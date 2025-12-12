BMW 525d Touring – 2009 – 551.153 km - Klokje rond

Het komt niet zo vaak voor dat iemand vanuit een Mercedes overstapt naar een BMW of andersom, maar Rob Meijer deed het. Zijn garagist gaf hem deze 525d Touring mee als leenauto en na een dagje sturen was hij om. Zo geniet Rob al zeven jaar en ruim 370.000 kilometer van zijn zwarte zescilinder en daar moet wat hem betreft nog twee ton bij.

50.000 kilometer per jaar

Kleine kanttekening: de Mercedes die Rob reed, was een viercilinder diesel. Als je dan ineens achter het stuur zit van een BMW met zo ongeveer de fijnste dieselmotor die er is, dan is het niet zo verwonderlijk dat je snel het koopcontract tekent. We hebben het hier over de 525d, die dezelfde 3,0-liter diesel heeft als de 530d (235 pk) en de 535d (286 pk). Dat de typeaanduiding niet verwijst naar de cilinderinhoud, zien we wel vaker bij BMW. “Die motor is inderdaad geweldig en hij rijdt comfortabeler dan ik had verwacht van dit merk. In het verleden had ik bijvoorbeeld een Citroën C6, een Volvo V70 en een Peugeot 607. Dan weet je ongeveer wat mijn voorkeur is, qua rijden. Die Peugeot was een heerlijke auto met een V6-diesel en echt Frans comfortabel. Toch ben ik in dat opzicht heel tevreden met mijn BMW. Anders had ik het ook nooit zo lang volgehouden.” Inderdaad, al sinds 2018 zit Rob vrijwel dagelijks achter het onlangs opnieuw beklede stuur van zijn Beierse kilometervreter. Is het niet zakelijk, dan is het met een basgitaar in de kofferbak op weg naar een optreden met de band Stepping Stone waar hij al sinds 1978 deel van uitmaakt. Zo glijdt er jaarlijks meer dan 50.000 kilometer plaveisel onder de Fünfer door, waardoor de teller al over het half miljoen is gegaan.

Additieven

Het moge duidelijk zijn: Rob geniet met volle teugen van zijn overheerlijke zescilinder diesel. Hij zorgt er ook voor, of laat dat doen door zijn garage waar hij al meer dan tien jaar klant is. “Mijn Mercedes stond daar voor onderhoud en ik kreeg deze BMW mee als vervangend vervoer. Heel slim van de garage, ze weten dat ik autoliefhebber ben. Ik was er al heel snel achter wat een machtig fijne auto dit is, vooral door de motor. Je hoeft maar weinig gas te geven en hij stuwt je alsnog met gemak vooruit en eenmaal op de snelweg maakt hij nauwelijks toeren. Wat ik altijd doe, is heel rustig warm rijden en ook even stationair laten draaien na een lange rit. Dat schijnt beter te zijn voor de turbo. Verder gaat er regelmatig een flesje dieselverbeteraar in de tank en na elke onderhoudsbeurt gooi ik een flacon additief bij de motorolie. Onder het motto: baat het niet, dan schaadt het niet.”

Al die goede zorgen lijken hun vruchten af te werpen; er komen geen rare geluiden uit de machinekamer. Integendeel, zo’n zes-in-lijn van dit merk klinkt als muziek in de oren van de liefhebber, ook als het een diesel is. Keurmeester Joep Schuurman heeft na zijn proefrit best het een en ander aan te merken op de zestien jaar oude 5-serie, over de prestaties van de motor en het schakelgedrag van de automatische transmissie horen we hem echter niet.

Trillingen

Over het zitcomfort was Rob de laatste tijd minder goed te spreken en daarom snorde hij de bij BMW-liefhebbers bekende comfortstoelen op en liet deze in zijn Vijf monteren. Er is op dit moment nog iets wat hem mateloos irriteert: een lichte trilling bij een snelheid van circa 105 km/h. Om gek van te worden. Het spreekt voor zich dat ook Joep melding maakt van trillingen, maar dat is niet het enige. “Deze E60 rijdt niet zoals een BMW hoort te rijden. Niet zo gek, met meer dan vijf ton op de klok, maar sommige zaken hadden al verholpen kunnen worden. Zoals de motorsteunen en eigenlijk ook de stuurinrichting. Een kostbare ingreep en ik weet niet hoe lang de eigenaar er nog mee wil doen. Maar als ik de rest van de lijst bekijk, gaat het heel veel geld kosten om hier weer een fijn rijdende auto van te maken.”

