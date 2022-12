BMW 2-serie Active Tourer – Autoweek Test

Negen jaar geleden deed de 2-serie Active Tourer nogal wat stof opwaaien. Deze eerste MPV van BMW had namelijk … voorwielaandrijving! Met de opmars van de SUV, lijkt de vraag naar MPV’s wel te zijn verdampt, maar daar denkt BMW zelf heel anders over. In deze test maken we uitgebreid kennis met de BMW 220i Active Tourer.

Hoe moet ik de BMW 2-serie Active Tourer plaatsen in het huidige autolandschap?

De BMW 2-serie Active Tourer is één van de laatste compacte MPV’s. Hij weet kranig stand te houden tegen het hedendaagse SUV-geweld. De meeste merken hebben hun MPV’s allang in het museum staan, zelfs de Renault Scénic verdween – als grondlegger van dit ooit o-zo populaire marktsegment – met stille trom uit de prijslijsten. MPV-rijders van het eerste uur worden door de meeste merken richting een cross-over of SUV gedirigeerd.

Misschien is juist dat wel de reden dat BMW de 2 Active Tourer een tweede leven gunt, in de vorm van een geheel nieuw ontwikkeld model. Belangrijkste concurrent van de 2-serie Active Tourer is natuurlijk de Mercedes B-klasse, maar je zou ruimtelijke cross-overs als de Honda HR-V, Mitsubishi Eclipse Cross of de Kia Niro eveneens kunnen aanvoeren als alternatief. En wat te denken van de BMW X1?

Hoe herken ik de nieuwe 2-serie Active Tourer?

BMW heeft alles uit de kast gehaald om van de tweede generatie van de 2-serie Active een appetijtelijke verschijning te maken. Met name de grote, prominent in de neus geïntegreerde nieren geven de auto een indrukwekkend voorkomen – al zijn ze door hun formaat beslist niet ieders smaak, er komt wél een auto aangereden!

Die eerste indruk wordt bekrachtigd door de scherpe, schuin geplaatste koplampunits. De carrosserie is strak gelijnd en de oppervlakken van het plaatwerk zijn vrij vlak van vorm, iets waar ook de verzonken deurgrepen hun steentje aan bijdragen. Aan de achterkant zijn de lichtunits smal en scherp getekend, waardoor de achtersteven relatief groot oogt en de koets meer body krijgt.

Hoe weet het interieur van de BMW de zinnen te prikkelen?

BMW plaatst in de nieuwe 2-serie Active Tourer een geheel gedigitaliseerd instrumentarium, bekend uit de elektrische iX en i4. Het bestaat uit een breed scherm, dat enigszins in de richting van de bestuurder is gedraaid. Het geheel doet in denken aan het digitale dashboard van Mercedes, maar het futuristische grafische design geeft toch een eigen draai aan BMW’s versie.

De bediening gaat grotendeels via het centrale touchscreen – ook voor de klimaatbeheersing. Zoiets levert in andere auto’s vaak een ondoorgrondelijke menustructuur op, maar je leert het systeem in de BMW al snel begrijpen. De welbekende en veelgeprezen iDrive-draai-/drukknop is achterwege gelaten in de 2 Active Tourer. Rond de keuzeknop van de automaat zitten nu enkel nog wat schakelaars voor basisfuncties.

Het dashboard heeft over de gehele breedte een fraaie houten sierlijst en is afgewerkt met aluminium rond de ventilatieroosters en op de zwevende middentunnel. Zoals we van BMW gewend zijn, heeft de Active Tourer een klein, dik en sportief in de hand liggend stuurtje. De knopjes op de spaken zijn aan de kleine kant, met name de draaiwieltjes laten zich een beetje lastig bedienen.

Hoeveel ruimte heeft de 2 Active Tourer te bieden?

Voor een gezin met twee of drie kinderen is BMW’s compacte MPV een prima auto. Voorin zit je riant en op de achterbank kunnen de passagiers hun ledematen gemakkelijk kwijt. Met een inhoud van 405 komt de kofferruimte niet boven gemiddeld hatchbackniveau uit. Wanneer je de rugleuning van de achterbank (in de verdeling 40:20:40) neerklapt kan er 1.405 liter achterin. De Mercedes B-klasse is ruimer, maar van ruimtegebrek willen we de BMW niet betichten. De geteste 220i Active Touring mag een aanhangwagen trekken van 1.300 kilo. Ook daarmee wordt hij overtroffen door de B-klasse, die 1.600 kilo aan de trekhaak mag slepen.

De BMW 220i Active Tourer levert vast en zeker goede prestaties.

Misschien schept het 220i-typeplaatje op de achterklep de verwachting van een tweeliter motor, maar nee: de auto heeft een 1,5-liter driecilinder met turbo. Waarmee de auto beslist niet ondergemotoriseerd is: het blok levert een respectabel vermogen van 156 pk en komt aan een maximum koppel van 240 Nm, dat al bij 1.500 tpm tot je beschikking staat. Onder in de toeren loopt de driecilinder wel een beetje rauw, maar die indruk verdwijnt zodra het blokje wat hoger op toeren wordt gereden.

