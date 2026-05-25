BMW i4 gaat het moeilijk krijgen als i3 er is

Wanneer de nieuwe BMW i3 er straks is, is het vast en zeker afgelopen met de uit 2021 stammende i4, toch? Nee hoor, die mag nog even wachten op zijn pensioen. We herontdekken hem in deze test.

BMW maakte veel werk van de lancering van de nieuwe i3. Het merk nam daar ook ruim de tijd voor. Al een paar jaar geleden werden de contouren onthuld in een studiemodel en daarna werden we zoet gehouden met teasers en brokjes informatie. BMW introduceerde uiteindelijk tamelijk onverwacht het afgeleide SUV-model iX3 als eerst en liet daarmee de kans lopen de 3-serie een mooi cadeau te geven voor z’n 50e verjaardag in 2025. Het Neue Klasse-design van de i3 en iX3 heeft vrienden en vijanden, maar deze modellen zijn wel helemaal state-of-the-art als het gaat om de technologie.

Wat betekent dat voor de i4? Deze fastback met aflopende daklijn – Gran Coupé bij BMW – is er sinds 2021 en zit in de herfst van zijn carrière. Maar hij zal niet direct het veld ruimen als de i3 er is en zit toch een beetje in dezelfde vijver te vissen. Voor ons een mooie aanleiding om hem nog eens in te zetten voor een test. Daarmee maken we meteen iets goed, want na de facelift van twee jaar geleden hadden we hem nog helemaal niet gereden.

Tegels

We proberen het adagium ‘AutoWeek test alles’ zoveel mogelijk in ere te houden, maar de realiteit is dat het soms al moeilijk is om alle nieuwe auto’s te testen. Daardoor schiet een facelift er soms even bij in. Zeker wanneer die afgezien van wat visuele veranderingen, geen grote technische wijzigingen met zich meebrengt. Dat is het geval met de BMW i4 eDrive 40. Onderhuids is hij niet anders dan de pre-faceliftversie, dus zo heet was het nieuws niet.

De koplampunits kregen een andere indeling en de grille is voortaan gevuld met een grafische print, waar het origineel nog een soort 3D-patroon had. Aan de achterzijde is het van hetzelfde laken een pak. De lichtunits zijn iets anders ingedeeld en je herkent de nieuwe i4 aan de wat sierlijker ledlijntjes in plaats van dikkere strips. De testauto heeft een vrij opvallende achterklepspoiler in carbon. Die is onderdeel van een aerodynamicapakket, dat een optie is. Normaliter is die spoiler wat kleiner en in de kleur van de auto gespoten.

De wijzigingen in het interieur zijn wat groter en hebben vooral betrekking op het multimediasysteem. Dat is ook logisch, want op dat gebied zijn de ontwikkelingen het snelst gegaan. Maar met de kennis van nu (de i3 dus) weten we dat BMW inmiddels al een paar stappen verder is.

Dat laatste is goed nieuws, want dit systeem kan ons niet echt enthousiast maken. Alle functies zijn via kleine ‘tegels’ te bedienen, zoals de apps van je smartphone. Maar dat betekent dat wanneer je iets wil doen, je eerst wijs moet worden uit de grote brei van apps en wanneer je CarPlay hebt aangesloten, mixt hij die apps er ook nog even tussen. Je kunt wel filteren op een paar hoofdgroepen, zoals alles infotainment of instellingen. Maar het is gewoon niet ideaal.

Inhoudelijk is het overigens een prima systeem. Het reageert snel en alle wat erin moet zitten, zit erin. En wat je er liever niet in hebt, zit met knoppen erbuiten. Het is een touchscreen, zoals in vrijwel elke auto te vinden is. Maar je kunt het ook bedienen met een draaiknop op de middennconsole. Deze zogenaamde iDrive-knop laat je gemakkelijk door het systeem bewegen, maar het is in feite nog een overblijfsel uit de tijd dat BMW’s geen aanraakschermen hadden. We hebben de knop in de testweek eigenlijk niet gebruikt.

Beetje duwen van de i4

De i4 eDrive 40 is een achterwielaandrijver, maar hij is er eventueel ook als xDrive met een extra motor op de vooras. De eDrive komt niet veel te kort. Hij kan fel reageren als je dat wenst, maar is tegelijkertijd ook heel goed met zachte hand (voet) te behandelen. Het rijgedrag voelt geenszins als verouderd aan en is precies wat je van een BMW mag verwachten. Communicatieve besturing, die lekker scherp kan insturen en toch een voortreffelijke rechtuitstabiliteit heeft. Een gevoel dat we nog niet een keer bij de nieuwe Chinese concurrentie hebben gezien, die prima in staat zijn de BMW te overklassen als het gaat om vermogen, batterijgrootte en snelladen. Maar een auto die zo gemakkelijk één wordt met zijn bestuurder bouwen ze nog niet. Wanneer je de i4 tot het uiterste tergt en volle bak gaat remmen, of echte snelle bochten gaat rijden, dan voel je dan het domweg een heel zware auto is. Zelfs voor een elektrische auto is dik 2.100 kg heel veel en dat gaat gewoon wat duwen bij hard afremmen.

De nieuwe i3 is gebouwd op een 800-volt architectuur en kan daarmee heel hoge laadsnelheden halen. De i4 heeft 400 volt, maar daarmee realiseert BMW een heel keurige laad-topsnelheid van 205 kW.

Perfectie benaderen

Hoewel de stroomlijn van een i4 meer weg heeft van een sedan, dan van een hatchback heeft hij toch echt een grote achterklep. Zo’n fastback-oplossing heeft alleen maar voordelen, want het geeft goede toegang tot de bagageruimte. Het spreekt voor zich dat wie een auto koopt voor de ruimte, nooit zijn of haar oog zal laten vallen op de i4. Deze bagageruimte is niet bijzonder groot en als we plaatsnemen op de achterbank is dat niet anders. Je moet je er echt even inwurmen en als je eenmaal zit gaat het wel, maar het is vervelend dat je je voeten niet kwijt kunt onder de voorstoelen wanneer die in een lage stand staan.

Nee, we hebben hier te maken met een rijdersauto en dus hebben de inziitenden voorin de prioriteit. Achter het stuur zit je dus prima. De verstelmogelijkheden van stuur en stoel benaderen perfectie en de stoelen zitten ook gewoon goed. Omdat we het M Sport Edition-uitrustingsniveau hebben, zitten er fijne sportstoelen in. Ze zijn slechts gedeeltelijk elektrisch verstelbaar en hebben dus ook geen geheugenfunctie.

Het interieur is subliem afgewerkt. We voelen mooie materialen en naar goede BMW-traditie kun je je flink uitleven op het specificeren van je auto. Er is veel keuze uit bekledingen, sierlijsten en dat soort dingen. Zo kan het bijvoorbeeld dat de afgebeelde auto zo’n €6.000 duurder is dan een ‘kale’ M Sport Edition.

Een strafpunt delen we uit voor het ontbreken van adaptieve cruisecontrol. Dat hoort toch standaard aanwezig te zijn op een auto in deze prijsklasse, als je bedenkt dat bijna elke EV onder de €30.000 die functie al standaard heeft. Maar BMW wil dat je daarvoor een extra pakket aanschaft.

Nostalgie

Op technologisch gebied is de i3 straks de nieuwe standaard en kunnen we deze i4 voortaan bestempelen tot senior. Dus wie zou zijn slag moeten slaan en in een i4 stappen? Vooral mensen die nog even willen genieten van de oude designtaal van het merk. Een vleugje nostalgie dus. Want al met al is de i4 nog gewoon een heel aangename auto.