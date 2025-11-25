Frens Roelofs is wat je noemt een vroege i3-rijder. Maar de 62-jarige tandtechnicus uit Waddinxveen manifesteert zich niet als een EV-ambassadeur. Hij houdt het genieten van het elektrisch rijden met de Duitse EV vooral lekker voor zichzelf.

De ideale tweede auto

“Het was natuurlijk best een dure auto om nieuw te kopen destijds”, vertelt hij. “Maar ik heb er geen moment spijt van. De kosten om hem te rijden vallen heel erg mee. Het is eigenlijk de ideale stadsauto en het rijdt geweldig goed.” Wat ook heel fijn is aan de i3 volgens Frens: het riante zicht rondom. “Geen camera’s nodig bij deze auto.”

Hij heeft zoon Mervyn bij zich en dat is helemaal terecht. Want die heeft het EV-avontuur aangeslingerd. “Hij wees me op deze eerste volledig elektrische BMW en we zijn samen naar een sneak preview gegaan, omdat we al BMW-rijders waren”, vertelt Frens. Op dat moment ontbrandde de liefde nog niet. “Ik hikte toch nog een beetje aan tegen de toen zeer beperkte actieradius, dus ging nog even verder met een 3-serie.” Maar twee jaar later ging Frens toch om. “Deze versie kwam net even wat verder op een volle accu en toen ben ik ervoor gegaan. Hij paste perfect in mijn plaatje wat betreft woon-werkverkeer. Dus besloot ik het avontuur aan te gaan.” Dat plaatje bestaat uit best heel veel rijden, maar allemaal opgedeeld in niet te grote afstanden. Dan kun je met deze i3 uitstekend uit de voeten. “Ik heb geen moment spijt gehad van mijn aankoop. Het rijdt heerlijk. Ik ga zonder te remmen het land door. Het is geen auto om mee op vakantie te gaan natuurlijk, maar voor mijn logistiek, van Waddinxveen naar Noordwijk, waar mijn tandtechnisch laboratorium staat, is het precies goed.”

Een tegenvaller is wel dat er nu wegenbelasting betaald moet worden. Maar dat mag de pret niet drukken. “Hij kost nu vijftien euro per maand, dus dat is te overzien.”

In goede staat

Keurmeester Tim de Leeuw is inmiddels terug van de proefrit. En kijkt bepaald niet ontevreden. “Voelt goed aan, en ziet er vanbuiten en vanbinnen ook nog keurig uit. Het kan wel eens een klein lijstje worden vandaag.” Daar hoopt Frens natuurlijk ook op. “Ik denk oprecht dat de auto in goede staat is. Je wordt natuurlijk samen oud met je auto, terwijl Tim er vers instapt, maar toch verwacht ik niet veel ellende.” Wel zijn de stofhoezen van de dempers vóór eraan voor de moeite, weet hij al te vertellen. “Dat gaat hij zeker vinden”, aldus Frens.

Vertel nog eens wat over het onderhoud, Frens. “Elke twee jaar ziet hij de BMW-dealer. Maar daar is weinig spannends aan. Hij krijgt dan nieuwe remolie, interieurfilters en banden en weg ben ik weer. Oh ja, de remmen worden dan even gangbaar gemaakt, want ik doe weinig met dat linkerpedaal. Met enige regelmaat rem ik wel zelf stevig mechanisch om de boel aan de gang te houden.” Over die banden: “Ik ben overgestapt van Bridgestone naar Michelin, die gaan aanmerkelijk langer mee.”

Laadstress heeft Frens één keer gehad. Maar dan wel heftig ook. “Ik moest laden en een laadpaal deed het niet. De volgende laadpaal zou ik nooit halen. Maar er was nog een andere laadpaal in de buurt die ik, met 1 kilometer range nog over, wel net zou kunnen halen. Maar alleen als ik over het fietspad zou gaan. Dat heb ik toen maar gedaan.”

