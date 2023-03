BMW 435i Gran Coupé - Op de rollenbank

Robin Deelen heeft een BMW 435i Gran Coupé, is een liefhebber en hij heeft er verstand van: een snelle auto nog krachtiger maken. De 32-jarige engineer uit Ouderkerk aan de IJssel verwende zijn BMW met nieuwe software en een uitlaat van Remus, plus wat spoilerwerk voor en achter. Maar wat is de output?

De liefde voor BMW kreeg Robin met de paplepel mee. “Mijn vader heeft dat op zijn geweten”, vertelt hij. “Hij rijdt al heel lang 5-serie en nu een 540.” De eerste auto van Robin was een BMW 325i van de modelserie E36. “Ik heb ook nog een Club Sport gehad. Daaraan heb ik niets veranderd, want ik wilde hem origineel houden”, kijkt hij terug op zijn autogeschiedenis. Dat is nu anders. Robin kocht anderhalf jaar geleden een 435i uit 2014. Een fraaie, zwarte Gran Coupé. “Als het aan mij had gelegen had ik een tweedeurs gekocht, maar gezien de plannen voor het stichten van een gezin is deze auto praktischer.” Er staat nu 120.000 km op de klok. We gaan eens kijken hoe het staat met het maximum vermogen.

Deze 435i zou meer vermogen en koppel moeten leveren

Robin is behoorlijk technisch aangelegd en schafte zichzelf wat software aan. “Ik heb de BMW voorzien van MHD-mapswitch in combinatie met XHP-automaatsoftware. Dat moet meer vermogen en vooral meer koppel opleveren.” Daarnaast kan hij een klep in het uitlaatsysteem open zetten om een afterburn te genereren. En dan te bedenken dat Robin in Ouderkerk woont en in Gouda werkt; dat is een woon-werkafstand van zes kilometer. “Dan gebruik ik dit allemaal niet, daarvoor is dat stukje veel te kort.”

In Duitsland al eens 268 km/h op de GPS

Met enige regelmaat zet hij koers naar Duitsland, zoals voor een check van de topsnelheid. “Ik heb 268 km/h gehaald. Op de GPS, want de snelheidsmeter loopt maar tot 250 km/h.” De vraag is of het dan nog steeds lekker rijden is in de 4-serie. Robin: “Voor, in het stuur, wordt hij wel wat lichter, maar evengoed voelde ik nog voldoende downforce om lekker aan de grond te blijven.”

Waarom zijn mensen zo gek van BMW?

Wat is dat toch met BMW, dat zoveel mensen daar zo gek van zijn? Robin denkt het te weten: “Je gaat niet zitten in een BMW, je trekt hem aan. Dat vind ik een voorwaarde om goed te kunnen genieten van een auto. Zit je goed, dan voel je de auto ook goed aan. Juist dan merk je de meerwaarde van een achterwielaangedreven BMW. Het stuurt weergaloos.” Tot zover het objectieve oordeel van Robin. Wat betreft de plannen voor de gezinsuitbreiding: we krijgen regelmatig mee dat kleine kinderen in hun zitjes op de achterbank een autorit met 200 km/h meestal wel vermakelijk vinden. Zolang het veilig gebeurt, scheelt het weer een uitstapje naar de kermis.

Ghisbert krijgt vaak 435i's voor tuning

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven kan een auto als deze wel waarderen. “Het motorblok is een graag en veel geziene gast bij ons. Een boel eigenaren willen net even iets meer van deze motor, de N55, en dat pakt prima uit.” De 19-inch wielen nemen plaats op de Haagse rollen en na het kalibreren is het serieus gasgeven. Naarmate de test vordert, wordt de grijns op Robins gezicht steeds groter. Logisch, want zijn inspanningen zijn niet voor niets geweest. De BMW levert een fraaie 370 paardenkrachten en het maximum koppel mag er zijn met een indrukwekkende 500 Nm. Daar kun je mee thuiskomen!