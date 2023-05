BMW 525i E39 (2002) - 286.625 km - Klokje Rond

De bijna 40-jarige René Voorthuijsen heeft een missie: een perfecte E39 bezitten en rijden. “Het is gaandeweg gegroeid. Ik begon met verbeteren en verfraaien, maar van het één komt het ander en ik stop pas als het perfect is”, vertelt de eigenaar van deze BMW 525i Edition uit 2002. Hij gaat met zijn auto om zoals hij ook zijn werk als stukadoor en verfspuiter aanvliegt: het moet superstrak en helemaal netjes. Kortom: perfect. “Ik onderhandel nooit over de prijs. Ik wil en kan alleen maar perfect werk afleveren zoals ik het doe. Dat kost een bepaald bedrag. Voor minder doe ik het niet, maar dan krijg je wel wat”, aldus René. Die instelling verwacht hij ook van de partij waar hij zelf klant is met zijn BMW, voor zaken die hij niet zelf kan doen. Daarover straks meer.

Volkswagen-rijder werd BMW-rijder

Eerst kijken we even naar de historie van René met auto’s. Die is behoorlijk Duits georiënteerd. Zijn eerste auto was een Volkswagen Golf II met 1,6-liter dieselmotor. “Daarmee reed ik 60.000 kilometer per jaar. Dat was een heerlijke auto. Als je eerste auto een Golf is, mag je daar best blij mee zijn”, kijkt René terug. Toen hij voor zichzelf begon, kwam er een Volkswagen Caddy. “Als stukadoor heb je altijd veel spullen bij je en ook maak je op locatie veel troep. Dat moet allemaal netjes worden opgeruimd. Vandaar die Caddy.”

'E39 laatste BMW 5-serie gebouwd door engineers'

Toen gunde de Noord-Hollander zichzelf een promotie. De Caddy maakte plaats voor een Transporter met vijfcilindermotor. Voor privégebruik ging René op jacht naar zoals hij zelf zegt “de laatste BMW 5-serie die is gebouwd door engineers en niet door boekhouders”. Naar goed Noord-Hollands gebruik zegt René meteen waar het op staat, dan is het maar duidelijk. “De E39 is gemaakt om de bestuurder blij te maken. Toen ik op zoek ging naar een 5-serie kwam ik terecht bij een ervaren autoverkoper. Ja, van dat merk uit München. Ik vroeg hem: ‘E39 of E60, welke zal ik kopen?’ Die twijfelde geen seconde. Een E39 dus, want meer rijplezier, goed in elkaar geschroefd, geen narigheid. Die kon ik in mijn zak steken.”

525i uit 2002

Zo trakteerde René zichzelf op een 525i uit 2002, met vijftraps automaat en 155.000 kilometer op de klok. Hij ging rijden en genieten. Onderhoud en reparaties deed hij zoveel mogelijk zelf, hoewel hij geen automonteur is. “Maar ik ben niet stom”, zegt hij. “Ik kijk hoe iets in elkaar zit, ik denk na en ik durf het dan op te pakken. Dan kun je een hoop dingen zelf doen. Je moet er even de moed voor verzamelen en je moet ook niet bang zijn om fouten te maken.”

De klok tikte verder en René belandde op een kruispunt. “Een auto als deze wordt op een gegeven moment een oud ding. Hij verslijt en dan ga je achter de feiten aanlopen en kom je in zo’n oplap-traject. Dat wilde ik voor zijn. Omdat ik vanwege fysieke klachten een flinke tijd niet kon werken, besloot ik een project te starten: Project E39.”

Automaat en VANOS niet zelf aangepakt

Je raadt het al, dat is het gedegen opknappen van die 5-serie, maar dan op de manier van René: he-le-maal goed. Dat levert een lijst op van uitgevoerde werkzaamheden waar je u tegen zegt. “Ik heb een boel dingen op voorhand vervangen, gewoon omdat ik het strak en goed wil hebben, van bumper tot bumper. Alleen de automaat en de VANOS (variabele klepbediening; red.) heb ik laten doen door professionals. Die beide zaken waren wel noodzakelijk”, aldus René. Hij schakelde op enig moment de pookknop in zijn achteruit en … niets. De auto deed het simpelweg niet meer, waarop er een gereviseerde automaat kwam. Dat is volgens de eigenaar de enige keer dat de BMW de handdoek in de ring wierp.

