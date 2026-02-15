Had de BMW 3-serie niet pas een feestje te vieren?

Jazeker! In 2025 was het vijftig jaar geleden dat er een compacte tweedeurs stond te pronken op de IAA in Frankfurt. Sindsdien is de 3-serie een vaste waarde binnen het zwaar uitgedijde BMW-pallet. Door de jaren heen is hij ook veelzijdiger geworden: vanaf 1986 vormt de Cabriolet en vanaf 1988 de Touring een vaste waarde. Vanaf generatie 3 vormt de vierdeurs sedan de basis. De tweedeurs is verworden tot coupé en vanaf generatie 6 heet hij zelfs de 4-serie waaronder ook de vierdeurs coupé en de cabriolet vallen.

Is de 3-serie nog steeds succesvol?

De komst van andere voertuigklassen zoals de crossover en de SUV hebben het belang van de 3-serie gestaag doen afnemen. De zevende oplage is er sinds 2019 en komt momenteel in grotere getale als occasion op de markt. Dat maakt deze Dreier een begeerlijke occasion zeker omdat het een auto is die ook na zes jaar nog jong, fris en modern aanvoelt dankzij cleane, strakke belijning zowel binnen als buiten met een onmiskenbaar BMW-gezicht. In zijn klasse laat hij zijn twee belangrijkste concurrenten, de Mercedes-Benz C-Klasse en de Audi A4, ruimschoots achter zich. In Duitsland verkoopt hij zelfs meer dan de C-Klasse en de A4 opgeteld. Dat zegt wat over zijn aantrekkingskracht. Nu elektrisch rijden langzaamaan in waarde toeneemt, neemt ook het aantal varianten waarmee de 3-serie leverbaar is toe. Voorheen had je het makkelijk: je koos als veelrijder een diesel en als je binnen de 15.000 kilometer grens bleef verwende je jezelf met een zescilinder benzine. Zo overzichtelijk is het niet meer. Sinds 2015 zie je in plaats van een 'd' en een 'i' steeds vaker een 'e' te vinden is op de achterplecht van menig BMW.

Hoe zit het motoraanbod in elkaar?

BMW maakt geen gewag van turbo in de typeaanduiding, maar alle fossiele krachtbronnen hebben turbotechniek. De 320e en de 330e, voorzien van plug-in hybride techniek, maken inmiddels een groot deel uit van het park. Maar je kunt ook gewoon voor een 318i, 320i of 330i gaan. Let wel: alle zijn viercilinders. Een zescilinder is er pas vanaf de 340i, in combinatie met 4WD - in BMW-taal X-Drive. Dieselen doe je alleen als je extreem veel op de weg zit. Hoewel in ons land de diesel nauwelijks nog een rol van betekenis speelt, hecht BMW er toch belang aan om vier varianten aan te bieden, van 316d tot en met de 340d. Vrijwel alle motorisaties hebben de achttraps ZF Stepronic aan boord. Zelf schakelen kun je alleen nog met de 318i en de 316d van vóór de facelift.

Daarnaast is er een oneindig aantal opties en optiepakketten. Er is dus voor elke wens wel een uitvoering. Ook gebruikt.

Hoe gevoelig is de techniek van een jonge BMW?

Bleven de vorige edities niet geheel vrij van storingen, olielekkages en koelproblemen, de G20 en de G21 (Touring ) blijft gevrijwaard van grote, enge dingen.

Zijn er dan helemaal geen punten waarop je moet letten voordat je overgaat tot aanschaf? Heus wel, want ook al krijgt deze 3-serie steevast vijf sterren van de Reviewers, elke auto heeft behalve sterke ook enkele zwakke plekken.

Eerst een ronde om de auto om te controleren of hij schadevrij is. Dus ook de kofferklep en de motorkap open om zeker te zijn dat balken onbeschadigd zijn. Alle vier de portieren openen kan evenmin kwaad: kijk eens naar de sponning. Het komt niet zelden voor dat het gordelslot tussen portier en sponning komt te zitten met als gevolg een lelijke deuk in het plaatwerk. Het interieur geldt als premium en is dus opgebouwd uit mooie materialen. Toch zie je ook bij zelfbenoemde premiumauto's als de 3-serie goedkoop aandoende plastics die zich 'onder de gordel' bevinden. Op zich weinig mis mee, behalve dat ze in een intensief gebruikte auto krassen kunnen vertonen. Let hier met name op als je voor de Touring gaat.

