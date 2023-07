BMW 740i - 1999 - Op de Rollenbank

Gezinsauto

Het lijkt wel een film. Roy Visser uit Amsterdam maakt zijn opwachting in een heel coole, zwarte, directiesedan. Met glimmende wielen, prachtig nieuw en hoogwaardig rubber rondom en shinend van bumper tot bumper. Een goed geklede man van nog geen veertig stapt uit. Maar dan kijken we nog een keer goed. Het is nog niet klaar. Op de achterbank van de sedan met dubbele ramen signaleren we een … kinderzitje. Moeder Safira tilt kleine Roos eruit. En zo wordt deze, in aanvang spannende scène van een nieuwe Nederlandse tv-serie omgeturnd in een gezellig familie-uitje.

BMW 740i rijden is kostbaar

Wat heeft iemand met een 740i? “Ik kan me nog herinneren dat ik als kind bij de BMW-dealer in de showroom was, waar mijn vader werkte. Twee auto’s maakten indruk op mij: de E38 en de E39. Die wilde ik zelf ook hebben. Zo is het gegaan.” Roy’s vorige auto was een 530d, een E39. Vervolgens kocht hij deze 740i, beter bekend als E38. Eén dingetje: de M5 van die E39-Baureihe is zijn echte favoriet..

Roy is heel zuinig op zijn 7-serie, hij doet er geen boodschappen mee, maar hij rijdt er wel heel Europa mee door. Met zijn gezin, in de grote vakantie. "Ja, we zijn zowel in Noord- als Zuid-Europa geweest met de 740i. Noorwegen, Zweden, Denemarken, maar ook Spanje en Italië. Ik bezuinig niet op onderhoud. De auto is fit, en heeft die vakantietripjes allemaal prima doorstaan.” Het is vrij kostbaar om een 740i als deze te rijden, erkent hij. “Uiteindelijk moet je alles een keer vervangen, maar ik klaag niet. Dat heb ik er voor over.”

Dieselthermostaat van 7-serie diesel

Roy is aangesloten bij een 740i community en dat druk de kosten enigszins. “Mensen helpen elkaar om betaalbare oplossingen te vinden. Iedereen wil het liefste originele onderdelen, maar soms lukt dat niet omdat ze er niet meer zijn. Dan zoek je naar de volgende, beste oplossing. Zoals bijvoorbeeld onderdelen zonder BMW-logo, maar wel van dezelfde kwaliteit.” Dankzij de community heeft Roy nu een 88 graden thermostaat onder de motorkap van zijn 740i. “De volle motorruimte wordt snel erg heet, maar die thermostaat voor de koelvloeistof slaat pas heel laat aan. Daardoor droogt alles uit als een dolle. De 7-serie diesel heeft een thermostaat die vanaf 88 graden aanslaat. Die kun je één-op-één overzetten. Dat geeft mij een beter gevoel.”

BMW scoort keurige cijfers

Roy is nog niet klaar met zijn 740. “Ik wil nog iets doen aan het inlaattraject, want ik heb nog een grote trompet liggen. En ik overweeg om er een 8-traps ZF-automaat in te laten zetten. Maar dat heeft geen bloedspoed.”

Het pronkstuk van de familie Visser mag komen opdraven op de Haagse rollenbank. Keurmeester Ghisbert van Ginhoven snoert de 740 in en laat hem zijn kunstje doen. Wat opvalt: de motor klinkt nog bijzonder fris en fruitig. Roy liet de BMW nog niet eerder testen en zit achter dubbelglas ín de vijf meter lange auto en voor het eerst hoort hij de V8 voluit brullen. Met keurige cijfers als resultaat. Deze Beierse krachtbron heeft er nog altijd zin in.