Niet te temmen

Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt tijdens onze sessies in Den Haag: rook uit de rollenbank. Op zo’n moment slaat de schrik je om het hart en komen de vreselijkste scenario’s voorbij. Je moet er toch niet aan denken dat de hele handel in vlammen opgaat. Gelukkig blijft rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven er redelijk kalm onder en ook Marly raakt niet in paniek. We zien al gauw dat het niet de auto is die de rook veroorzaakt, maar het mechaniek van de rollenbank onder de vloer. Dat raakte oververhit. Dat is niet zo verwonderlijk, want al bij de eerste poging lijkt de i4 een niet te temmen beest. Er is zo onnoemelijk veel koppel, dat de banden hun grip op de rollen verliezen en gaan spinnen. Het kostte sowieso al aardig wat moeite om de BMW tot daden te bewegen, aangezien de veiligheidssystemen een muur detecteren en dus meteen in de hoogste alarmfase gaan.

Remmen kunnen beter

Marly slaat alles met verbazing en met vooral een heel erg brede glimlach gade. “Dat hij enorm veel power heeft, was mij al bij de eerste proefrit duidelijk. Vooral het koppel is krankzinnig en meteen beschikbaar. Ik was eerst even bang dat ik het geluid van een motor zou gaan missen, maar dat wordt in alle opzichten ruimschoots gecompenseerd. Het enige punt van kritiek tot nu toe zijn de remmen. Die zijn in mijn ogen niet krachtig genoeg, dus misschien laat ik die vervangen door M-performance schijven en andere blokken.”

We kijken hier naar een i4 M50 in de smaakvolle kleur Sanremo Groen, gecombineerd met cognackleurig leer. Daarnaast bestelde de eerste eigenaar een armada aan opties. Hier heeft iemand enorm veel moeten afschrijven en is Marly juist spekkoper. “Deze kleur wordt niet meer geleverd, dat maakt hem extra bijzonder. De prijzen van tweedehands elektrische auto’s staan behoorlijk onder druk, daar kon ik mijn voordeel mee doen. Hij was net twee jaar oud, met weinig kilometers en goede garantie. Naderhand heb ik andere banden laten monteren met meer grip, hij had een beetje last van onderstuur.”

Misschien lees je tussen de regels door dat Marly een enthousiaste rijder is. Klopt. In zijn vrije tijd is hij regelmatig op het circuit te vinden, waar hij samen met een stel vrienden veel plezier beleeft in een aangepaste Citroën C1. Bescheiden vermogen, maar licht en best vermakelijk. Maar hoe zit het met onze meting en wat is er loos met de bank? Het bleek dat het vet in de rollen oververhit raakte en nadat Ghisbert even onder de vloer is gekropen, lijkt het probleem te zijn opgelost. Met de rijmodus in ‘sport boost’ gaat het stroompedaal van de BMW op de bodem en het resultaat is onthutsend: 645 pk! Marly: “Ongelooflijk, wat een bak vermogen. Dat verklaart een hoop. De volgende auto wordt absoluut ook een elektrische. Het rijdt geweldig en de actieradius is echt ruim voldoende.”