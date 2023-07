Barrelbrigade 2023 - Renault Safrane - Klokje Rond-keuring

Rijdt nog best goed

Niet eerder ging Frank Jacobs met zoveel onzekerheid naar Soesterberg als vandaag met zijn Renault Safrane. Er is wel erg veel mis mee en als hij dat zelf al inziet, kan het oordeel van keurmeester Joep Schuurman niet anders dan vernietigend uitpakken. Gelukkig steekt Frank zijn twijfels niet onder stoelen of banken en wellicht is het mede daardoor dat Joep aan het einde van de proefrit nog relatief mild gestemd uitstapt: “Het rijden viel me eigenlijk nog best mee. Het kan altijd slechter, moet je maar denken.” Maar, smoort hij Franks voorzichtig doorbrekende zonnestralen in de kiem, aan deze auto is net als bij de andere twee al een hele tijd geen geld meer uitgegeven.

“De motor loopt niet helemaal lekker. Bij stationair toerental slaat hij af en toe over, en dat doet hij ook als je hem wat steviger belast. Ik weet niet of dat nou iets met de ontsteking is, of de injectie.” Het doordringende gebonk bij het opkomen van de koppeling is volgens Joep het gevolg van een verrotte motorsteun. Verder lekt de uitlaat en zitten er nogal wat onheilspellende rammelgeluiden in. “Maar als je die dingen even weet op te lossen, dan heb je een rijdende auto met een heerlijke airco en dat is best wat waard.”

Stuk buis

Het openen van de motorkap veroorzaakt niet de hartstilstand die Joep voelde aankomen. Het ziet er zo op het eerste gezicht allemaal best gezond en droog uit. Een indruk die na het omhoog gaan van de brug redelijk overeind blijft. Maar niet te vroeg gejuicht: de blik onder de rokken van deze Créateur d’Automobiles legt meer dan genoeg andere ellende bloot. De vermoede rotte steun blijkt de motorkantelsteun te zijn, waar alleen nog wat slieten en klonters zwarte troep verraden dat hier ooit een gezond blok rubber zat. “Zo verrot zag ik het niet vaak.” Tja, bij elke lastwissel geeft dit een klap waarvan je vullingen uit je kiezen vallen. Een ander opmerkelijk gebrek ontdekt Joep in de neus: “Hij heeft voor schade gehad die knullig is gerepareerd. Daardoor steekt een steunbalk dwars door een van de twee ventilatoren, waardoor de overgebleven ventilator het in zijn eentje moet rooien. Dat is wachten op problemen.” Verder is de leiding van de stuurbekrachtiging zwaar verroest, is de remvloeistof stokoud, zijn de achterremmen dermate ver weggeroest dat ze naar de apk kunnen fluiten en zijn de banden tot op het canvas versleten. Heel bijzonder is dat de katalysator er tussenuit is en knullig vervangen door een stuk buis, terwijl ook de rest van de uitlaat niet veel soeps meer is. Oh ja, en de schokdemper rechtsachter lekt.

Nul punten

Kortom: van Joeps aanvankelijke, voorzichtige optimisme is geen spaan heel gebleven. Zijn conclusie is eenduidig: “Als je € 1.000 budget hebt voor een auto, doe het gewoon niet. Besteed het aan een goede fiets. Ik denk dat deze auto’s alle drie binnen een paar weken uit hun lijden zijn verlost en dat is goed nieuws voor het Nederlandse wegennet. Dit jaar zijn de barrels wel héél slecht. Ik kan niet anders dan alle drie nul punten geven.” Niettemin weet Joep nog wel een bestemming: “Oefenmateriaal voor de brandweer.”

Wat mankeert er aan de Renault Safrane?

Overslaande motor

Uitlaat heel slecht

Remmen achter weggeroest

Katalysator ontbreekt

Koelventilator geblokkeerd

Motorkantelsteun verrot

Banden heel slecht