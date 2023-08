Onze barrels van dit jaar rijden op drie verschillende soorten brandstof, die in elk geval één ding gemeen hebben: alle drie worden ze gewonnen uit aardolie en daarom beginnen we onze monstertocht 2023 in Pernis. Het is een oeroud dorpje, ooit woonden hier boeren en later vissers. Tot op de dag van vandaag zouden weinigen er ooit van hebben gehoord, ware het niet dat Shell het uitkoos om er zijn raffinaderijen neer te zetten. Bovendien werd Pernis door de jaren heen door de steeds verder uitdijende Rotterdamse haven ingekapseld en zo kwam het dat het dorp van destijds nu in heel Nederland geldt als synoniem voor de petrochemische industrie. Na een get together op het Arie den Arendplein (Arie wíe? Ho-ho cultuurbarbaar, Arie den Arend was in zijn tijd een bekend musicus en componist en kwam uit Pernis.) zoeken we het dichtstbijzijnde tankstation op, een Shell-pomp in de schaduw van het Shell-kantoor. Eens kijken hoe ver onze barrels komen op een volle tank. Met zijn 80 liter-tank (groeten uit de twintigste eeuw) heeft Frank een streepje voor, maar Marco rijdt lekker zuinig diesel en Luc heeft met zijn autogas-barrel maar liefst twéé tanks.