BMW 225e xDrive Active Tourer - Welkom Duurtest

Deze BMW 2-serie Active Tourer is mogelijk de laatste MPV ooit in onze duurtestgarage. Het concept is nagenoeg uitgestorven en heeft plaats gemaakt voor de cross-over. De komende maanden onderzoeken we of hij inderdaad is uitgerijpt. We hebben een 225e.

Het is nu ook weer niet zo dat de MPV en de cross-over mijlenver uit elkaar liggen. Dat wordt meteen duidelijk als we deze grijze BMW in de AutoWeek-garage parkeren naast de Toyota Corolla Cross. De BMW valt in het bakje ‘MPV’, de Corolla in de categorie ‘cross-over’. Als je hun profielen bekijkt, dan is er nog een vorm van gelijkenis. De BMW-MPV is bepaald geen busje, en zo’n Corolla Cross beslist geen mini-Land Cruiser. Voor deze duurtest rijden we met een stekkerhybride. De Active Tourer is er met allerlei aandrijflijnen. Benzine- en dieselmotoren met drie of vier cilinders en twee plug-in hybrides: 225e en 230e. BMW maakt hiervoor gebruik van de vijfde generatie eDrive-technologie, die niet alleen compacter is dan eerdere generaties, maar ook verbeterde laad- en batterijtechnologie behelst. Wij hebben de 225e en die heeft een 1,5-liter driecilinder benzine­motor met een turbo als basis. BMW gebruikt deze krachtbron ruimhartig, van 1-serie tot 3-serie, en ook zustermerk Mini maakt er gebruik van. Deze 136-pk motor drijft de voorwielen aan en op de achteras zit een elektromotor met 109 pk. De batterij heeft een netto capaciteit van 14,2 kWh. De laadsnelheid is maximaal 7,4 kW, waardoor hij idealiter in twee-en-een-half uur volledig oplaadt. Volgens de WLTP-meetmethode kan de auto op de elektromotor 90 kilometer afleggen. Daarop gaan we de komende maanden scherp letten. Zou hij die actieradius werkelijk halen?

Active Tourer is niet traditionele type MPV

De multifunctionaliteit van de Active Tourer houdt niet echt over. Terwijl het segment ooit furore maakte met modellen waarbij het interieur in een handomdraai te demonteren was of anders in te delen, is de flexibiliteit van MPV’s inmiddels enigszins versoberd. In het geval van een PHEV helemaal. Want in de conventionele Active Tourers zou je een verschuifbare achterbank kunnen bestellen, maar bij de stekkerversie gaat dat niet. De leuning van de bank is op verschillende standen vast te zetten, dat geeft nog enige flexibiliteit. De bagageruimte van de PHEV is ook wat kleiner, om plaats te bieden aan de elektromotor. Het batterijpakket is in de bodem weggewerkt. Of er van deze generatie een grotere Grand Tourer komt, is onduidelijk. De binnenruimte is prima en vier volwassenen zitten er goed. Een vijfde kan er eventueel bij, maar je zult begrijpen dat de passagiers achterin in dat geval een beetje moeten inschikken. De stoelen zitten goed, met daarbij de aantekening dat onze duurtester is uitgerust met vrijwel elke denkbare optie. Daarbij horen zetels met heel veel verstelmogelijkheden. Aangezien zo ongeveer het hele boekje aan opties erop zit, doet deze 2-serie met zijn uitrusting amper onder voor een 7-serie. Van veranderbaar geluid voor de elektromotor tot Connected Parking, dat voorspelt of er parkeerplaatsen beschikbaar zijn. We gaan de komende periode ontdekken of en hoe vaak we dergelijke functies in de dagelijkse praktijk gebruiken. De basisprijs van een 225e xDrive Active Tourer is € 47.606, maar deze auto maar liefst is € 20.000 duurder geworden van al die extra’s. Onze BMW heeft onder meer een M Sportpakket en dat betekent dat er behalve talloze visuele veranderingen ook instelbare dempers zijn gemonteerd. Daarmee kun je wisselen tussen een sportieve en een meer comfortabele afstemming. Bovendien zijn er 19-inch wielen onder gemonteerd, wat zeker invloed heeft op de rijeigenschappen. De eerste indruk is positief: het onderstel is heerlijk scherp en verfijnd. Overmatig overhellen blijft uit, je voelt dat zijn zwaartepunt laag is. Op snelheid is de besturing plezierig zwaar en daarom is de Active Tourer een erg leuke auto om mee te rijden.

Bij iDrive missen we de draaiknop

Niet alle eerste indrukken zijn positief, want onze Active Tourer heeft het nieuwe iDrive multimediasysteem. We hebben het dan zelfs over het meest uitgebreide systeem. Het zal weken duren om dat te doorgronden en we missen heel erg de vroegere draaiknop op de middenconsole. Nu is er een aanraakscherm en dat is voor sommige handelingen een stap terug. Sommige functies zijn helaas in het systeem terecht gekomen, terwijl die wat ons betreft een knop op het dashboard of aan het stuur hadden verdiend. De instelling van de afstand van de adaptieve cruisecontrol zweeft ergens in een menu, terwijl de meeste andere auto’s een knopje hebben waarmee het instellen een handeling van niets is. Via een MyModes-knop kun je diverse rijstanden selecteren, maar de functie om alleen elektrisch te rijden zit in een andere menustructuur. Wel geven we grif tien punten aan de eerste draadloze ­telefoonlader ooit waarbij de telefoon daadwerkelijk op zijn plek blijft. Je steekt hem gewoon in een klemmetje en dat is heel wat beter dan al die vakjes en gootjes die we bij andere fabrikanten tegenkomen. In de komende maanden gaan we onder ­andere een leuke reisreportage in Engeland maken en zoeken we een goede kandidaat voor een dubbeltest. Tenslotte zetten we onze duurtester tegenover een Active ­Tourer met een andere aandrijflijn