BMW 118i - 2021 (F40) - Op de rollenbank

Johan Aalders begon 30 jaar geleden met een BMW 318i sedan en sinds een paar jaar bestuurt hij een voorwielaangedreven 1-serie met een driecilindermotor. Johan is in zijn nopjes met zijn hatchback en is erg benieuwd naar het vermogen.

Al de derde 1-serie

Mocht je Johan herkennen: dat kan kloppen, hij behoort tot ons vaste team van logistieke medewerkers. Hij rijdt regelmatig in een testauto en zit soms op de achterbank tijdens een fotoshoot. “Erg leuk om in al die nieuwe auto’s te rijden, maar het is steeds wennen aan al die schermen. Soms duurt het even voordat je weg bent. Een BMW is altijd extra leuk, dat is toch wel mijn merk.” Dit is inmiddels Johans derde 1-serie. Hij heeft hem destijds samen met de verkoper samengesteld. Uiteindelijk moest hij er langer op wachten wegens het chiptekort. “We zaten toen nog midden in corona. Hij heeft in ieder geval een M-pakket, daarmee oogt hij wat sportiever en er zitten sportstoelen in. Die zitten heerlijk. Een elektrische achterklep heb ik niet en ook geen achteruitrijcamera. Gelukkig kan ik prima zonder die dingen leven.”

Compliment voor BMW

Wat we ons vooral afvragen, is of Johan moet wennen aan de voorwielaandrijving. “Wil je het echt weten? Ik wist het eigenlijk niet eens. Misschien is dat wel een compliment voor BMW, want hij rijdt minstens zo lekker als de vorige. Iets sportiever zelfs. De besturing is direct en de motor heeft genoeg power. Oké, de elektrische auto’s waarin ik soms rijd zijn nog sneller, er is altijd baas boven baas. Dit is mijn tweede met automaat. Ook dat bevalt heel goed en ik kan met het pookje zelf schakelen.”

Dan is er nog de dwarsgeplaatste driepitter. Uit ervaring weten wij dat die motor geen straf is en ook Johan heeft geen reden tot klagen. “Je merkt bijna niet dat het een driecilinder is, heel af toe hoor je het typische roffeltje. Maar eenmaal op snelheid is hij erg stil. Bovendien is hij heel zuinig. We zijn er al een paar keer mee naar Oostenrijk geweest en in Duitsland haal ik een gemiddelde van minstens 1 op 15 en laatst zelfs 1 op 17,5. Mijn vorige BMW’s waren ook best zuinig, terwijl veel mensen denken dat ze juist veel verbruiken.”

De vorige 118i van Johan had trouwens ook al deze 1,5-liter driecilinder. BMW introduceerde de motor in 2015. In deze lichting 1-serie (de F40) ligt hij ook in de 116i, waarin hij 109 pk levert. Uiteraard maakt ook Mini gebruik van deze aandrijflijn, voor onder meer de Cooper en de Countryman. Bij Beek Auto Racing is de machine geen onbekende. Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven: “Ik verwacht dat er wat meer vermogen in zit dan BMW opgeeft, want met zijn 136 pk is het nog altijd een beetje een geknepen motor. Hij kan met gemak meer aan.” Zijn vermoedens worden bevestigd als we zien dat er 13 pk en 20 Nm extra aanwezig is. Johan: “Net geen 150 pk, dat had ik niet verwacht. Ik was al zeer tevreden, dat ben ik nu alleen nog maar meer. Topauto.”