Je moet het maar durven, een vertien jaar oude BMW 335d kopen met meer dan vijf ton op de klok. Peter Meijer heeft een zwak voor het merk en voor de M57-diesel in het bijzonder. We bekijken hoe de BMW eraan toe is.

Friese doordieselaar

Voor de eerste BMW met de M57-diesel moeten we terug naar 1998, toen de 530d op de markt kwam. Bijna net zo’n sensatie als de 524d in 1983. Die werd destijds door het merk aangeprezen als ‘de eerste diesel die rijdt als een BMW’. De krachtigste variant van de M57 kwam in 2006 en is onder meer in de 335d te vinden.

Hoe diep de dieselliefde zit, merken we zodra we met Peter Meijer aan de praat zijn en horen dat er thuis een 130d in de garage staat. Sorry, een 130d? “Van oorsprong was het een 120d, daarin heb ik de motor uit een 530d laten zetten. Dat past vrij goed, aangezien de 1-serie al geschikt is voor een zescilinder. Er zit een stage 3-turbo op en ik schat dat het vermogen rond de 400 pk ligt. Bij lage toeren heeft hij minder koppel dan de 335d, maar hij is nog steeds verschrikkelijk snel en vooral heel erg leuk.”

Het was Peters dagelijkse auto, maar het is in bepaalde opzichten een project dat nog niet helemaal af is. “We wilden wat meer comfort en meer ruimte en het moest natuurlijk wel een BMW met diesel worden.” De keuze viel zodoende op deze zwarte E90. Een 335d M Sport Edition met een Euro5-diesel, afkomstig van een particulier die er in vier jaar tijd 250.000 kilometer mee reed en behalve het reguliere onderhoud het nodige liet aanpassen. Een prima basis voor een volgend leven.

Deze BMW 335d was van een liefhebber

Of die aanname klopt, hangt deels af van het oordeel van keurmeester Tim de Leeuw, die de sleutels van de dieselbeuker inmiddels in handen heeft en aan zijn proefrit is begonnen. Wij babbelen verder met Peter, die en passant laat weten dat hij en zijn vriendin Nianne - die de liefde voor de M57 met haar vriend deelt en vooral het geluid heel erg mooi vindt - verwachten nog eens vijf ton met de 335d te kunnen rijden. Op naar een miljoen dus. Nu moet je weten dat Peter van oorsprong automonteur is en dat heeft zo zijn voordelen als je een auto gaat aanschaffen. “De vorige eigenaar was een echte liefhebber, dat wekte meteen al vertrouwen. Hij liet de olie elke 15.000 kilometer verversen en heeft allerlei aanpassingen gedaan die helemaal naar mijn smaak zijn. We werden het snel eens over de prijs.”

Deze Drie stamt nog uit de tijd dat je heel wat te kiezen had op dieselgebied. De 3.0-zescilinder is er als 325d met 197 pk, als 330d met 245 pk en de 335d met 286 pk. Keerzijde van de medaille is de motorrijtuigenbelasting. Die is niet mals en in dit geval komt daar nog eens 15 procent bij omdat het roetfilter is verwijderd. Het kost Peter meer dan €200 per maand om met zijn E90 de weg op te mogen. Dat wordt een beetje gecompenseerd door de iets goedkopere brandstof en het relatief lage verbruik in vergelijking met bijvoorbeeld een 335i.

Grootse plannen

We gaan de werkplaats in, waar Tim na zijn proefrit de dikke diesel inspecteert met zijn ledlamp. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik stiekem een beetje verliefd ben op deze auto. Er viel best het nodige op aan te merken tijdens het rijden, maar de aanpassingen aan het onderstel komen hem ten goede en de aandrijflijn maakte ook een solide indruk. Dat had ik vooraf niet verwacht.” Hier spreekt een liefhebber, dat is wel duidelijk, maar hij verliest de realiteit niet uit het oog en noteert aardig wat tekortkomingen. De BMW is verre van perfect, maar zeker niet reddeloos verloren en hij heeft zelfs nog de originele turbo’s.