BMW 525i is overgespoten

René liet de auto ook helemaal overspuiten. Maar ja, dan moet je net René hebben: een professional en perfectionist in het egaal en glad maken van oppervlakken. “Ik heb de spuiter voorgelegd of hij kon leveren wat ik voor ogen had en of hij genoeg had aan het bedrag dat ik betaalde (€ 6.000; red.). Het bedrag was akkoord, maar hij haalde wel ergens anders een spuiter vandaan die dit aandurfde. Ik ga echter weer even bij hem langs, want wat we vandaag hebben gezien, is niet wat we hebben afgesproken.”

De 525i ziet er in onze ogen prachtig uit, maar niet volgens de eigenaar. Op de zijbumper rechts, achter het rechterachterwiel, zijn wat oneffenheden te bespeuren. En linksvoor, waar de carrosserie overgaat in de bodem ter hoogte van het bestuurdersportier, zit een minuscuul plekje, zo ontdekt keurmeester Joep Schuurman. Het heeft iets weg van roest. Het is in elk geval niet meegespoten.

Zoals gemeld verving René op voorhand een groot aantal onderdelen van de BMW, zoals de motorsteunen. “Geen originele BMW-steunen, want die waren simpelweg niet verkrijgbaar”, legt René uit. Als Joep daarover begint, haalt René resoluut zijn telefoon tevoorschijn en begint te bestellen. “Die komen erop”, klinkt het. Joep is al volop aan het keuren en kan de huisvlijt van de eigenaar wel waarderen. “Je ziet meteen dat er aandacht, energie en geld is besteed aan deze auto van meer dan twintig jaar”, zegt hij. Het is over het algemeen goed gedaan. Ja, hier worden we wel blij van.”

Hoewel Joep vanzelfsprekend wat dingen tegenkomt bij een auto van deze leeftijd geeft hij René toch een groot compliment voor zijn toewijding om deze Duitse schone zo mooi en strak te houden.

Nog niet klaar met project E39

Toch is René nog niet klaar. Alsof het lijstje niet lang genoeg is, heeft hij nog wat snode plannen voor de 525i. “Op het programma staan nog stalen remleidingen, wellicht een nieuwe brandstofleiding en een nieuwe pakking voor het inlaatspruitstuk. Ook de remklauwen moeten worden gestraald. En volgende week laat ik een glascoating aanbrengen. De auto wordt dan twee keer gepolijst en er komt een afwerende coating op. Prachtig, maar dat mag ook wel voor dat geld (€ 1.200; red.).”

Verder baalt de eigenaar van die (bescheiden) lekkage onder de motorkap, maar Joep stelt hem gerust met de mededeling dat deze 5-serie echt een puike auto is. “Zoals deze worden ze niet meer gemaakt”, zegt de Noord-Hollander. “Dus ik wil geen nieuwe. Dit is een oude auto, met karakter en beleving, dat is wat ik wil, maar dan in nieuwstaat”, aldus René. Deze BMW gaat dus niet meer weg? “Nee, deze blijft. Het enige wat ik me nog kan voorstellen, is dat er ooit een 3-liter blok in komt, als deze motor kapot zou gaan bijvoorbeeld. Dat is namelijk het enige wat ik een volgende keer anders zou doen: een iets krachtiger motor.”

Wat mankeert eraan?

Er zijn veel motorvibraties voelbaar als de auto in een versnelling staat en stationair draait

De auto stuur (te) zwaar

Intrappen van het rempedaal kost wat meer moeite dan normaal, auto remt wel goed

Auto trilt met rijden en remmen op hoge snelheid

De claxon/airbag zit niet helemaal goed in het stuur

De bestuurdersgordel rolt moeizaam op en begint aan de randen te rafelen

De motor lekt wat olie aan de voorzijde

Er lekt een leiding van de stuurbekrachtiging

De remleidingen naar achteren zijn aan vervanging toe

De schokdempers en veren voor zijn niet helemaal goed gemonteerd

De mening van Carrec Technocenter:

“Dit mogen we graag zien. Investeren in een auto die je veel rijplezier teruggeeft. Petje af voor deze BMW-rijder.”