De oorzaak van de trillingen vanuit de achterwielophanging heeft Joep al snel boven water: de achterste wielen zijn krom. Aan de voorkant van de motor ontdekt hij nog een aandachtspunt. Nou ja, zeg maar gerust een ernstig euvel. Het rubberen hart van de krukaspoelie is gescheurd en vormt zo een tikkende tijdbom. Rob probeert optimistisch te blijven, maar wil toch graag weten of het de moeite nog waard is om de BMW op te knappen. Op die vraag krijgt hij een duidelijk antwoord. “Gewoon doorrijden van beurt tot beurt en neem een bedrag in je hoofd als maximum. Maar of er nog eens 200.000 km in zit zonder hoge kosten, betwijfel ik”, zegt Joep tot besluit.

Eigenaar BMW 525d Touring

Naam Rob Meijer

Bouwjaar 1962

Woonplaats Gorssel

Beroep Print Quality Manager

Eerste auto Volkswagen Kever

Vorige auto Mercedes-Benz E220 D Combi

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Al gedaan: comfortstoelen laten inbouwen.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar Perpignan.”

Onderhoudshistorie

We krijgen de onderhoudshistorie vanaf tellerstand 100.000. Die bestaat hoofdzakelijk uit de reguliere beurten, banden, remmen, apk en andere slijtdelen. De olie van de automatische transmissie wordt elke 100.000 km gewisseld. Het aantal reparaties valt mee, hieronder een overzicht.

190.210 krukaspoelie

238.773 draagarmrubbers

270.980 roetfilter, wisserarm rechts

301.988 keerring differentieel

320.239 aircosensor

341.543 luchtbalgen achtervering, keerring differentieel

360.828 gasveren motorkap

410.872 dynamo, bedrading achterklep vervangen

463.153 draagarmrubbers voor, hydrolager

470.824 luchtmassameter, wiellager, revisie remklauwen

489.330 accu

515.943 wissermechanisme, sproeierpomp achter

541.656 sproeierpomp voor

545.647 hardyschijf, lager cardanas

Wat mankeert er aan de BMW 252d?

Storingsmeldingen op de airbags en verlichting

Bekleding om het stuur zit niet vast

Motor gonst/dreunt door de hele auto, door o.a. versleten motorsteunen

Zijknipperlichten zijn vergeeld/mat

De I-drive knop werkt niet goed

Verstelling van de buitenspiegels werkt niet

Verlichting in de stoelverwarmingsknop rechts werkt niet goed

Het stuurgevoel is slecht, oneffenheden in het wegdek worden op een vreemde manier doorgegeven aan het stuurwiel. Ik denk dat het stuurhuis versleten/defect is

Stuur schudt vanaf 60 km/h

Op de snelweg trilt de hele auto fors

Turbo fluit onder belasting

Piep hoorbaar bij uitzetten van de motor, dit lijkt een slippende multiriem

Krukaspoelie is gescheurd

Sporen van koelwaterlekkage zichtbaar rond de thermostaat

Motorsteunen zijn ingezakt

Beide aansluitingen op de intercooler lekken

Stofhoes en bumpstop rechtsvoor zijn niet goed gemonteerd

Bovenste stofhoes van de koppelstang linksvoor is gescheurd

Voorste draagarmrubbers zijn versleten

Remslangen zijn uitgedroogd en hebben roest langs de kragen van de flensverbinding

Buitenste ashoes linksachter lekt vet

Luchtbalgen achter hebben droogtescheuren

Beide achterwielen zijn krom

De mening van Carrec Technocenter

“Aan dit type BMW 5, de generatie E60, hebben we veel gesleuteld en we kennen dus vrijwel alle kritische punten. Motor en transmissie voelen goed aan, maar verder maakt dit exemplaar een nogal versleten indruk en de lijst met mankementen is lang.”