afbreuk doet aan de akoestiek in de auto. Dat is Alpina. Alles voor het comfort. Alleen het beste is goed genoeg voor de producten, waarbij bijvoorbeeld voor de motoren andere turbo’s worden gemonteerd. Turbo’s van het Nederlandse bedrijf Tachyon. Zoals Pirelli speciale voor Alpina gehomologeerde P Zero-banden levert, je herkent ze aan de afkorting ALP op de wangen. Ze zijn platter dan het schoeisel van de M3 maar het comfort lijdt er wonderwel niet onder.

Wat kosten deze twee powerstations?

Tussen de twee powerstations zit 14.000 euro verschil, de BMW M3 Touring kost ruim 174.000 euro, de Alpina B3 Touring zoals hier getest komt op 160.525 euro. De M3 is een playstation puur sang, bedoeld om het leven van RS4-rijders en Mercedes-AMG C63 Estate-bestuurders zuur te maken. De Alpina B3 Touring-bezitter wordt bij het zien van zo’n andere Duitse krachtpatser in stationwagonverpakking niet warm of koud. Laat dat opgefokte spul maar…en zo blijft er voor de Alpina B3 Touring ondanks de komst van de eerste M3 Touring ooit meer dan genoeg speelruimte over.

Deze test is gepubliceerd in AutoWeek GTO 2 2023, en is niet als PDF beschikbaar.