Dus om een antwoord te geven op bovenstaande vraag: jazeker, in deze motorvariant levert BMW’s compacte MPV prima prestaties. Je zit in 8,1 seconden op de honderd, vanaf 80 km/h een tussensprintje trekken naar 120 km/h neemt niet meer dan 5,8 tellen in beslag. Daar komt bij dat de BMW verrassend zuinig met de benzine omspringt. Dat is mede te danken aan de standaard achttraps automaat, die perfect zijn schakelmomenten weet te kiezen. BMW belooft een gemiddeld verbruik van 5,9 l/100 km (1 op 16,9), wij kwamen tijdens de test – onder zonnige omstandigheden, bij een temperatuur van 20 graden – uit op 6,5 l/100 km (1 op 15,4 km). Gezien de prestaties een heel keurig resultaat. Je kunt op een volle tank bijna 700 kilometer vooruit.

Een BMW hoort natuurlijk leuk te sturen. Brengt de 2 Active Tourer je in de feeststemming?

Ook al heeft deze BMW voorwielaandrijving en ‘maar’ een driecilinder, de Active Tourer verloochent zijn afkomst beslist niet. Zijn onderstel is heerlijk scherp en verfijnd, geeft genoeg informatie door om je bewust te maken van wat er rond de wielen gebeurt, maar houdt tegelijk overbodige en de meeste onprettige signalen van je weg. Bij plotselinge koerswisselingen blijft de koets keurig onder controle, overmatig overhellen blijft uit. Samen met de relatief zware besturing, maakt dat de Active Tourer een erg leuke auto om mee op pad te gaan.

Dat je in het stuur de aandrijfkrachten voelt, is door de voorwielaandrijving onvermijdelijk, maar de ingenieurs van BMW hebben dat zoveel mogelijk weggepoetst. Eigenlijk combineert de 2-serie Active Tourer het beste uit twee werelden: jij bent blij omdat je een échte BMW rijdt, terwijl je partner en kinderen gelukkig zijn omdat de auto alle praktische en ruimtelijke voordelen van een compacte MPV biedt.

Welke motoren zijn er verder voor de 2 Active Tourer?

BMW levert de 2-serie Active Tourer in een groot aantal motorvarianten. In de 156 pk sterke 220i, die wij hier testen, is de driecilinder gekoppeld aan een mild-hybrid systeem. Dat levert een elektrische boost op van 19 pk. Zo’n installatie ontbreekt op de minder krachtige driecilinders, de 216i (122 pk) en 218i (136 pk). BMW heeft voor modeljaar 2023 trouwens iets meer vermogen aan de 220i weten te ontlokken: 170 pk.

De driecilinder vormt ook de basis voor twee plug-in hybrides. Deze hebben een accu met een capaciteit van 14,2 kWh, waarmee je tussen de 80 en 90 kilometer elektrisch kunt rijden. De 225e xDrive telt bovenop de 136 benzine-pk’s een elektrisch vermogen van 109 pk, goed voor een systeemvermogen van 245 pk. De 230e xDrive zet de benzine om in 150 pk, en komt met de 109 pk sterke elektromotor zelfs tot een gecombineerd vermogen van 326 pk.

Dan is er de 223i Active Tourer met zijn 218 pk sterke tweeliter viercilinder, die een mild-hybride steuntje in de rug krijgt van 19 pk. Naar keuze wordt de 223i geleverd met voorwiel- of (als optie) vierwielaandrijving. Dieselaars kunnen zich focussen op de 218d (150 pk) en de 223d met xDrive-vierwielaandrijving (211 + 19 pk). Een volledige elektrische 2-serie Active Tourer biedt BMW niet aan.

Wat zit er allemaal standaard op en aan de 2-serie Active Tourer?

BMW gaat uit van één uitrustingsniveau, dat gecombineerd kan worden met allerlei optiepakken en afzonderlijke opties. Standaard heeft de 2-serie Active Tourer al een hele waslijst voorzieningen die het leven aan boord veraangenamen, en die het uiterlijk van de auto verfraaien. Een automatische transmissie met acht versnellingen is net als het digitale, gebogen dashboard altijd standaard, evenals BMW My Modes, waarmee je kunt kiezen uit de rijprogramma’s Personal, Relax, Expressive, Efficient en Sport. De in hoogte verstelbare stoelen hebben altijd een verlengbare zitting.

Kijken we naar de veiligheidsuitrusting, dan moeten we constateren dat BMW niet zomaar het beste met zijn kopers voor heeft. Lane departure warning, herkenning van snelheidsborden en waarschuwing van tegemoetkomend verkeer bij linksaf slaan, zijn onderdeel van het standaard Active Guard. Voor het complete pakket moet je bijbetalen: adaptieve ledkoplampen met grootlichtassistent, adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing, positiebepaling in het midden van de rijstrook, actieve navigatiebegeleiding, waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer, een systeem dat spookrijden verhindert, uitwijkassistent, file-assistent … Het kan allemaal worden geleverd, als je maar bijbetaalt.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Gezien de toevoeging van het Muild Hybrid systeem loont het om voor de 220i te gaan en niet voor de minder krachtige uitvoeringen. Bij de uitvoeringen valt er, uiteraard, enorm veel te kiezen. Het Premium Pack en Travel Pack (beide € 1.995) voegen veel wenselijke opties toe. Wie in de markt is voor een M Sport pakket, moet zich realiseren dat hier ook een vrij straf sportonderstel in zit. Dat moet je smaak zijn.