Hoe zit dat met de bediening binnenin?

BMW gebruikt i-Drive 6.0 in combinatie met een 8.8 inch scherm en het Live Cockpit Plus instrumentarium. Als je daar geen genoegen mee neemt, is er de 7.0 versie in combinatie met 10.25 inch scherm en 12.3 inch digitaal instrumentarium. Wees je er ook van bewust dat het instrumentarium en het scherm middenop met elkaar in verbinding staan. Softwareproblemen werden aan het begin veelvuldig gemeld. Bekende verdachten als een bevriezend scherm kwamen veelvuldig voor, evenals connected drive problemen. In sommige gevallen reageerde het rechter menu van de Virtual Cockpit niet op commando's vanaf het stuur en de i-Drive niet op de bekende druk en draaibewegingen. Via de My BMW App zijn als het goed is consequent ‘over the air’ updates uitgevoerd waarmee de problemen de wereld uit zouden moeten zijn. In de 3-serie van voor de facelift vind je meer fysieke druk- en draaitoetsen, zoals voor verwarming en ventilatie, radiozenders en rijmodi.

Verder nog aandachtspunten?

We raden je aan om zowel de 'i' als de 'e' proef te rijden. Op deze manier kom je te weten dat er verschillen bestaan in rijcomfort. Je zult zeker de aanwezigheid van het zware accupakket merken. Niet voor niets schelen 'e’ en 'i' liefst 300 kilo.

Je hoeft je vooralsnog geen zorgen te maken over de kwaliteit van de motoren. BMW heeft olielekkages en koelingsproblemen die zich in voorgaande edities manifesteerden onder de knie. Dit geldt ook voor de distributie waarmee de B-generatie voorheen te maken kreeg. Als er al klachten komen, behelst het de diesels waarvan de turbo lagerschade kan oplopen. EGR en roetfilterproblemen duiken alleen op als de auto telkens korte stukjes rijdt en dus niet volledig op bedrijfstemperatuur komt. De kans is levensgroot dat je met een automaat op weg gaat voor je proefrit. Die staan te boek als comfortabel en prettig in de omgang. Toch kan het geen kwaad je aandacht te focussen op het wegrijden - gebeurt dat soepel of juist schokkerig - en op de schakelmomenten, schakelt ie soepel of voel je de volgende versnelling te sterk? Een 3-serie heeft geen onderhoudsboekwerk meer. Alles gebeurt digitaal. In het menu kun je de onderhoudshistorie oproepen.

Ook nog terugroepacties?

Ja, geen auto ontkomt daaraan. Auto's uit 2019 en 2020 kregen te maken met verkeerde sensoren in de gordelsloten wat onbedoeld activeren van airbags en gordelspanners kon opleveren. Airbags konden op hun beurt foutief zijn gemonteerd en de knieairbags konden zich niet correct opblazen in geval van een aanrijding. Jongere auto's (11 januari - 3 maart 2022) kregen onjuiste gordelspanners ingebouwd. Voor de 320e en 330e werd een terugroepactie op touw gezet vanwege kortsluitingsgevaar in de accu's. De volledige lijst vind je op rdw.nl.

Dus?

De keuze is reuze. En door de bomen zie je het bos nog nauwelijks, zo breed is het aanbod als je voor een 3-serie gaat. Voor welke je ook gaat, als ie eenmaal in je bezit is, onderhoudt hem dan secuur, verwen hem ver voor de aangegeven interval met versie kwaliteitsolie. Laat de automaat evenmin aan zijn lot over en ververs de automatic transmission fluid (ATF). Rijd op goede banden, en vervang de remmen voordat de schijven en blokken te dun zijn. BMW's zijn nimmer goedkoop in onderhoud, maar door die van jou te vertroetelen voorkom je problemen op de langere termijn.