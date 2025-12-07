Heb je trek in een ruim dertig jaar oude camper met vierwielaandrijving en een luxe uitstraling? Wie op de tweedehands campermarkt niet het eerste de beste model wil, maar eentje waarmee je leuk op avontuur kunt, zou deze klassieker eens nader kunnen bekijken. De FFB Tabbert Europa 560 RS is een ware exoot, en dat in de beste zin van het woord. We omschrijven hem het beste als een zeldzame camper met een cultstatus en een bijna vergeten aandrijfconcept. Jazeker, deze op het oog alledaagse, klassieke Ducato heeft het 4x4-systeem van de Franse specialist Dangel. Al bij de introductie begin jaren 90 werd meteen duidelijk dat de Europa 560 echt iets bijzonders was. De productie vond plaats bij FFB (wat staat voor Fahrzeug- und Freizeitbau), een dochteronderneming van Tabbert die bekendstond om de hoogwaardige, op ambachtelijke wijze gebouwde campers die het bouwde. Met op de thuismarkt een nieuwprijs van ruim DM 85.000 kreeg de 5,72 meter lange alkoofcamper een positie hoog in de markt.

Ziet er na 200.000 kilometer nog goed uit

Kenmerkend zijn de brede stootlijsten rondom, de doordachte inrichting en de gelaagde zijwanden. Hoewel het uiterlijk nu nostalgisch aandoet, was indertijd sprake van een toekomstgericht design. De opbouw is een klein meesterwerk: de FBB heeft een dubbelwandig GFK-dak, wanden van 31 millimeter dikke isolatiepanelen en een 40 millimeter dikke bodemplaat die garandeerden dat je er ook de winter prima mee uit de voeten kunt.

Dit is een eigenschap die in vergelijkende tests uit die tijd regelmatig lof kreeg toebedeeld. Ook in de opbouw toont de FFB zijn hoogwaardige karakter: de meubelfrontjes van massief, gebeitst essenhout, de solide scharnieren en de zachte plafondbekleding met tapijtlaminaat geven hem niet alleen een gezellige uitstraling, het geheel heeft ook een lange levensduur. Zelfs na ruim 200.000 kilometer ervaring en het gebruik door drie eigenaren zien veel details er nog verbazingwekkend netjes uit. Natuurlijk zijn er ook gebruikssporen, maar dat zijn de normale getuigen van drie decennia reizen, niet van verwaarlozing door de vorige eigenaren.

Ruimtewonder met charmante retro-uitstraling

Deze oldtimer is een klein ruimtewonder met een charmante retro-uitstraling. Bij compacte buitenafmetingen heeft de Europa 560 RS een slim benut interieur met veel praktisch gebruiksgemak en een volledige stahoogte tot 1,90 meter. De klassieke alkoof herbergt een vast ingebouwd tweepersoonsbed met een ligoppervlak van ongeveer 1,40 bij 2,10 meter. De geringe hoogte van ongeveer 55 centimeter tussen het matras en het dak maakt de ruimte wel heel erg knus; voor mensen met claustrofobie is het waarschijnlijk minder geschikt. Achterin de camper levert de U-vormige ronde zitgroep met zachte schuimrubberen kussens niet alleen een gezellige sfeer op, het geheel is ook binnen enkele minuten om te bouwen tot een tweede, vrij royale slaapruimte. Zo zijn er in totaal, zonder te hoeven improviseren, minstens vier volwaardige slaapplaatsen voorhanden – een groot voordeel ten opzichte van sommige aanzienlijk jongere halfintegraalcampers in dit segment. De gehele indeling is goed doordacht: in het midden aan de rechterkant bevindt zich de badkamer met douche, hoekwastafel en Thetford-cassettetoilet, daar tegenover vind je de eenvoudige, maar solide in elkaar stekende keukenunit met roestvrijstalen spoelbak, driepits gasfornuis en een onderbouw-koelkast. Ook al kan de uitrusting allang niet meer concurreren met het moois dat de luxe campermodellen van nu bieden, toch weet te hoge mate van functionaliteit nog altijd te overtuigen.

De stroomvoorziening vindt plaats via 12V/230V-aansluitingen, een Truma-verwarmingssysteem met luchtcirculatie zorgt ook bij winterse temperaturen voor een behaaglijke warmte aan boord. Het verswatersysteem van circa 80 liter en een separate afvalwatertank maakt de camper net zo zelfvoorzienend als het van buitenaf toegankelijke gascompartiment voor twee standaard 11 kg-flessen. Wat opbergruimte betreft merk je wel dat deze camper al wat ouder is, want daarvan is maar net voldoende beschikbaar. Er zijn natuurlijk kasten, en onder de zitplaatsen en in de alkoof is ruimte voorhanden voor reisbenodigdheden. Een brede klep aan de buitenzijde vergemakkelijkt de toegang. Dankzij een toegestaan totaalgewicht van 3,1 ton kun je ook met rijbewijs B uit de voeten met dit model.