Altijd helemaal vol

Op zijn laadgedrag valt ook nog best iets aan te merken. “Ik laad altijd helemaal vol. Ik weet dat minder beter is, maar ja, dan blijft er helemaal niet veel actieradius over”, vertelt Frens. Wat heeft dat voor gevolgen voor het accupakket? Hoe is het gesteld met de accudegradatie? Tim van Carrec kan ook daar iets over zeggen, want hij laat even een zogenaamde flashtest los op de i3. Daaruit komt een percentage van 82,5 procent. “Dat is een plezierige verrassing”, roept Frens uit. Hij is er blij mee. En hij wordt gedurende de keuring steeds blijer, want veel ellendigs gaat onze keurmeester vandaag niet vinden. Tim: “Beetje saai misschien, maar deze auto is nog in een prima staat. Die gaat zeker een duim verdienen.”

Dat betekent dat Frens gewoon lekker door kan gaan met genieten van zijn bijzondere i3. “Toch wel een auto die zijn tijd ver vooruit was, en volgens mij heeft BMW er geen cent aan verdiend. Dat kunststof is stervensduur om te maken. En ook de rest van de auto is gewoon goed in elkaar geschroefd. Mijn i3 is trouwens een bijzonder exemplaar, want het was een kortlopend actiemodel dat helemaal volgehangen is met extra’s. De High Voltage heeft gepoedercoate velgen, automatische cruisecontrol, een groot scherm binnenin, bruine leren bekleding, Harman Kardon-geluidsinstallatie, open dak, LED-verlichting en een achteruitrijcamera. Die je dus niet echt nodig hebt, ha!” Die Frens gaat met een enorme grijns huiswaarts.

Eigenaar BMW i3

Naam Frens Roelofs

Woonplaats Waddinxveen

Beroep Tandtechnicus

Bouwjaar 1963

Eerste auto Mini 850

Vorige auto BMW 320d Touring

Wat zou je graag anders zien aan de auto? “Een grotere accucapaciteit zou fijn zijn.”

Verste reis met de auto “Westerbork, één keer laden onderweg …”

Onderhoudshistorie

Snellaadmodule is na vier jaar onder garantie vervangen

Elke twee jaar krijgt de i3 nieuwe remolie

Preventief is na acht jaar de 12V accu vervangen. De 12V-accu op voorhand vervangen is geen onzin. Als die het niet meer doet, dan kun je helemaal niets meer met de i3.

Remblokken voor zijn vervangen

Remblokken achter zijn vervangen

Motorsteunen zijn vervangen

Verder stond de auto drie (1) weken in de garage toen die snellaadmodule werd vervangen

Ook kreeg Frens een keer het laadklepje niet open. Met geen mogelijkheid. Toen moest hij opzoeken hoe het klepje dan handmatig te openen is. Via twee koordjes bij de achterdeur is dat alsnog gelukt.

Wat mankeert er aan de BMW i3?

Wisserbladen voor zijn versleten

Meerdere sterren in het voorraam

Minimaal rammeltje vanuit het onderstel bij rijden over slecht wegdek

Kentekenlamp linksachter geeft bijna geen licht meer

Software van infotainmentsysteem is verouderd

Er zit een afwijkend boutje in de bevestiging van de frunk-opslagbak

Remmen voor hebben een flinke slijtrand, wat roest en blokken worden wat dunner

Remschijven achter hebben een flinke roestrand maar net nieuwe remblokken

Eindaanslagen en stofhoezen van de ophanging voor en achter zijn volledig vergaan

Motor kantelsteun heeft speling

Airco is toe aan een servicebeurt

Het oordeel van Carrec Technocenter

''Een auto die aandacht heeft gekregen, maar ook één die goed in elkaar is geschroefd. We hebben ook een i3 als leenauto in de poule. De zaken die ik allemaal heb gevonden zijn nog erg overzichtelijk, dus deze heeft zeker een duim verdiend.'