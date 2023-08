De Volkswagen Polo van Luc hinkt motorisch, zoals inmiddels wel bekend, op twee gedachten en daarom meten we deze auto tweemaal: een keer op benzine en een keer op gas. De fabrieksopgave van 64 pk geldt uiteraard op benzine en dat is daarom de uitslag die voor dit onderdeel doorslaggevend is.

Desondanks vinden we het interessant om te zien wat het verschil is als de motor op LPG draait. De oude consensus luidt tien procent verlies. We zijn benieuwd. “Ik ga voor 57 pk op benzine en 52 pk op LPG”, rondt Luc zijn eigen schatting alvast mooi af. “Op de 0-100-sprint komt hij twee seconden tekort. Hij deed ooit 15 seconden, dat is nu 17. Op LPG is dat 19 seconden. Dus hij is nogal wat pk’s kwijt.”

Grootste zorg is of Volkswagen Polo heel blijft

Maar dat is niet Lucs grootste zorg vandaag: “Ik hoop vooral dat hij heel blijft, zodat hij straks gezond de geplande monstertocht in kan. En de afsluiter op het circuit in Meppen wil ik ook niet missen. Dus fingers crossed.” Gebiologeerd staart Luc naar het scherm met de resultaten als Ghisbert sap uit de steen probeert te persen. Kansloos? Allesbehalve, blijkt nadat de beproeving voorbij is. “De meting op LPG heb ik niet doorgezet”, zegt Ghisbert. “Ik was echt bang dat hij dan kapot zou gaan. Op een gegeven moment durfde ik niet meer toeren te maken, dan zou het zomaar knak hebben kunnen zeggen. Op benzine loopt de motor echt veel mooier.”

Polo levert zelfs meer!

Wat heet: de Polo zette zojuist 65,8 pk op de rol: geen vermogensverlies dus, maar pk’s erbij! Net als de Safrane, maar relatief en zelfs in absolute zin nog meer. Waarmee de gedoodverfde verliezer van dit onderdeel als onmiskenbare winnaar uit de bus komt. Luc wint deze veldslag, Frank heeft er precies één pk’tje bij en Marco mag uitkijken naar een kratje bier uit Soesterberg: iedereen blij.