Dangel

Het meest bijzondere aspect is onderhuids te vinden, want de aandrijflijn maakt van deze camper een echte zeldzaamheid onder de klassieke alkoofmodellen. De combinatie van het Fiat Ducato-chassis, de voor die tijd krachtige 2,5-liter turbodieselmotor (95 pk en 2.000 Nm) en de permanente vierwielaandrijving met visco-koppeling van Dangel (dat ook Peugeots ombouwde) was begin jaren 90 beslist vooruitstrevend. En nog steeds is het interessante techniek. Vanuit hedendaags standpunt is het vermogen misschien wat karig, maar dankzij de op koppel gerichte afstemming voelt de motor in het lage toerengebied toch behoorlijk krachtig aan. Bij toenemende belasting wordt dat wel een ander verhaal en vooral op hellingen is geduld geboden.

De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak, waarvan de pook aan de stuurkolom is gemonteerd. De overbrengingsverhoudingen zijn lang en de vijfde versnelling is gereserveerd voor de snelweg. De bediening is typerend voor een Ducato van deze bouwjaren: wat stroef. Wie eenmaal de timing bij het koppelen onder de knie heeft, kan ook in het stadsverkeer goed met deze camper overweg. Zolang je maar geen moderne automaat verwacht… Wat je overigens goed moet beseffen: de aanwezigheid van vierwielaandrijving wil niet zeggen dat deze camper geschikt is voor serieus terreinwerk. De automatische visco-koppeling activeert de achterwielaandrijving zodra de voorwielen tractie verliezen en gaan doorslippen. Dit systeem is permanent actief, doet onopvallend zijn werk en is in de eerste plaats een tractiehulp voor het rijden bij nat weer, in de sneeuw en op gravel of bij het bedwingen van steile toegangswegen naar campings. Er is geen lage gearing of mogelijkheid om het differentieel te blokkeren, zoals bij echte terreinwagens. Je kunt er wel mee naar plekken rijden die met alleen voorwielaangedreven campers vanwege een gebrek aan tractie niet bereikbaar zouden zijn. Nog een voordeel: het rijgedrag blijft altijd goedmoedig en zonder dat je het gevoel hebt in een offroad-voertuig te rijden.

Van 4x4 merk je normaal weinig

Zelfs op de snelweg is de vierwielaandrijving vrijwel onmerkbaar aanwezig (mits de olie tijdig is vervangen), want er is geen extra geluidsproductie en van noemenswaardig wrijvingsverlies is evenmin sprake. Op lange afstanden wordt een reissnelheid van 80 tot 100 km/h aanbevolen, zodat je je in het peloton van andere tragere campers en vrachtwagens begeeft. De motor draait dan wat trekkracht betreft in zijn optimale toerenbereik en blijft het geluidsniveau binnen de perken. Het brandstofverbruik schommelt – bij een goed onderhouden voertuig – tussen de 11 en 13 liter diesel per 100 kilometer, oftewel tussen 1 op 7,7 en 9,0. Dat is zeer acceptabel voor een oldtimer. Wie harder wil rijden, moet rekenen op motorgebrom en een aanzienlijk hoger verbruik, zeker boven de 3.200 tpm. Het onderstel voelt verrassend comfortabel aan, waarschijnlijk mede dankzij het versterkte ladderchassis en de hoge opbouw. Zelfs op matig onderhouden wegen doet de FBB het prima. In bochten helt de carrosserie over zoals verwacht, maar de 4x4 Ducato blijft dan voorspelbaar aanvoelen. Wie eenmaal begrijpt dat het rijden met deze oldtimer een perfecte manier is om te ontspannen, zal zich graag aanpassen aan zijn relaxte ritme.

FFB Tabbert Europa 560 RS 4x4

Bouwjaar: 1993

Lengte: 5,72 m

Zitplaatsen: 6

Slaapplaatsen: 6

Prijs circa € 13.000

Geschiedenis Tabbert campers De dochteronderneming van Tabbert uit het Duitse Sinntal Mottgers speelde in op de exclusieve wensen van veeleisende camperliefhebbers. Naast een omvangrijke isolatie en hoogwaardige constructies stond een hoog comfortniveau aan boord centraal. Er was een ruime keuze aan houtsoorten en bekledingen, en als alternatief voor de alkoofmodellen waren er ook halfintegraalmodellen leverbaar. Het exclusieve vlaggenschip van de fabrikant waren echter de volintegraalmodellen, die afhankelijk van het bouwjaar waren gebaseerd op Mercedes-, Fiat- of Peugeot-techniek waren gebaseerd en qua interieur door hun chique aankleding deden denken aan luxe appartementen. Daarvoor moesten kopers wel flink in de buidel tasten.