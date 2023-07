Barrelbrigade 2023 - Volkswagen Polo - Klokje Rond-keuring

Dolblij zijn Marco, Luc en Frank met hun barrels. Maar die blijdschap zou wel eens van korte duur kunnen zijn, want na de blije voorstelronde is het nu de beurt aan de meedogenloze Joep Schuurman om iets van hun auto’s te vinden. De trouwe Klokje Rond-lezers weten: Joep ziet alles en Joep kraakt alles. Met lood in de schoenen naar Soesterberg.

De eerste indruk is niet best

Als eerste is de Polo van Luc Vranken aan de beurt. Terug van de proefrit trapt keurmeester Joep Schuurman af met twijfel over de banden: “Normaal gesproken heeft een auto altijd een zekere tellerafwijking, maar deze vrijwel niet. Dat kan wijzen op de verkeerde bandenmaat. “Ik heb hem even geklokt: 16,4 seconden van 0 naar 100 km/h, fabrieksopgave is 14,9”, zegt Joep. De rit onthulde verder slechte remwerking, een vreemd geluid (Joep vermoedt een open luchtfilter), uitgeleefde dempers en een rammel bij stationair toerental. Bovendien trekt de auto naar links. En dat is nog maar de eerste indruk, want op de brug wordt de ware ellende in al zijn potsierlijke lelijkheid blootgelegd.

Kosten zijn gespaard...

Om met het ergste te beginnen: het slechte remmen is het gevolg van een gescheurde vacuümslang van de bekrachtiger. Ook de multiriem en diverse andere leidingen vertonen scheuren en de gasslang is bijna doorgesleten. “Hij hangt los, omdat deze gasinstallatie niet in deze auto hoort”, verklaart Joep. Maar het opmerkelijkste is de manier waarop deze auto lijkt te zijn ‘onderhouden’. Joep: “Hier is een serieuze krentenkakker aan het werk geweest. Het spruitstuk is op allerlei plekken gescheurd en weer gelast. Vervangen was veel gemakkelijker geweest; blijkbaar was het iemand met meer tijd dan geld. Kosten zijn gespaard, moeite bepaald niet.” Maar het wordt nog absurder, zo blijkt wanneer Joep de ophanging inspecteert. De uitgesleten rubbers van de stabilisatorstang zijn niet vervangen, maar de speling is verholpen door er wat parkerschroeven in te draaien. Zo zout aten we het niet vaak.

Obscure banden

Joeps standaard werkkaart is alleen aan de voorkant voorgedrukt en normaal gesproken voldoet dat, maar in dit geval schrijft hij ook de achterkant helemaal vol. Het luchtfilter zit verkeerd gemonteerd, de radiateur is in beroerde staat, de uitlaat vertoont gebreken, een van de stuurkogels heeft speling, de remvloeistof is stokoud, de koplampen zijn dof, de katalysator is slecht gelast. En dat is nog maar een kleine greep aan de ellende die Joep aan de dag weet te leggen.

De Polo heeft de twijfelachtige eer op vier verschillende banden van vier obscure merken te staan en dat is op zich al treurig genoeg, maar nog erger is dat hij twee maal twee verschillende bandenmaten heeft. 175/70 R14 rechts en 165/70 R14 links. Een Successor 7, een Tyfoon Connexxion II, een HiFly en een Viking CityTech: daar gruwen ze zelfs bij de Action van. En als ze nou nog in een levensvatbare conditie waren ...

“Dit is een schoolvoorbeeld van hoeveel je aan een auto kunt verkloten. Een intense frikandel”, vat Joep Lucs Volkswagen Polo samen.

Wat mankeert er aan de Volkswagen Polo?

Vacuümlek rembekrachtiger

Multiriem gescheurd

Schokdempers op

Tweemaal verkeerde bandenmaat

Gasslang doorgesleten

Stuur staat scheef

Trekt naar links

Slijtage-indicator rem linksvoor doorgeknipt

Bodemplaat los

Etc. etc. etc.