BMW i7 vs Mercedes EQS – dubbeltest

BMW komt met de elektrische i7 als antwoord op de Mercedes EQS in het luxe segment. Kan Mercedes deze aanval afslaan of heeft de EV uit Stuttgart al last van de remmende voorsprong? In deze test zetten we de twee elektrische toplimo's naast elkaar.

Is de Mercedes EQS een elektrische S-klasse?

Aan de bovenkant van de markt leggen Mercedes-Benz en BMW elkaar al decennia lang het vuur na aan de schenen met respectievelijk de S-klasse en de 7-serie, behalve met conventionele aandrijf­techniek desgewenst ook met hybride en plug-in hybride systemen. Ruim een jaar geleden zette Mercedes de volgende stap: die naar volledig elektrisch. Alleen dat dan niet met de S-klasse, maar met een compleet nieuw model, de EQS. BMW komt nu met een antwoord in de vorm van de volledig elektrische i7. In de vrij traditionele markt waarin deze auto’s opereren, was de EQS een vreemde eend in de bijt. Het is geen conser­vatieve sedan, maar een hatchback of beter gezegd een liftback: de complete, schuin aflopende achterkant gaat mee omhoog. Door voor de EQS een eigen carrosserie te ontwerpen, heeft Das Haus alle vrijheid kunnen gebruiken om hem optimaal in te richten als EV.

De BMW i7 is dus wel een elektrische 7-serie?

Voor de i7 bewandelt BMW een andere route dan Mercedes met de stand-alone EQS doet. De i7 is gewoon de elektrische versie van de jongste 7-serie. De nieuwe 7 is traditiegetrouw een sedan en gewoon weer te koop met benzine- en dieselmotoren, waarbij de benzineversies plug-in hybrides zijn. Al vanaf het begin van de ontwikkeling van de nieuwe 7-serie is er rekening gehouden met een volledig elektrische variant. Toch moet je hier en daar concessies doen als je een model met zowel een conventionele als met een elektrische aandrijflijn aanbiedt. Om een idee te krijgen hoe een en ander in de praktijk uitpakt, zetten we de i7 naast een EQS. Om precies te zijn hebben we de BMW als i7 xDrive60 en de Mercedes als EQS 500 4Matic, twee auto’s die op papier erg aan elkaar gewaagd zijn.