Peter koestert grootse plannen. “Ik rijd er echt ontzettend graag mee. Vooral het enorm hoge koppel bij lage toeren is geweldig. Zelfs als je onder de tweeduizend toeren blijft, trek je iedereen er nog met gemak uit. Ik moet heel af en toe een beetje olie bijvullen, dat is alles.” Toch ziet hij nog ruimte voor verbetering: “Als eerste ga ik de raildruk van het inspuitsysteem verhogen. Daardoor krijgt de motor meer vermogen en wordt hij zelfs iets zuiniger. Verder zou ik er een moderne 8-traps automaat in willen. Dat schijnt te kunnen.” Met een compliment van Tim op zak gaan Peter en Nianne vol goede moed weer richting Friesland in hun snelle dieselsedan. Met nog meer liefde voor de M57.

Eigenaar BMW 335d

Naam Peter Meijer

Bouwjaar 1994

Woonplaats Hallum

Beroep elektromonteur

Eerste auto Toyota Starlet

Vorige auto BMW 120d

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Turbo-upgrade, hogedrukpomp, raildruksensor, intercooler, 8hp-versnellingsbak, klepveren, uitlaat.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Vakantie naar Polen, circa 3.000 kilometer.”

Onderhoudshistorie

Peter heeft de BMW nog geen jaar in bezit en heeft er al meer dan 20.000 km mee gereden. In die periode is de intercoolerslang vervangen en de kabelboom van de achterklep gerepareerd. De vorige eigenaar heeft lang met deze 335d gereden en liet de volgende onderdelen monteren: voorremmen van een M3, een Eibach schroefset, andere draagarmen en een grotere intercooler. De motor is getuned naar 400 pk en de olie van de automatische transmissie is ververst.

Wat mankeert er aan de BMW 335d?

Roest op motorkap en een aantal andere punten

Mistlampen voor ontbreken

Dakraam gaat niet goed dicht (heeft hulp nodig)

Storing op het noodoproepsysteem

Koplampsproeiers werken niet, pomp slaat wel aan

Stuur staat naar links, auto trekt naar rechts

Diverse rammeltjes en kraakjes in het interieur bij rijden over slecht wegdek

Auto is erg stug maar veert verder goed

Minimaal bijgeluid vanuit het aircosysteem

Remmen gonzen bij wat langer/harder remmen

Auto trilt minimaal bij rijden op snelheid

Aandrijflijn dreunt wat bij vragen van maximaal koppel

Verlichting voor heeft geen mooi lichtbeeld en lichtopbrengst linksvoor is matig

Werking van de handrem is onvoldoende

Deurpaneel links achter zit los (hersteld)

Remvloeistofreservoir zit te vol, is overstroomd en lak hier omheen is aangetast

Aantal slangen (vacuüm en koelwater) en draden rondom de motor zitten niet goed vast, schuren tegen andere delen of zijn verdroogd/vergaan/aangetast door olie

Peilstokje van koelsysteem ontbreekt

Achterste bodemplaat ontbreekt. Voorste is beschadigd en zit niet goed vast

Ingaande keerring van het achter differentieel zweet/lekt olie

Achterste differentieel rubber vertoont sporen van slijtage

Hier en daar zweet de motor wat olie. Ook lekt er wat automaatolie bij de koeler

Diverse modificaties aan ophanging, motor en remmen

Uitlaatbeugel achter zit niet goed

Hoogtesensor linksvoor zit niet goed

Hoogtesensor stang achter klemt

Remklauw raakt de velg bijna (aanloopsporen)

Achterwielen lopen soms minimaal aan in de wielkasten

Achterbanden zijn iets gecupt

De mening van Carrec Technocenter

"Ik hink een beetje op twee gedachten. Er mankeert het nodige aan, maar echt slecht is hij niet en de wielophanging is zelfs heel goed, net als de tuning van de motor. Stiekem word ik wel heel erg blij van deze BMW. Dus hij krijgt toch een duim.”