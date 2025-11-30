BMW M140i (2017) - Op de rollenbank

Jasper Bulsing uit Hoofddorp is heel bewust bezig met het wagenpark van zijn huishouden. Probeer in een Honda S2000 bijvoorbeeld maar eens een kinderzitje te monteren. Dan blijft er heel weinig meer over. Dus moest Jasper iets en kwam thuis met… een dikke 1-serie. Hoe dan?

Beste van twee werelden

Acht jaar lang was Jasper de trotse bezitter van die duivels leuke tweezitter van Honda, de S2000. “Een iconische auto van een geweldige autofabrikant, althans dat is mijn bescheiden mening”, lacht Jasper alsof hij nog zit na te genieten van de achterwielaangedreven sportwagen. Maar je wordt ouder, wordt vader en dan veranderen in de meeste gevallen de prioriteiten enigszins. “Daarbij kwam nog dat de Honda onze derde auto was. Naast mijn auto van de zaak, een Tesla Model Y, reed mijn vrouw een Toyota Yaris. De Honda stond om die reden ook niet voor de deur thuis, maar iets verderop. En dan merk je, met zo’n kleintje over de vloer, dat je minder vaak de auto gaat ophalen en ook minder vaak gaat rijden. Dus het werd tijd voor een plan”, legt Jasper uit. Daarbij maakte hij zich ook zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van onderdelen van die vijfentwintigjarige Honda.

Tijd voor een plan dus, en dat plan was uiterst goed doordacht. “Ik besloot onze tweede en derde auto samen weg te doen, in ruil voor één wat praktischere auto. Die als tweede auto kon dienen, maar… het moest natuurlijk wel een leuke auto zijn!” En met leuk bedoelt Jasper dan aardig wat newtonmetertjes en paardenkrachten. En een attractief stuur- en weggedrag. Maar Jasper had nog meer noten op zijn zang. “Ik wilde wat luxe om me heen. Natuurlijk airco, maar ook stoelverwarming.” Het moest niet per se een achterwielaandrijver worden, maar dat zou Jasper wel leuk vinden. En niet te groot dus, maar wel heel krachtig graag. Toe maar.

G-krachten aflezen

Jasper ging aan de slag en kwam vorig jaar deze grijze 1-serie tegen. “Die tikte alle boxen aan. Hij was ingeruild op een Ferrari, hoorde ik bij het bedrijf waar hij te koop stond. En was van een echte liefhebber geweest. Die had een module aangesloten op zijn ECU dat je in het dashboard de G-krachten kunt aflezen, maar ook de temperatuur van de inlaatlucht en de motorolie. Dat gaf vertrouwen dat deze vorige eigenaar de auto bijvoorbeeld netjes warm had gereden.”

Zo kwam Jasper aan zijn grijze Beierse bom die hij vorig jaar overnam met 70.000 kilometer op de klok. “Het mooiste vind ik de twee gezichten van deze auto. Mijn vrouw kan er heel relaxed met de kleine mee boodschappen gaan doen. Je kunt hem heel normaal rijden. Maar als je in de stemming bent, verandert hij echt in een racer.”

De BMW is behandeld door Carly Motors in 2018. Dus hij moet sowieso meer hebben dan de standaard 340 pk die de fabrikant opgeeft voor deze M140i. En wat te denken van die 500 Nm aan koppel. Prachtige cijfers, maar simpelweg nog niet genoeg voor dit geweldige onderstel. “Hij moet toch wel over de 400 pk scoren vandaag”, kijkt Jasper vooruit.

Ghisbert heeft de compacte Duitse achterwielaandrijver inmiddels stevig ingesnoerd en begint met een kalibratie-run. Om daarna de Beierse krachtbron tot het uiterste op te jagen. En dat doet de krachtbron allemaal prima. Prachtige compacte krachtpatser, reuze fijn in de besturing ook. Wij snappen Jasper wel! Ghisbert: “Dit is gewoon leuk. Een beetje praktisch gemak met zo’n auto als deze is natuurlijk meegenomen, maar het lijkt me lastig om niet steeds die power aan te spreken en hem rustig te blijven rijden. Maar hij levert prachtige prestaties, dat is zeker. Het zijn goede motoren, ook als je ze gaat tunen.” Ghisbert blij, Jasper natuurlijk ook blij. Iedereen blij.